「懲治台獨分子」為何獨挑沈伯洋下手？邱毅曝中國手握秘密武器：抓他最有把握

​中國官媒央視日前發布影片「起底台獨沈伯洋」，宣稱發出紅色通緝令，將透過國際刑警組織對民進黨籍立委沈伯洋展開全球抓捕、跨境司法合作。外界也好奇中國發布的台獨分子名單內高達20多人，為何要獨挑沈伯洋下手？對此，前立委邱毅在臉書發文透露，中國手中可能還握著秘密武器，會獨挑沈伯洋，簡單來說就是抓他不但師出有名，也最有把握。​

針對中國揚言要全球追捕沈伯洋，邱毅分析，國台辦再度嚴厲批沈伯洋，這件事不可能雷大雨小了，看來中國對沈伯洋已摸清底，正在加大打擊力道，估計很快的會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞會出現。

邱毅指出，民進黨看來是要丟棄沈伯洋了，行政院長卓榮泰說要沈伯洋「不要擔心」、「相信你自己可以解決」，講的都是一堆空話。總統賴清德的反應更有趣，沈伯洋是他的愛將，欽點擔任不分區立委第一名，現在沈伯洋有難，他卻把球踢給韓國瑜，要韓國瑜聲援沈伯洋。看到這些反應，不知沈伯洋有沒有感覺寒心。看來民進黨是不準備救他了。

​邱毅認為，​沈伯洋自己應該清楚，台獨頑固分子清單𥚃有20多人，為什麼中國獨挑中他？答案很簡單，因為抓他不但師出有名，還可以落實，也就是抓他最有把握。前立委郭正亮講的沒錯，中國掌握的犯罪證據一定更多，除了違反《反分裂國家法》，應該還有其他的刑事犯罪，為什麼由重慶公安來負責立案偵查，重慶公安手𥚃可能握著什麼秘密武器？



