懲獨跨境抓捕 陸委會：須注意與中共特別友好國家

針對中國將台灣人列入「懲獨」名單後衍生的跨境抓捕問題，陸委會研判中共可能利用國際刑警組織發布「紅色通報」。陸委會副主委梁文傑今天(30日)在例行記者會上表示，之所以做此研判，是因為曾在摩洛哥發生將被通報的維吾爾維權人士遣返中國的案例，因此，必須特別注意某些與中共特別友好，或者法律體系不夠完備的國家。

民進黨立委沈伯洋被中國發布警情通報立案調查，讓中國已與60多個國家分別簽有司法互助或引渡條約的狀態，繼去年公布「懲獨22條」後又再次被拿出來討論。陸委會副主委梁文傑對此重申，國際公約有著政治犯不引渡的條款，且根據聯合國原則，必須是兩邊都認為犯罪的行為才能引渡，所以，中國的「反分裂國家法」或「懲獨」這種理由「大概都不會構成引渡的條件」。

廣告 廣告

即使如此，梁文傑以摩洛哥為例，2021年曾有維吾爾維權人士因為國際刑警組織的「紅色通報」而被拘留、遣返中國大陸，也就是雖說政治犯不構成引渡條件，可是也不能完全排除，梁文傑說：『(原音)但是我們也並不排除，譬如說剛跟大家講在摩洛哥曾經發生過這樣的例子，所以某些國家、跟中共特別友好的國家，或者是在法律體系上面不是很完備的國家，可能就會有影響，就提醒大家注意。』

民眾黨主席黃國昌曾在受訪時表示在對等尊嚴前提下，願意會晤中國領導人習近平，還說自己仍被列為黑名單，若對岸釋出善意，他也不排斥赴陸訪問。

梁文傑對此回應表示，黃國昌曾因其岳父、岳母在中國的投資而被列入黑名單，但因為每個人以及政治情勢都會出現變化，所以他不確定黃國昌現在是否仍在黑名單上，不過，中共已明確表態「愛國者治台」，想要見到習近平就得先被「認可」，因此不需在此時就表態，而變成被中共「認可」的人士，梁文傑說：『(原音)所謂的「愛國者」就是說對中共效忠的人，如果你能夠見到習近平的話，就更表示這是已經認可過的這類人士，所以我覺得這個不要、其實不需要太急著倉促地去表態，不需要太急得倉促去表態。』

另外，關於美國總統川普(Donald Trump)在韓國與習近平會談的後續動態，梁文傑指出，根據目前掌握的資訊，「川習會」內容沒有包括台灣議題，但政府會密切關注接下來是否釋出更多訊息。