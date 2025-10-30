「懲獨」恐跨境協緝 陸委會：注意中共友好國家

（中央社記者李雅雯台北30日電）陸委會表示，中共發布「懲獨」名單、制裁措施等，推估未來恐透過通報國際刑警組織發動全球協緝。陸委會副主委梁文傑提醒，尤其必須注意中共友好國家。

大陸委員會（陸委會）30日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，推估中共恐透過通報國際刑警組織發動全球協緝「懲獨」名單，不是說中共一定會這樣做，只是推估其為一個可能的發展。

他說，有如此判斷的原因在於，中國大陸公安部近年來，平均每年透過國際刑警組織處理3000件案子，其中列為「紅色通報」約達500件。2021年有維吾爾維權人士由於中共發布紅色通報，在摩洛哥被拘捕。

廣告 廣告

梁文傑強調，按照國際公約來說，有政治犯不引渡的條款，中共利用「反分裂」、「懲獨」等理由，大概不會構成引渡條件；不過也不排除，有些與中共特別友好國家，可能會有風險、影響。

陸委會提交給立法院的報告指出，去年1月1日至今年10月30日，累計有233名赴陸民眾在陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身。

梁文傑說明，最新數據較9月底增加21人，其中有10人為失聯，11人疑遭限制人身自由。疑遭限制人身自由案件中，有7人為涉及詐騙、3人涉及刑事案件、1人涉及宗教活動。（編輯：楊昇儒）1141030