懲獨22條後果？上海台辦副主任來台遭拒 陸委會：原先准許的人就夠了

原訂於9月舉辦的雙城論壇因故延期，近期傳出台北市長蔣萬安將於12月率團前往上海參加，上海市台辦副主任李驍東先申請來台，但遭陸委會駁回，陸委會副主委兼發言人梁文傑日前也坦言，本來有申請，但原先准許來台的人員就已經足夠了，他並沒有正面回應。

台北市副市長林奕華日前證實，上海訪團已經訪台又返回上海。《自由時報》獨家報導，李驍東申請來台遭到陸委會駁回，因為官員認為中國祭出「懲獨22條」打壓台灣，顯示對台敵意，因此中國各省市的台辦主任、副主任，我國基本上都不會允許來台，僅核准負責行政事務的官員來台。

梁文傑曾於例行記者會說明，每天收到的案件非常多，不會對每一個案件去做評論，凡事有申請就一定有准或不准，那不會對這個個案去講准或不准的理由；他坦言，李驍東本來有申請，但是從陸委會的角度來看，他這一次來的目的，原本所准許的這些人員過來就已經足夠了。

關於蔣萬安赴陸申請，梁文傑也回應，之前已經申請並審查，但因撤回，若要前往就必須重新申請，但不會有什麼問題。陸委會主委邱垂正也曾在廣播節目表示，已經掌握蔣萬安前往雙城論壇的時間。他強調：「北市府只要申請，我們（中央）就會准。」

李驍東曾於2023年2月台北燈會期間訪台，，當時面對媒體詢問此行是否意味兩岸春暖花開時，李驍東表示：「一定是兩邊一起來努力，我們期待。」

