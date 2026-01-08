懲罰日相高市早苗 華爾街日報：大陸停止輸日稀土許可審查

大陸宣佈禁止向日本出口稀土等「軍民兩用物資」，日本向大陸表達強烈抗議。（圖：MotionElements）

中日緊張情勢升溫之際，中國大陸為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。華爾街日報報導揭露，熟悉中國大陸政府的知情人士指稱，北京已停止審查外銷日本的稀土許可，對象不限於軍事業者，廣及其他行業。

中國大陸商務部6日公布加強軍民兩用物項對日本出口管制，日本外務省官員為此進行交涉，中國大陸商務部指民事用途將不受影響。根據華爾街日報8日報導，2名不具名中國大陸外銷業者指出，中國大陸商務部宣布管制後，隨即限制對日本企業出口數量較少、價格較高的重稀土，及含有重稀土元素的稀土磁鐵。

廣告 廣告

另一名熟悉中國大陸政府決定的知情人士透露，官方已停止審查（稀土）外銷日本許可證，範圍廣及日本產業，不限於軍事業者。報導提到，北京為因應川普關稅對全球祭出稀土出口許可管制，日本也受到影響。

中美舉行多輪會談，陸方於去年10月放鬆管制，美國業者表示較易取得出口核准，中國大陸外貿資料顯示，對日稀土磁鐵出口量10月前已恢復正常。研究稀土的學者亞伯拉罕告訴華爾街日報，任何日本產業營運受干擾都將波及全球供應鏈，向下產生擴散效應。

2010年日本保安船隻與中國大陸漁船在釣魚台發生撞船事件，中國大陸對日進行稀土出口管制。事件後日本積極投資，多元化稀土供應，但至今仍有6成需由中國大陸進口，北京再拋稀土出口限制引起日本產業不安氣氛。