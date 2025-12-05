懲處出爐！高市衛生局烏龍誤檢 市府重懲副局長以下6人

高市衛生局烏龍誤檢行政懲處出爐，衛生局長黃志中（中）遭嚴厲告誡，副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）等6人均記過處分。資料照片

高雄市衛生局日前檢驗全聯販售的「台灣鯛魚排」產品，誤發布含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸」的烏龍訊息引發軒然大波。高雄市長陳其邁今強調追究責任，市府今也發布最新行政懲處結果，除嚴厲告誡衛生局長黃志中，要求全面檢討錯誤不准再犯外，副局長潘炤穎等6人均被記過處分。

此外，為儘速查明真相，高雄地檢署承辦檢察官林恆翠下午也會同主任檢察官謝長夏，聯袂前往衛生局實驗室，針對檢驗科儀器操作及檢驗流程深入調查勘驗，下週將傳喚陳姓女助理到案，釐清相關流程。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁今天指出，衛生局發生如此嚴重疏失非常不應該，市府絕對會追究相關人員責任。高雄市政府今（5日）也發布最新懲處結果，市府發言人項賓和指出，衛生局長黃志中因督導不周已向市長自請處分，市長對其提出嚴厲告誡，並要求全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

另外，衛生局針對相關違失人員已召開考績會與職工考核委員會，追究行政責任，總計有6人受到行政懲處，包括副局長潘炤穎、主任秘書廖哲宏、檢驗科長林學慶、陳姓股長等四人，因督導不周，分別予以記過一次至二次不等之處分。

至於已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理，則因執行業務嚴重疏忽，情節嚴重，分別予以記過二次至記一大過不等。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／愛貓人士痛批動保處0作為！ 上週才說「無異狀」轉頭就見12貓3慘死

女高中生上網遇「型男」談妥援交一次3千 旅館房門一打開她就後悔了

PAZZO董座毆運將藏黑！檢警急追藏鏡人 天道盟鐵霸涉教唆80萬交保