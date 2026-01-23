懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

以徒手攀登酋長岩震撼世界的極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在1月24日上午9點，在台北101外牆進行無繩索、無安全防護的徒手獨攀挑戰，此舉引發各界關注，Netflix還會進行全球現場直播。

艾力克斯霍諾德是誰？為什麼要爬101、建築物有何特點？《聯合新聞網》整理收看方式與常見問題，帶你在開播前完整掌握所有重點。

霍諾德是誰？史上最厲害的自由攀岩高手

霍諾德今年40歲，5歲就接觸攀岩，是當代最具代表性的極限攀岩家之一，也是史上最厲害的「Free Solo」自由攀岩高手，2017年徒手攀登上3000英尺高的優勝美地酋長岩，立下人類攀岩史的一大里程碑。2018年更因紀錄片《赤手登峰》獲得英國電影學院獎和奧斯卡最佳紀錄片等多個獎項。

非首位攀爬101的極限運動家

霍諾德並不是首位挑戰攀爬台北101的極限運動家。台北101在2004年完工後成為世界最高的摩天大樓，一直到2010年才被杜拜的哈里發塔取代，至今仍是世界級的地標大廈。

2004年，有「法國蜘蛛人」之稱的亞倫．羅伯特（Alain Robert）就曾受邀攀爬當時的世界第一高樓台北101。不過攀爬當日天公不作美，陰雨綿綿的天氣導致玻璃帷幕濕滑，為安全考量不得不使用安全繩索防護，羅伯特花費了比想像中多的時間完成，耗時4小時爬到508公尺的塔尖上取得旗幟登頂。

這次霍諾德已經明確表示「不願掛繩防護」，若挑戰成功將刷新台北101的攀爬紀錄，耗費時間也將成為關注焦點。

杜拜哈里發塔太滑不敢嘗試

曾被問及為何不挑戰世界最高樓杜拜哈里發塔，霍諾德表示，哈里發塔全為玻璃，太滑了所以不敢挑戰，而台北101的窗沿條件，以他的手指與臂展是能夠克服的。

醫學界認證：把死神壓在地上打

霍諾德也被科學家、醫生經過腦部核磁共振掃描診斷，他的大腦中負責處理恐懼的「杏仁核」，在面對極端險境的視覺刺激幾乎沒有反應，完全是異於常人的超高恐懼門檻，即便他身處危險的環境，依舊可以保持冷靜和專注，讓大腦效能投入於攀爬所需的體能、精準判斷中，才能讓他一次次用「徒手攀爬」寫下傳奇，也就是當今被稱為「把死神壓在地上打的那個男人」。

已成為父親的霍諾德先前受訪時也坦言心境有所轉變，對成功的定義，不再只是「完成」，而是希望整個過程能夠從容、享受且不留下創傷。「我想帶著笑容完成它，不受傷，保持尊嚴，就像跑完一場超級馬拉松一樣。」

101竹節設計增攀爬難度 體力大考驗

霍諾德為什麼要爬台北101？在接受Netflix專訪時，霍諾德透露並不是每一棟摩天大樓都適合攀爬，台北101因為其大樓結構和獨特性，成為技術上可行、適合進行攀爬的摩天大樓。也因為要獲得攀爬的許可相當不易，既然拿到了許可，就一定要把握機會去爬。

攀爬101的困難點在哪？

霍諾德認為，不同於岩壁需要計算腳點（foothold），建築物因為重複性高，困難點反而會在整體累積的肌肉疲勞，因為這對體力的消耗更大，且難以預測，某種程度上來說幾乎未知。

台北101結構上的「竹節（bamboo boxes）」設計也增加了攀爬的難度，每一節是八層樓，且向外傾斜10~15度，每八層樓有一個平台，且重複多次，這絕對是最要求體力的部分。

霍諾德強調，這不是在玩命。也許觀眾會覺得攀爬垂直的牆面很瘋狂，但霍諾德強調，他所投入的努力、練習和訓練都是有計畫性地在執行，並非隨便上去盡力試試。

為何等13年才爬101？成行關鍵原因

霍諾德挑戰赤手獨攀台北101大樓，這計畫早在13年前就曾提出申請但遭拒絕。台北101董事長賈永婕透露，霍諾德寄信表明自己有一對雙胞胎女兒、家庭幸福美滿，且非常注重安全，這封信成為她同意開綠燈的關鍵。

賈永婕日前親自攀上101頂端，摸避雷針並比出愛心手勢，被稱為「最狂賈董」。她表示，玩這種挑戰的人可能會有一點瘋狂，但霍諾德在信中告訴她非常注重安全，絕對不是來玩命的，還展示了他那對可愛的雙胞胎女兒，強調家庭幸福美滿，因此她決定開超級綠燈。

台北市文化局影委會總監饒紫娟表示，13年前拒絕的原因是安全及時間上的籌備不及，這次挑戰超過平常協拍的高度，從一樓到頂樓四周的準備工作繁複，直播更不容許任何差錯。這次協調會議超過26個局處與民間團體，共有200多人支援這個案子。

哪裡看？Netflix平台與大螢幕免費播

直播平台：

Netflix全球同步直播

直播連結：

點此

直播時間：

台灣時間：1月24日 09:00

太平洋時間：1月23日 17:00

美東時間：1月23日 20:00

播出時間：

預計時長2小時

主持陣容：

Elle Duncan：主持人／資深體育主播

Emily Harrington：世界級職業攀岩家

Mark Rober：美國YouTuber／工程師、發明家

Seth Rollins：美國職業摔角手

Pete Woods：攀岩評論員

搜尋方式：

開啟Netflix，在搜尋欄輸入「赤手獨攀台北101」或英文節目名稱「Skyscraper Live」，即可進入直播節目頁。

免費轉播：

24日在台北101對面的信義廣場，會有大螢幕免費轉播。

⚠️注意：1月21日及23日對101周邊道路實施交通管制，管制範圍內的YouBike將暫停服務，24日挑戰當天，台北101商場與觀景台則維持正常營業時間。

常見6大Q&A整理

Q1：為什麼赤手爬101屬歷史級事件？

A：關鍵不只在高度，而是它同時突破了攀登形式、場域尺度與觀看方式三個層次。

徒手攀登在自然岩壁屬極端行為，放到玻璃、鋼構與混凝土交錯的摩天大樓，風力、結構重複性與長時間外傾所帶來的體能消耗，風險型態完全不同。其次，過去徒手攀登多半以紀錄片呈現，這次以實況轉播，觀眾與攀登者同步承擔不確定性，這種觀看體驗在極限運動史上極為罕見。

最後，是象徵層面的跨越。霍諾德讓極限運動不再只屬於偏遠山區，這不僅是個人里程碑，也重新定義了人類在城市高空中，能以何種方式與建築、恐懼與自我對話。

Q2：真的沒安全繩索或防護裝備？

A：是的。這次攀登採取的是標準的「Free Solo」形式，霍諾德在攀登過程中不使用任何繩索、安全帶或防護裝備。一旦失手，將沒有任何保護措施。

Q3：如果錯過直播還能補看嗎？

A：目前官方尚未明確說明是否會提供完整回放或剪輯版本。由於Netflix主打「即時直播」，最保險的方式仍是準時收看直播。

Q4：直播當下會有解說嗎？

A：直播將搭配專業解說團隊同步進行，從攀岩技術、建築結構到體能消耗進行即時分析，讓觀眾不只「看高度」，也能理解每一段攀登背後的難度與風險判斷。

Q5：攀岩者如何上廁所？

A：早期在1960、1970年代的攀岩者，大多會直接上在牛皮紙袋中，再從山壁上直接丟到山谷。霍諾德強調，「這招現在可是會引發公憤，所以萬萬不可」。他會先上在袋子裡，把袋子綁好，或用封箱膠袋捆好，包成一小坨再塞到喝完的水壺裡，然後將它們吊在裝備包的下方跟著他繼續往上攀。

Q6：攀登裝備可能有哪些？

A：除了簡單的粉袋、聽Tool樂團音樂用的耳機、短褲和T恤外，霍諾德將穿著義大利品牌La Sportiva為他量身打造的特製攀岩鞋。他會選擇亮黃色的TC Pros，採用較軟的黃色橡膠，專為玻璃與建築物設計，或是另一款更柔軟的Skwama。

霍諾德提到，特製的軟橡膠能增加抓地力，也具有心理暗示作用。當他在 1200英尺的高空感到疲憊時，低頭看到這雙特製鞋能增強信心。

