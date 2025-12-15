懶人包／「不副署權」是什麼？藍白若倒閣 門檻一次看

行政院長卓榮泰拒副署財劃法。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）





立法院在野黨團日前以人數優勢通過《財劃法》再修正案，行政院長卓榮泰今（15）日拋下憲政震撼彈，宣布將依據《憲法》賦予的副署權，對本次《財劃法》修正案不予副署，以示對憲政的忠誠。卓揆強調，修法內容嚴重侵害行政權，若執行恐對國家造成重大危害。《EBC東森新聞》為您整理出懶人包，重點一次看。

卓揆罕見動用副署權：停止惡法傷害國家

藍白兩黨在11月強勢三讀通過《財劃法》再修正案，行政院提出覆議後，旋即又遭人數優勢封殺。按照規定，修正版《財劃法》最晚要在15日公告。行政院長卓榮泰今日召開記者會，宣布將「不予副署」本次修法條文，以停止惡法對國家造成的傷害。

卓榮泰說明，行政院認為新法將加劇南北、城鄉差距與資源分配不均，更嚴重的是，明年度中央可能必須舉債5638億元，超過法律規定的舉債上限，嚴重違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權。

副署權：制衡總統與責任政治

「副署權」是台灣憲政制度中一項重要的機制。根據《憲法》第37條規定，總統依法公布法律、發布命令，須經行政院長之副署。雖然副署權原意是為了制衡總統，但本次卓揆特別說明，總統與行政院針對惡法須採取不副署的立場一致，這次並非針對總統。

「副署」代表行政院長對總統公布的法律負起連帶責任，象徵一種責任政治。行政院長如果對內容違憲或窒礙難行的法案副署，即違反對《憲法》的忠誠義務。卓榮泰本次行使不副署權，即是基於責任政治的考量。

在野黨將發動倒閣？

對於在野黨批評行政院此舉是「行政獨裁」，卓榮泰強調，不副署是《憲法》賦予行政院長的權限，立法院仍可以依法制衡。

卓榮泰表示，立法院在野黨現在只剩下對行政院長提出「不信任案」（即倒閣）這條路，在野黨可依照《憲法增修條文》的規定來制衡，若被倒閣將會是「畢生民主勳章」。

倒閣連署門檻：依《憲法增修條文》第3條規定，立法院可經全體立法委員三分之一以上連署（38席），對行政院長提出不信任案。本屆立法院總計113席，國民黨52席，已超過連署門檻。

倒閣通過門檻：須經全體立法委員二分之一以上贊成（57席）。國民黨現有52席，尚不足通過門檻，必須聯合台灣民眾黨（8席）或無黨籍立委（2席），才有機會成功倒閣。

一旦不信任案經立法院通過，行政院長必須在10日內提出辭職，內閣也隨之總辭。同時，行政院長可以呈請總統解散立法院。這意味著對行政院長提出倒閣的同時，立法院也可能被解散，雙方是互相制衡的關係。立法院解散後，國會將全面改選，必須在60日內舉行立法委員選舉。

台灣過去曾發生3次倒閣案，分別在1999年（時任閣揆蕭萬長）、2012年（時任閣揆陳沖）和2013年（時任閣揆江宜樺），但均以失敗收場，至今台灣沒有倒閣成功的案例。此外，倒閣只會推翻內閣，不會影響總統任職或重新選舉總統。

