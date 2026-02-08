懶人包／《世紀血案》5項爭議惹怒全國！林宅血案不僅是家庭悲劇「而是國家傷口」 45年至今未破案
近期國片《世紀血案》因改編自台灣重大政治創傷「林宅血案」而備受關注，然而在殺青記者會後，卻因劇組處理態度輕率、未獲家屬授權、甚至疑似扭曲史實等行為引爆全台怒火。不僅社會大眾發起拒看運動，導演與多位主演也紛紛跳出來致歉並宣布退出後續工作。究竟這部電影觸動了台灣社會哪一條底線？以下整理 5 大核心爭議、演藝圈集體致歉始末與血案真相介紹。
劇組消費悲劇：5 大惹議關鍵
1. 未獲授權「先斬後奏」
監製郭木盛坦言，因擔心林義雄先生不同意，故採取「拍完再談」的策略，完全無視家屬感受。律師呂秋遠批評此舉如同「拿別人的悲劇沾血饅頭吃」。
2. 時機殘忍：選受難者生日辦慶功
劇組選在 2 月 1 日舉辦殺青記者會，這天正好是血案中遇害的雙胞胎姊妹林亮均、林亭均的生日。在受難者冥誕當天進行商業宣傳，被指毫無同理心，嚴重傷害遺族情感。
3. 立場扭曲：影射史明為兇手
據外流劇本顯示，電影內容疑似影射已故台獨先驅史明為案件兇手。史明教育基金會痛批劇組沿用當年情治單位的抹黑說法，試圖進行「歷史洗白」，將國家暴力轉嫁給民主運動人士。
4. 娛樂化包裝：將慘案比作辦案遊戲
劇組將政治謀殺包裝成「福爾摩斯式」偵探片。演員在記者會上提到「辦案的快感」、「沒意識形態」等發言，被認為是將嚴肅的國家暴力娛樂化，淡化了威權時期的壓迫本質。
5. 欺瞞演員：合約宣稱已獲授權
多位演員指出，當初簽約時劇組保證已獲合法授權或當事人同意。事發後發現受騙，演員們紛紛表達痛心，自責成為「無意間的加害人」，並呼籲劇組停止後製。
導演與演員致歉：退出宣傳並呼籲停止後製
面對排山倒海的憤怒，導演徐琨華與多位演員已陸續發表致歉聲明：
導演 徐琨華： 承認身為導演思慮不周，未能守護好演員的信任。他對林義雄家屬深感抱歉，並宣布「即刻暫停參與本片的所有後製工作」。
李千娜： 承認記者會言論「輕率且錯誤」，未顧及社會傷痛。她宣布將全數片酬捐予「慈林基金會」，並表示對歷史只有尊崇與敬畏。
簡嫚書： 透過經紀人對外致歉，並將個人社群頭像換為全黑。她表示對於能在不清楚授權狀況下參與演出感到痛心與自責，宣布不再參與任何相關宣傳。
楊小黎： 發表千字長文，直言得知真相後感到「背脊發涼」。她強調如果當初知道未獲家屬同意，絕對會拒絕演出，並對林家家屬表達最誠摯的致意。
韓宜邦 (Junior)： 飾演林義雄好友康寧祥，他發出黑底圖致歉，直言「我錯了，原來跟我理解的事實相差甚遠」。他呼籲停止後製，並表明即使電影上映也絕不進戲院觀看。
夏騰宏： 表示自己「因無知而造成傷害，深感愧疚與不安」。他強調已向林家家屬致意，並宣佈退出本片所有相關行程。
夏語心： 客串演出的她為自己的未查證與思慮不周致歉，向林義雄及其家屬、所有受難者致上深切歉意。
寇世勳： 呼籲製作單位在取得當事人認可前不得繼續製作。
歷史真相：什麼是「林宅血案」？
「林宅血案」發生於 1980 年 2 月 28 日，是台灣威權統治時期最具指標性的慘案。
發生背景
當時正值「美麗島事件」軍事大審前夕，林義雄正被關押在景美看守所。由於林義雄是當時重要的黨外領袖，其位於台北市信義路的住家受到情治單位 24 小時嚴密監控，理論上外人極難進出且不被發現。
慘案過程
中午時分，一名兇手進入林宅。林義雄 60 歲的母親林游阿妹身中 14 刀慘死於地下室樓梯旁；7 歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均各被一刀由後背刺中心臟身亡；9 歲長女林奐均身中 6 刀受重傷，經搶救後奇蹟生還。
懸案疑雲
案發至今超過 45 年仍未破案。儘管當局當年聲稱全力緝兇，但近年促轉會與國史館解密檔案發現，當時國安局錄下的關鍵監聽帶離奇消失，且情治單位在調查過程中明顯誤導方向，將此案定性為「國家暴力謀殺案」的證據愈發明確。
這場血案的殘暴與真相的缺位，讓它成為台灣社會共同的「國家級傷口」。當家屬還在等待真相，社會還在學習面對這段歷史時，《世紀血案》的輕率處理，無疑讓傷口再次被狠狠撕裂。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡
險死！男子把降血壓藥「掰開吃」竟直接昏迷 血壓低到測不出
他買300元刮刮樂「刮完沒中」想要丟 「多做這一事」現賺1萬5
