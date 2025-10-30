懶人包／中美回到貿易冷戰 川習會未來影響一次看

川習會落幕，美中貿易戰也暫時休戰。（圖／美聯社）





美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日在南韓釜山金海空軍基地舉行會晤，這是川普重返白宮後首趟亞洲行的重頭戲，也是兩人自2019年G20日本峰會以來首次面對面會談。會談歷時約1小時40分鐘，雙方在多項議題上達成共識，但未觸及台灣問題。

川普稱習近平是朋友

根據《CNN》報導，川普在會前致詞時盛讚習近平是「朋友」與「一個偉大國家的偉大領導人」，並表示「能與我長期以來的朋友在一起，是莫大的榮幸」。他強調，美中關係將建立在「長期而美好的合作」基礎上。

對中國商品徵收的關稅由原本的57%下調至47%

會後川普在空軍一號上接受媒體訪問時宣布，將對中國商品徵收的關稅由原本的57%下調至47%，其中針對芬太尼相關產品的稅率從20%降至10%，立即生效。他表示，這是中國承諾打擊芬太尼流入美國的交換條件，並相信習近平會「非常努力地阻止這些致命物質流入」。

川普同時指出，雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議，可望延長。他表示：「所有稀土問題都已解決，這是為了全世界的利益。」此外，中國也同意恢復大量採購美國黃豆與其他農產品，川普稱這是「非常重要的進展」。

川普：會中未提到台灣

對於外界關注的晶片與台灣議題，川普表示，會中未討論輝達（Nvidia）AI晶片出口問題，也未提到台灣。他重申：「沒有提到台灣，也沒有被討論。」川普並透露，自己將於明年4月訪問中國，習近平之後將回訪美國，地點可能在佛州棕櫚灘或華府。他形容這次會談「非常成功」，若以滿分10分評價，他會打「12分」。

川習會代表美中貿易關係重大轉折

根據《CNN》與《路透社》分析，這次川習會標誌著美中貿易關係的重大轉折，貿易熱戰變回冷戰。川普雖在任內對中國發動關稅戰，但此番下調關稅顯示他試圖在第二任期修復雙邊經貿關係，同時也寄望藉此換取中國在芬太尼與稀土議題上的合作。

川習會未來影響

不過專家指出，這項讓步也可能削弱美國與盟友的關係。美國面臨的一個潛在問題是川普政府對另外兩個國家墨西哥和加拿大徵收了芬太尼關稅，這兩個國家可能在關注這一聲明時感到不滿。

兩國都切實努力限制芬太尼流入美國。而來自加拿大的芬太尼從未構成重大議題，僅占美國芬太尼總量的不到1%。然而川普威脅要提高對墨西哥和加拿大的關稅，同時卻降低了對中國的關稅。這項協議可能會改善美國與其主要經濟對手的關係，但同時也激怒其關鍵盟友和兩大貿易夥伴。

同時關稅下調或將惠及那些承受高昂關稅代價的美國民眾，儘管緩慢，但關稅確實推高了美國的物價。任何關稅下調對擔憂通膨的消費者來說都是好消息。分析認為，川普的舉措在短期內有助緩和美中貿易緊張，降低美國通膨壓力，但長遠效果仍待觀察。《CNN》評論指出，「川普押注這次情況會有所不同，但歷史顯示，結果未必如他所願。」