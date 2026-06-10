【懶人包】任天堂直面會發表內容總整理！那款傳聞已久的重製大作終於揭曉

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

(合成來源：任天堂)



索尼與微軟已經分別於近期舉行的 State of Play 以及 Xbox Games Showcase 發表會上連番公開了將於接下來這段時間推出的遊戲新作陣容，而到了昨日晚間，任天堂的 Nintendo Direct 也終於正式登場，並向玩家們揭曉了大量即將登上 Nintendo Switch 以及 Switch 2 主機的重點新作，而除了一些舊作移植或已公開的新作之外，玩家們也在這次的發表會上看到了許多驚喜。

廣告 廣告

《節奏天國 奇蹟之星》

極具創意的超人氣節奏遊戲《節奏天國》系列全新續作成為了這場發表會的開場之作，任天堂在這支全新預告片中揭露了大量的遊玩片段，並證實本作一共將會收錄 80 種單人小遊戲，以及 30 種多人合作關卡，再加上一個融合 RPG 對戰要素的全新模式。

上市時間：7 月 2 日

推出平台：NS、NS2





《鬼武者：劍之道》

卡普空 2026 年另一款重點新作也將同步登上 Switch 2 平台，而在此同時，此版本也將融入 Joy-Con 控制器獨有的體感操作。

上市時間：9 月 25 日

推出平台：NS2、PS5、Xbox Series X|S、PC





《龍族教義2：黑暗覺醒》

除了《鬼武者：劍之道》之外，卡普空還在這次的發表會上首度公開了 2024 年開放世界 RPG《龍族教義2》的 DLC 擴充內容「黑暗覺醒」，加入全新的地圖、職業、武器以及遊玩品質的調整，並證實將會同步登上其他平台。

上市時間：10 月 9 日

推出平台：NS2、PS5、Xbox Series X|S、PC

《惡魔獵人5：獵魔版》

另一款卡普空動作遊戲《惡魔獵人5》也將會在本月火速登上 NS2 平台，讓任天堂玩家也能體驗本作高流暢的戰鬥。

上市時間：6 月 23 日

推出平台：NS2、PS5、Xbox Series X|S、PC





《劍星》

由 Shift Up 開發的話題動作遊戲《劍星》於近期公開了續作《劍星：血雨》，但在此同時，原版遊戲也將會在今年登上 NS2 平台。

上市時間：2026 年內

推出平台：NS2、PS5、PC

《雷射超人：傳說重述》

Ubisoft 招牌橫向卷軸遊戲於近期公開了初代遊戲的重製版本《雷射超人：傳說重述》，而本作也在這場發表會上證實了將會登上 NS2 平台。

上市時間：10 月 1 日

推出平台：NS2、PS5、Xbox Series X|S、PC

《朧村正怪奇譚》

由香草社與 Marvelous 公司合力開發的 2D 橫向卷軸動作冒險完全版移植作，本作以 2009 年推出於 Wii 平台的原作《朧村正》為基礎，同時也收錄了 2013 年於 PS Vita 版本中推出的下載內容「元祿怪奇譚」，並加入大量新要素。

上市時間：2027 年初

推出平台：NS、NS2、PS5、PC





《Hello Kitty派對樂園》

本作將收錄大量來自三麗鷗旗下的招牌角色，並暢玩各式各樣的單人與多人派對遊戲。

上市時間：10 月 26 日

推出平台：NS、NS2

《軌道雙子星》

本作採用了相當濃厚的古早日式動畫風格，並在一個充滿科幻風格的故事中融入了如同《雙人成形》一般的合作冒險體驗。

上市時間：9 月 3 日

推出平台：NS2

《Big Walk》

由《無名鵝愛搗蛋》團隊 House House 打造的全新合作冒險遊戲，但就如同《PEAK》等同類型的作品一樣，玩家們在冒險的履途中可能會上演各種出乎意料的搞笑場面。

上市時間：8 月 4 日

推出平台：NS2、PS5、PC





《寶可夢Pokopia》擴充通行證

由光榮與 Game Freak 合作打造的《寶可夢》生活模擬遊戲《寶可夢Pokopia》也將於今年 8 月推出首波付費 DLC「冒泡泡海底的城鎮」，而通行證目前也已經正式開放玩家購買。

上市時間：8 月

推出平台：NS2





《航海王：偉大的美食家》

繼《多啦A夢》以及《烏龍派出所》後，開羅遊戲再次與另一個知名日本動漫 IP 展開合作，推出另一款充滿系列角色的模擬經營遊戲。本作收錄了超過 400 位來自《航海王》系列的角色，讓玩家們在經營餐館的同時不斷與新角色們相遇。

上市時間：10 月 23 日

推出平台：NS、NS2、PS5、PC





《聖火降魔錄：萬縷千絲》

經典戰棋 RPG《聖火降魔錄》系列第18款正傳作品，本作最初於 2025 年 9 月的任天堂直面會上首度公開，而這次發布的新預告片則展示了更加豐富的遊玩畫面、劇情故事以及角色介紹，同時也終於敲定了上市時間。

上市時間：9 月 17 日

推出平台：NS2

《泡泡糖忍戰 2：未知的星球》

由 Gungho 開發的《泡泡糖忍戰》也在這次的發表會上揭曉了睽違 6 年的新作，揭露許多融合「泡泡糖」這個主題的創意戰鬥場面。

上市時間：2027 年春季

推出平台：NS2





《野餐大冒險 2》

由法國獨立團隊 Sectordub 打造的解謎遊戲《Sectordub》正式向玩家們揭露了續作，而最大的改變當然是從 2D 橫向卷軸變成了 3D 解謎，但這也意味著將會更加考驗玩家的空間概念。

上市時間：2027 年

推出平台：PC、NS2

《咒術迴戰激鬥: 倖存潮汐》

由《吸血鬼倖存者》製作團隊 poncle 開發的《咒術迴戰》生存大逃殺，或者說「死滅洄游」主題遊戲新作，玩家在本作中將會扮演來自這部人氣動漫系列的角色，使用「領域展開」等各種術式對抗來勢洶洶的咒靈大軍，同時也能與其他玩家扮演的咒術師廝殺。

上市時間：2026 年內

推出平台：NS2、Xbox Series X|S、PS5、PC





《Minecraft：NS2 版》

在全球狂銷超過 3 億 5000 萬套的「史上最暢銷遊戲」《Minecraft》即將正式登上 NS2 平台，結合新主機的滑鼠操作，而 NS 玩家也能將世界存檔轉移到新版本中，除了畫面加強之外，此版本也加入了《超級瑪莉歐》主題內容包。

上市時間：2026 年內

推出平台：NS2





《墮落之王2》

由 CI Games 打造的高難度魂系遊戲續作在稍早之前的夏日遊戲節上公開了許多新畫面，而在這次的任天堂直面會上，本作也證實將登上 NS2 平台。

上市時間：2026 年秋季

推出平台：NS2、Xbox Series X|S、PS5、PC





《P的謊言：完全版》

韓國團隊 Round8 打造的《皮諾丘》異色童話主題魂系遊戲《P的謊言》也將於今年 8 月正式登上 NS2 平台。

上市時間：8 月 6 日

推出平台：NS2、Xbox Series X|S、PS5、PC





《異度神劍》系列

任天堂旗下超人氣日式 RPG《異度神劍》系列的三部作品都將會登上 NS2 平台，讓玩家以 4K 60fps 的畫面重新體驗這系列的獨特魅力，同時也會針對擴廠動畫等內容進行全面加強。

上市時間：7 月 30 日、12 月 3 日

推出平台：NS2





《異度神劍：創世紀》

在公開三部曲移植計劃後，任天堂立刻向玩家們揭露了《異度神劍》系列睽違已久的正宗新作《異度神劍：創世紀》，展示了遊戲的世界觀以及角色畫面，並確定將會在 2027 年內推出。

上市時間：2027 年

推出平台：NS2





《Nintendo Switch 運動度假村》

《Nintendo Switch 運動》系列登上 NS2 主機的正宗續作《Nintendo Switch 運動度假村》也首度公開，並於預告片中揭露了 12 種各具特色的運動遊戲，包含了拳擊、保齡球、排球、飛行，甚至是拇指摔角等。

上市時間：10 月 22 日

推出平台：NS2





《盧恩傳奇：龍荒秘境》

超經典 MMORPG《盧恩傳奇》系列的最新衍伸作品《盧恩傳奇：龍荒秘境》也證實將會在今年 9 月登上 NS2 平台，而預告則展示了許多生存建造要素。

上市時間：9 月 15 日

推出平台：NS2、Xbox Series X|S、PS5、PC





《星際火狐》

任天堂旗下招牌科幻系列《星際火狐》系列的最新續作已經在一段時間之前公開，而這次的發表會則再次揭露了更加豐富的遊玩畫面，同時也在發表會後的 Treehouse 直播上展示了更多的實績試玩。

上市時間：6 月 25 日

推出平台：NS2





《Final Fantasy Resonance》

Square Enix 旗下招牌 RPG 系列《Final Fantasy》的首款「HD-2D」完全新作，本作結合了 3D 與點陣圖畫面，而過場動畫更是採用了將 3DCG 轉化為像素的最新「電影級像素」技術。

上市時間：10 月 22日

推出平台：NS、NS2、Xbox Series X|S、PS5、PC





《黃昏血族》

在經歷了超過一年的等待，這款由 FromSoftware 為 NS2 平台獨家打造的新作終於公開了另一支全新預告片，讓玩家一瞥更多來自這款新作的畫面，雖然確切的推出日期尚未公開，但官方也證實了本作將會在今年夏天展開首波封測。

上市時間：未定

推出平台：NS2





《勇者鬥惡龍怪物仙境4 枯木國的碧安卡與芙蘿拉》

《勇者鬥惡龍》系列衍伸作《怪物仙境》的全新續作，有別於系列正傳的傳統 RPG，這個衍伸系列帶來了更加接近《寶可夢》系列的養成與對戰系統，讓玩家可以透過融合創造出各種新生物。

上市時間：12 月 3 日

推出平台：NS2、Xbox Series X|S、PS5、PC





《斯普拉遁：塗擊隊》

多人遊戲《斯普拉遁》的全新衍伸作品，本作主打了單人生存體驗，讓玩家必須透過各種塗鴉武器面對一波又一波的鮭魚大軍，此外，任天堂官方也證實他們將會在 6 月 30 日的另一場直播上公開更多關於本作的細節。

上市時間：7 月 23 日

推出平台：NS2





《暗喻幻想：ReFantazio》

由《女神異聞錄》系列團隊 Atlus 打造的奇幻風格 RPG 於 2024 年推出後獲得了許多好評，而現在本作也終於將會登上 NS2 平台。

上市時間：11 月 12 日

推出平台：NS2、Xbox Series X|S、PS5、PC





《Deltarune》第五章

由 Toby Fox 打造的超人氣冒險 RPG《Deltarune》終於證實將會在本月推出讓粉絲們等待已久的全新第五章，延續 Kris、Susie 以及 Ralsei 的冒險故事。

上市時間：6 月 24 日

推出平台：NS2、PC





《王國之心4》

在經歷了 4 年的沉寂後，這款由 Square Enix 與迪士尼合作打造的經典 RPG 最新續作《王國之心4》終於公開了另一支新預告片，展示了主角索拉在一座類似澀谷的現代日本城市中與巨大的敵人展開交戰。

上市時間：未定

推出平台：NS2、Xbox Series X|S、PS5、PC





《薩爾達傳說：時之笛 重製版》

在經歷了數個月的傳聞後，《薩爾達傳說：時之笛》重製版終於以最終大軸的姿態登場，雖然目前僅公開了一段 CG 概念動畫，但任天堂也在預告的最後證實了本作會在 2026 年內登上 NS2 平台。

上市時間：2026 年內

推出平台：NS2

更多上報報導