【懶人包】「假日輕急症中心」11/2上路 看5類病比衝大醫院便宜600元

急診示意圖。廖瑞祥攝



衛福部試辦「假日輕急症中心」（UCC），自11月2日周日起上路。6都共有13個地點，民眾UCC就醫處置部分負擔花費最多可省下600元，且會由台大、長庚、亞東、成大等大醫院配合做為後援醫院。《太報》整理UCC相關資訊如下：

據點：六都先行試辦，共13處，北市聯醫林森院區、昆明院區、附設信義門診部。新北恩樺醫院、怡和醫院。桃園龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院。台中臺安醫院雙十分院、家健聯合診所，以及台南的永川醫院和高雄的文雄醫院。

廣告 廣告

診療時段：周日及國定假日上午8時至24時（2班制）。

適用疾病：發燒（發燒、肌肉痠痛、感冒症狀、頭痛）、呼吸道症狀（咳嗽、喉嚨痛）、腸胃道症狀（腸胃不適、胃痛、噁⼼嘔吐、拉肚⼦）、簡單傷口（傷口處理、傷口縫合、輕度燒燙傷、扭傷）、小兒急性不適（小兒發燒、呼吸道及腸胃道症狀、簡單傷口處理）。

收費：民眾到UCC就醫，部分負擔比照基層醫療單位急診收取新台幣150元，對比現行醫學中心急診的部分負擔750元、區域醫院400元，民眾最多可省下600元；掛號費則由各縣市衛生局協調，同縣市一致。

後援醫院：台北市為台大醫院、馬偕醫院、三軍總醫院、北市聯醫中興、和平婦幼、忠孝院區等；新北市有亞東醫院、雙和醫院；桃園則有林口長庚、部立桃園醫院、國軍桃園總醫院、敏盛綜合醫院；台中市為中國醫藥大學附設醫院與台中榮總；台南市後援則是成大醫院、奇美醫院、新樓醫院、部立台南醫院；高雄市對應為高醫附醫。

更多太報報導

經典「香蕉你個芭樂」成絕響 港星馮淬帆辭世享壽81歲

警「真鈔誘捕」詐團車手 反遭搶走300萬元！2警被球棒襲擊受傷

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記結生子女 真相驚人