懶人包》健保費、國民年金將調漲！2026醫藥、社福12大新制一次看

2026年起將會有很多新制上路，包括健保每月多繳18元、國民年金保費調漲等。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 2026年起將會有很多新制上路，包括健保每月多繳18元、國民年金保費調漲、公費新冠疫苗擴大全民接種、擴大生育補助等。《新頭殼》替大家整理醫藥、社福等12項新制，供大家參考。

一、醫藥社福

1. 健保每月多繳18元

最低工資調漲，連帶影響部分民眾健保費要多付。衛福部初估影響人數達790萬餘人，包含受僱者、職業工會、農漁民等3類，平均每個人每月要多繳18元，明年元旦起一併實施。

2. 國民年金保費調漲

由於111年10月至114年9月消費者物價指數(CPI)累計成長率6.79％，衛福部依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19,761元調為21,103元；國保民眾每人每月自付保費最多增加84元，受影響人數約270萬人，同時包含生育、喪葬、老人年金等各項給付金額則會連動調高。

3. 公費胃癌篩檢上路

國民健康署明年元旦起提供「幽門螺旋桿菌檢測服務」，補助45至74歲民眾終身1次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，預計受惠人數逾60萬人。

4. 公費新冠疫苗擴大全民接種

疾病管制署發布醫界通函，宣布經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議討論，決議自115年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

5. 成人肺鏈疫苗升級

疾管署指出，新型肺鏈疫苗（包括20價或21價）已於英美加澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。專家會議決議，同意轉換單劑新疫苗（20價或21價）接種，取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑）。

成人肺鏈疫苗升級接種作業規劃自明年1月15日開始實施，估計第一階段約有245萬人符合資格。

6. 擴大生育補助方案

行政院通過「因應少子女化對策：好孕三方案」，將生育補助一口氣拉高至10萬元。國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付，原給付金額為39522元，新制實施後每胎生育給付加生育補助拉高至10萬元；至於未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母原本無相關給付，新制後同樣每胎生育補助10萬元。相關對象若生雙胞胎補助則為20萬元，並以此類推。

7. 長照3.0年輕型失智患者也適用

衛福部實施「長期照顧十年計畫3.0」，除原本長照2.0服務對象外，自2026年1月1日起新增2類，分別是「全年齡失智且失能者」以及「評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之「急性後期整合照護計畫(PAC)收案對象，且符合長照需要2級以上」預估74.5萬人受惠。

8. 健保住院部分負擔調升

因應每年平均國民所得調整，衛福部明年住院部分負擔調升，包含急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，「同一疾病」每次住院自行負擔費用上限從5.1萬元調高到5.7萬元，全年累計住院自行負擔最高額從8.6萬元調升到9.4萬元。

9. 中低收、弱勢加發生活補助

衛福部表示，政府列冊低（中低）收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助之外，低收入戶每人每月加發1,000元，中低收入戶每人每月加發750元之生活補助，自115年1月起至116年1月底止，預計發給13個月。

為加強照顧弱勢族群，針對家庭總收入平均分配全家人口最低生活費1.5倍以上，未超過2.5倍者，除原有補助外，自115年1月至116年1月止（計13個月）每人每月加發生活補助費500元。

二、其他

1. 家貓未植晶片最高罰1.5萬

農業部今年開始實施家貓應植入晶片並為指定辦理登記的寵物，但僅宣導未開罰，明年1月1日起，違反規定者可處3000元至1萬5000元罰鍰，並得限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰。

2. OKmart停止蝦皮境內包裹寄取

OKmart 便利商店在官網公告，全台798間門市自2026年1月1日起，將停止蝦皮購物「境內包裹寄件與取件服務」，其他電商平台暫不受影響，此外蝦皮「境外（跨境）包裹取件」仍維持並擴大服務據點。

3. 廚餘車裝GPS補助開放申請

為防範非洲豬瘟事件重演，政府已決定116年起全面禁用廚餘養豬，明年為轉型期，並要求廚餘車要加裝GPS。非洲豬瘟中央災害應變中心表示，將分兩階段提供加裝GPS補助費，最高每輛可拿到8千元，補助申請至明年底。

應變中心強調，115年則是廚餘養豬落日前的最後緩衝期，對符合檢核再利用資格、確實裝設養豬廚餘溫度與影像監視系統（AIoT）落實蒸煮且廚餘運輸車輛已加裝GPS者，將有條件開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。

為防杜未獲核可的再利用廚餘養豬場使用廚餘餵豬成為防疫破口，應中心也調整裁罰基準，未來違規搬運廚餘至養豬場，第1次裁罰金額從新台幣5萬元提高至20萬元，第2次50萬元、第3次以上違規直接裁處最高罰鍰100萬元。

