【懶人包】凱凱疑遭劉姓保母姊妹凌虐死 「出養始末、虐待手法、案件時間」一次看懂
台北市1歲男童凱凱在兒福聯盟的安排下，被交由劉姓保母姐妹照顧，沒想到卻在2023年12月間因呼吸困難送醫不治。檢方調查遺體發現長期的受虐跡象，包括骨折、牙齒斷裂、指甲拔除及生殖器燒傷，更查出遭強制餵食餿水，引發社會震怒。而負責照顧凱凱的劉姓保母姐妹原本承認虐待行為，之後卻翻供聲稱傷勢是凱凱跌倒造成。
該案今天（19日）下午2點30分，台北地方法院將進行該案的第4次開庭，引發社會各界關注，不僅在網路上已有大量民眾於「公共政策參與平台」上連署，要求加重虐童致死的刑責，許多人也持續呼籲「凱凱案不能沉」，號召「凱凱戰士」前往法院聲援，為凱凱發聲。《上報》也整理了本案始末，讓讀者一次看懂為何引起社會怒火。
2022／1月
凱凱的母親當時懷孕但需入監服刑，向新北市社會局及兒福聯盟尋求幫助，新北市社會局開始介入案件。
2022／2月
凱凱在新北市樹林區出生，由新北市社會局安排保母照顧，同時啟動出養程序。
2022／3月
新北市社會局正式將案件轉介給兒福聯盟，開始辦理出養程序，確保凱凱能夠獲得適當的照顧。
2022／5月
兒福聯盟首次與生母交接，並將凱凱轉交給短期托育保母照顧，等待領養。但在此期間，凱凱的生母失聯。
2022／6月
6月，由於因判定為家庭失能，凱凱從兒福聯盟安排的短期托育保母處移出，並由其祖母聘請周姓保母（前保母）照顧，同時在社工陪同下申請「拋棄撫養權」流程。
2023／4月
法院裁定將凱凱的監護權從母親轉移至祖母。
2023／6月
凱凱的祖母向新北市社會福利服務中心表達出養意願，並由兒福聯盟接續辦理出養程序。社會福利服務中心持續提供凱凱所需的尿布、奶粉及每月7000元的經濟補助，直到9月。
2023／9／1
凱凱的祖母希望繼續由周姓保母照顧，並希望兒福聯盟補助保母費，但因資格不符遭拒。兒福聯盟後來轉介劉姓保母（犯案者）照顧凱凱。
2023／9／22
凱凱的祖母表示希望收到凱凱的近況照片，並表示周姓保母想探望凱凱。
2023／9／23
兒福聯盟社工回傳照片，顯示凱凱頭髮稀疏、身形變瘦，眼神異常，社工解釋為頭髮長了所以剪短，並表示計劃於兩天後探望，當時凱凱感冒，保母希望等痊癒後再探望。
2023／9／25
兒福聯盟社工第一次至保母家訪視，發現凱凱頭上有瘀青，保母解釋為在公園玩耍時撞到。
2023／9／26
台北市社會局居家托育中心首次訪視凱凱，認為未見異常。
2023／10
兒福聯盟社工第二次至劉姓保母家中訪視，發現凱凱安靜無精神、身形消瘦。社工於次日聯繫新北市樹鶯社福中心，說明凱凱是因撞到、過敏才導致食慾不振。
2023／11
據兒福聯盟說明，凱凱因「牙齒磨光」由劉姓保母陪同就醫。
2023／12／5－8
兒福聯盟多次聯繫劉姓保母安排訪視，但保母表示家中有病童，未能順利進行訪視。在此期間，雙方透過電話和LINE持續回報凱凱的狀況。
2023／12／21
台北市社會局進行第2次無預警訪視，但因劉姓保母同住家人確診，訪視再次延期。
2023／12／24
凱凱因呼吸困難被送醫，經急救後仍不治身亡，醫院發現他身上有多處受虐痕跡，不僅頭骨凹陷、左側屁股嚴重變形，牙齒更斷了4顆，手的10指指甲更被拔光。台北市社會局隨後決定停止劉姓保母的托育資格。
2023／12／25
台北市社會局正式受理兒童保護案件通報。
2023／12／27
台北市文山社福中心完成對凱凱的兒童被害調查報告。
2024／1／4－9
檢警開始調查凱凱案，發現劉姓保母姐妹輪流照顧凱凱，並涉嫌以拔指甲、拔牙、餵食餿水、拿衣物綑綁成木乃伊罰站、對折塞水桶等方式嚴重虐待，更疑似引以為樂，台北市社會局完成對保母行為的調查報告，並於由台北地檢署聲押劉姓保母。
凱凱（右圖）經過劉姓保母（左圖）的照顧，臉上逐漸失去笑容。（合成照片）
2024／3／11
凱凱家屬友人在臉書社團「爆料公社」揭露案件，事件全面曝光，引發社會關注。兒福聯盟表示，2023年9月至11月間，陳姓社工曾多次進行家訪。
2024／3／12
檢警搜查兒福聯盟，陳姓社工被調查後上銬移送，激起社會討論。兒福聯盟第1次召開記者會回應各界問題，雖然高層在會中鞠躬道歉，但整個記者會內容荒腔走板，讓各界更為不滿。
陳姓社工（中）因涉嫌包庇劉姓保母姊妹的惡行，後續也被檢方起訴。（資料照片）
2024／3／13
衛生福利部召開記者會宣布，暫停兒福聯盟的收出養業務。
2024／3／15
衛福部規劃與台北市政府、新北市政府及專家學者一同召開重大案件檢討會議。
2024／3／18
兒福聯盟再度發出聲明，表示原本的執行長白麗芳已請辭，特聘陳麗如前執行長共同加入專案小組，穩定兒福聯盟的各項業務。
2024／3／21
台北市政府社會局亦計劃召開專家學者會議，討論並檢討相關機制。
2024／3／25
衛福部公布兒福聯盟包括出養評估、安置、媒合及社工的教育、督導等「7大缺失」，並要求兒福聯盟在2周內提出檢討報告。
2024／4／27
中華民國兒童權益促進協會在台北凱達格蘭大道舉辦護兒集會，有多名受害者家屬出面，呼籲應健全兒童保護網絡，並對兒少侵害加重刑責。
2024／9／25
凱凱案一審首次開庭，劉姓保母姐妹否認犯行，並當庭翻供並指控檢方不正訊問，強調當初的筆錄內容違反自身的意願。
2024／12／25
凱凱案第2次開庭，檢方提出新事證，劉姓保母姐妹仍舊否認犯行，一概不認罪引發眾怒。
劉姓保母姊妹一開始出庭時，對於虐待凱凱的手法往往避重就輕。（資料照片）
2025／2／5
凱凱案第3次開庭，檢方原本準備了109張照片作為證據，內容涉及受虐、束縛導致的傷勢及解剖結果。然而，法官考量國民法官的負擔，決定將照片數量減少至67張。檢方認為，刪減後的照片無法充分呈現2名被告的犯罪事實，但法官當下未對此發表意見。至於劉姓保母姐妹，她們僅承認曾經綑綁凱凱並打擊他的腳底，對於其他指控則一概否認。
2025／3／19
凱凱案第４次開庭，群眾聚集在台北地院外，除了希望法官重判，也呼籲加重虐童致死的刑責。
2025／4／24－5／7
台北地院國民法官密集開庭，期間外傭Mira、台大兒醫部主任呂立醫師、法醫許倬憲、台大精神醫學部醫師丘彥南等證人陸續在庭上還原凱凱遭虐的種種情形，包括傷勢、虐待情形等。其中外傭Mira表示劉姓保母姊妹用剩菜剩飯餵食、還不斷要凱凱罰站，「不是人做的事」。
法醫許倬憲也作證．指出「凱凱」死因為低血溶性休克，並非死於橫紋肌溶解引發的腎衰竭，而凱凱長期遭束縛、罰站及暴力對待，身體重傷加上營養不良，導致免疫力下降、肺炎病變，最後因多重綜合作用導致休克死亡。
劉姓姊妹一開始開庭時還避重就輕，推稱是凱凱罵髒話、吃飯亂噴，所以才會情緒失控，還公開自己寫的超渡文，企圖博取同情，但隨著種種人證、事證揭露，2人自知難逃法網，才認錯道歉。
2025／5／10
民眾發動「終結兒虐，陪你長大」集會行動，上萬人走上凱道為凱凱請命，並提出包括建立兒虐專責社工制度，並加強辨識訓練、導入訪視助理員制度與視訊訪視，因應人力短缺，補強高風險家庭訪視量能，全面推行「預防性訪視」等訴求，希望政府重視兒少權利。
2025／5／13
台北地院國民法官經過密集的審理後，在下午2點半宣判，姊姊劉彩萱判無期徒刑、妹妹劉若琳判18年徒刑。
2026／1／27
劉姓姊妹不服一審判決上訴二審，審理期間姊姊劉彩萱甚至當庭哭著鞠躬道歉、同時承諾賠償，不過高院法官審理後仍舊駁回兩姊妹的上訴，維持一審判決。（責任編輯：呂品逸）
更多上報報導
保母虐童案今下午第4次開庭 「凱凱戰士」號召法院外集結聲援
保母姊妹否認拔指甲、餵餿水虐死「凱凱」 7.6萬人灌爆網站求加重虐童刑責
土城虐童媽竟是國小代理老師 校方：即刻停職
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 584則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 342則留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 12 小時前 ・ 171則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 28則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 56則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 3則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 79則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 17則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 19則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 25則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 7則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 128則留言