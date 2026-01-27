【懶人包】凱凱疑遭劉姓保母姊妹凌虐死 「出養始末、虐待手法、案件時間」一次看懂

保母虐死童案今天第4次開庭，許多民眾聚集在地院前希望法官能重判涉案的劉姓保母姊妹。（張哲偉攝）





台北市1歲男童凱凱在兒福聯盟的安排下，被交由劉姓保母姐妹照顧，沒想到卻在2023年12月間因呼吸困難送醫不治。檢方調查遺體發現長期的受虐跡象，包括骨折、牙齒斷裂、指甲拔除及生殖器燒傷，更查出遭強制餵食餿水，引發社會震怒。而負責照顧凱凱的劉姓保母姐妹原本承認虐待行為，之後卻翻供聲稱傷勢是凱凱跌倒造成。

該案今天（19日）下午2點30分，台北地方法院將進行該案的第4次開庭，引發社會各界關注，不僅在網路上已有大量民眾於「公共政策參與平台」上連署，要求加重虐童致死的刑責，許多人也持續呼籲「凱凱案不能沉」，號召「凱凱戰士」前往法院聲援，為凱凱發聲。《上報》也整理了本案始末，讓讀者一次看懂為何引起社會怒火。

2022／1月

凱凱的母親當時懷孕但需入監服刑，向新北市社會局及兒福聯盟尋求幫助，新北市社會局開始介入案件。

2022／2月

凱凱在新北市樹林區出生，由新北市社會局安排保母照顧，同時啟動出養程序。

2022／3月

新北市社會局正式將案件轉介給兒福聯盟，開始辦理出養程序，確保凱凱能夠獲得適當的照顧。

2022／5月

兒福聯盟首次與生母交接，並將凱凱轉交給短期托育保母照顧，等待領養。但在此期間，凱凱的生母失聯。

2022／6月

6月，由於因判定為家庭失能，凱凱從兒福聯盟安排的短期托育保母處移出，並由其祖母聘請周姓保母（前保母）照顧，同時在社工陪同下申請「拋棄撫養權」流程。

2023／4月

法院裁定將凱凱的監護權從母親轉移至祖母。

2023／6月

凱凱的祖母向新北市社會福利服務中心表達出養意願，並由兒福聯盟接續辦理出養程序。社會福利服務中心持續提供凱凱所需的尿布、奶粉及每月7000元的經濟補助，直到9月。

2023／9／1

凱凱的祖母希望繼續由周姓保母照顧，並希望兒福聯盟補助保母費，但因資格不符遭拒。兒福聯盟後來轉介劉姓保母（犯案者）照顧凱凱。

2023／9／22

凱凱的祖母表示希望收到凱凱的近況照片，並表示周姓保母想探望凱凱。

2023／9／23

兒福聯盟社工回傳照片，顯示凱凱頭髮稀疏、身形變瘦，眼神異常，社工解釋為頭髮長了所以剪短，並表示計劃於兩天後探望，當時凱凱感冒，保母希望等痊癒後再探望。

2023／9／25

兒福聯盟社工第一次至保母家訪視，發現凱凱頭上有瘀青，保母解釋為在公園玩耍時撞到。

2023／9／26

台北市社會局居家托育中心首次訪視凱凱，認為未見異常。

2023／10

兒福聯盟社工第二次至劉姓保母家中訪視，發現凱凱安靜無精神、身形消瘦。社工於次日聯繫新北市樹鶯社福中心，說明凱凱是因撞到、過敏才導致食慾不振。

2023／11

據兒福聯盟說明，凱凱因「牙齒磨光」由劉姓保母陪同就醫。

2023／12／5－8

兒福聯盟多次聯繫劉姓保母安排訪視，但保母表示家中有病童，未能順利進行訪視。在此期間，雙方透過電話和LINE持續回報凱凱的狀況。

2023／12／21

台北市社會局進行第2次無預警訪視，但因劉姓保母同住家人確診，訪視再次延期。

2023／12／24

凱凱因呼吸困難被送醫，經急救後仍不治身亡，醫院發現他身上有多處受虐痕跡，不僅頭骨凹陷、左側屁股嚴重變形，牙齒更斷了4顆，手的10指指甲更被拔光。台北市社會局隨後決定停止劉姓保母的托育資格。

2023／12／25

台北市社會局正式受理兒童保護案件通報。

2023／12／27

台北市文山社福中心完成對凱凱的兒童被害調查報告。

2024／1／4－9

檢警開始調查凱凱案，發現劉姓保母姐妹輪流照顧凱凱，並涉嫌以拔指甲、拔牙、餵食餿水、拿衣物綑綁成木乃伊罰站、對折塞水桶等方式嚴重虐待，更疑似引以為樂，台北市社會局完成對保母行為的調查報告，並於由台北地檢署聲押劉姓保母。

凱凱（右圖）經過劉姓保母（左圖）的照顧，臉上逐漸失去笑容。（合成照片）

2024／3／11

凱凱家屬友人在臉書社團「爆料公社」揭露案件，事件全面曝光，引發社會關注。兒福聯盟表示，2023年9月至11月間，陳姓社工曾多次進行家訪。

2024／3／12

檢警搜查兒福聯盟，陳姓社工被調查後上銬移送，激起社會討論。兒福聯盟第1次召開記者會回應各界問題，雖然高層在會中鞠躬道歉，但整個記者會內容荒腔走板，讓各界更為不滿。

陳姓社工（中）因涉嫌包庇劉姓保母姊妹的惡行，後續也被檢方起訴。（資料照片）

2024／3／13

衛生福利部召開記者會宣布，暫停兒福聯盟的收出養業務。

2024／3／15

衛福部規劃與台北市政府、新北市政府及專家學者一同召開重大案件檢討會議。

2024／3／18

兒福聯盟再度發出聲明，表示原本的執行長白麗芳已請辭，特聘陳麗如前執行長共同加入專案小組，穩定兒福聯盟的各項業務。

2024／3／21

台北市政府社會局亦計劃召開專家學者會議，討論並檢討相關機制。

2024／3／25

衛福部公布兒福聯盟包括出養評估、安置、媒合及社工的教育、督導等「7大缺失」，並要求兒福聯盟在2周內提出檢討報告。

2024／4／27

中華民國兒童權益促進協會在台北凱達格蘭大道舉辦護兒集會，有多名受害者家屬出面，呼籲應健全兒童保護網絡，並對兒少侵害加重刑責。

2024／9／25

凱凱案一審首次開庭，劉姓保母姐妹否認犯行，並當庭翻供並指控檢方不正訊問，強調當初的筆錄內容違反自身的意願。

2024／12／25

凱凱案第2次開庭，檢方提出新事證，劉姓保母姐妹仍舊否認犯行，一概不認罪引發眾怒。

劉姓保母姊妹一開始出庭時，對於虐待凱凱的手法往往避重就輕。（資料照片）

2025／2／5

凱凱案第3次開庭，檢方原本準備了109張照片作為證據，內容涉及受虐、束縛導致的傷勢及解剖結果。然而，法官考量國民法官的負擔，決定將照片數量減少至67張。檢方認為，刪減後的照片無法充分呈現2名被告的犯罪事實，但法官當下未對此發表意見。至於劉姓保母姐妹，她們僅承認曾經綑綁凱凱並打擊他的腳底，對於其他指控則一概否認。

2025／3／19

凱凱案第４次開庭，群眾聚集在台北地院外，除了希望法官重判，也呼籲加重虐童致死的刑責。

凱凱案第四次開庭，大批群眾聚集在法院外聲援凱凱及家屬。（張哲偉攝）

2025／4／24－5／7

台北地院國民法官密集開庭，期間外傭Mira、台大兒醫部主任呂立醫師、法醫許倬憲、台大精神醫學部醫師丘彥南等證人陸續在庭上還原凱凱遭虐的種種情形，包括傷勢、虐待情形等。其中外傭Mira表示劉姓保母姊妹用剩菜剩飯餵食、還不斷要凱凱罰站，「不是人做的事」。

法醫許倬憲也作證．指出「凱凱」死因為低血溶性休克，並非死於橫紋肌溶解引發的腎衰竭，而凱凱長期遭束縛、罰站及暴力對待，身體重傷加上營養不良，導致免疫力下降、肺炎病變，最後因多重綜合作用導致休克死亡。

劉姓姊妹一開始開庭時還避重就輕，推稱是凱凱罵髒話、吃飯亂噴，所以才會情緒失控，還公開自己寫的超渡文，企圖博取同情，但隨著種種人證、事證揭露，2人自知難逃法網，才認錯道歉。

2025／5／10

民眾發動「終結兒虐，陪你長大」集會行動，上萬人走上凱道為凱凱請命，並提出包括建立兒虐專責社工制度，並加強辨識訓練、導入訪視助理員制度與視訊訪視，因應人力短缺，補強高風險家庭訪視量能，全面推行「預防性訪視」等訴求，希望政府重視兒少權利。

2025／5／13

台北地院國民法官經過密集的審理後，在下午2點半宣判，姊姊劉彩萱判無期徒刑、妹妹劉若琳判18年徒刑。

2026／1／27

劉姓姊妹不服一審判決上訴二審，審理期間姊姊劉彩萱甚至當庭哭著鞠躬道歉、同時承諾賠償，不過高院法官審理後仍舊駁回兩姊妹的上訴，維持一審判決。（責任編輯：呂品逸）

