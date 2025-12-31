懶人包》北捷1/3開放「刷手機」進站 ！8大使用重點一次看
[Newtalk新聞] 台北捷運終於開放刷手機進站了。北捷指出，1月3日起將開放17家業者掃QR乘車碼進站，預計會在2026年7月將會全面開放。以下為《新頭殼》整理8大重點，包含支援銀行、乘車優惠等，方便大家一次掌握。
1. QR乘車碼支援哪些銀行？
目前支援的業者目前有17家，包括TWQR（台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY 、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈 PAY、台新Pay。
2. 用QR乘車碼有優惠嗎？
為了慶祝QR乘車碼啟用，北捷於2026年1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」優惠活動。活動期間，使用乘車碼搭乘台北捷運，每月皆可參加抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。
另外，台北捷運會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」APP綁定QR乘車碼，還有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。
3. QR乘車碼如何使用？
用QR乘車碼搭捷運，只要先選好電子支付APP，選擇QR乘車碼掃碼進入閘門即可，出站時也要用相同支付帳戶掃碼過閘；車資由電子支付帳戶扣款，若進站前帳戶餘額為負無法進站，餘額不足將由支付業者代墊1次。
4. LINE Pay Money 何時可以用？
LINE Pay Money公司表示因系統開發、測試尚未完成，暫定115年3月開放捷運及公車使用，正式開放日期將另行公告。
5. 什麼時候可以刷信用卡 ？
信用卡感應乘車目前還在測試中，由得標廠商台新銀行 及Visa、Mastercard、JCB等國際卡組織從2026年1月3日起進行為期6個月的試營運；試營運期間，綁定台新銀行信用卡的Apple Pay 、Google Pay、Samsung Pay等行動支付可以使用。
預計在2026年7月會全面開放國內、外信用卡，包含銀聯、大來卡(Diners Club)及發現卡(Discover)等卡組織，同時新增Apple Pay ECP(快速模式)功能。
6. 用QR乘車碼還有常客優惠嗎？
用QR乘車碼同樣享有北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入支付帳戶。要注意的是，不同支付工具、帳戶無法合併計算回饋金。但受限於信用卡營運安全規定，北捷不會保存交易卡號資料，所以使用信用卡搭乘沒有常客優惠。
7. 台鐵也同步開放嗎？
台鐵表示，自115年1月1日起，調整行動(條碼)支付購票之適用支付業者，旅客可於車站售票窗口及自動售票機使用行動(條碼)支付方式購票，適用支付業者包含台灣Pay、一卡通、悠遊付、愛金卡、拍付、全支付、全盈、街口支付及LINE Pay Money。
不過為配合LINE Pay Money作業系統串接，將暫停提供LINE Pay Money服務；預計於115年5月底前恢復，屆時將另行公告通知。
8. TPASS 1200都會通定期票可以綁定嗎？
北捷指出，乘車碼無法設定基北北桃都會通定期票，若旅客欲使用基北北桃都會通定期票，可使用悠遊卡、悠遊付嗶乘車(非悠遊付乘車碼)或Samsung Wallet悠遊卡購買設定。
