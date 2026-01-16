【懶人包】台美關稅談判九個月 關鍵QA一次看

行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）





台美經貿談判歷經多時磋商，行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮及駐美代表俞大㵢於台灣時間16日上午9時，於駐美代表處召開記者會宣布重大進展。

鄭麗君指出，本次談判成功為台灣爭取到兩個「最優惠待遇」，不僅確立銷美關稅降至15%且不疊加，更以「台灣模式」深化雙方供應鏈合作。對此，《EBC東森新聞》也特別整理關鍵QA，帶您快速掌握台美經貿新賽局。

Q1：為什麼台美關稅談判要談九個月？

A：台灣同時是美國第六大逆差國，也是關鍵半導體製造國，談判需同步處理對等關稅與二三二半導體條款，且美方政策未定，導致談判分兩階段推進。

Q2：為什麼七月底沒談完，只先降到20%？

A：當時美方尚未決定二三二半導體關稅方向，無法完成整包協議，因此先給予百分之二十的暫時性稅率，待政策明朗後續談。

Q3：15%「不疊加」是什麼意思？

A：若原有最惠國稅率加對等關稅低於15%，就以15%計；若最惠國稅率本身高於15%，則以原稅率計，計算方式與日、韓、歐盟相同。

Q4：二三二半導體「最優惠待遇」實際內容是什麼？

A：包括投資產能2.5倍的零關稅配額、配額外15%優惠稅率，若未來稅率更低則從其低，並豁免赴美設廠所需設備與原物料的關稅。

Q5：台灣會不會被要求把半導體產能大量移往美國？

A：行政院強調是「延伸布局」而非外移，投資由企業自主規劃，並非政府承諾產能比例。

Q6：市場關心的汽車關稅會不會降？

A：汽車與市場開放議題將納入數週後簽署的台美對等貿易協議，屆時再對外完整說明。

Q7：接下來還有哪些程序？

A：完成正式簽署後，協議全文將送交國會審議，並同步提出產業影響評估。

