懶人包／子瑜出道10年今晚台灣首唱！ TWICE演唱會歌單、入場須知一次看

TWICE今晚終於要在台灣舉行第1場專場演唱會。Live Nation Taiwan提供

韓國人氣女團TWICE出道10年的首場台灣專場演唱會，今（22日）晚6點半將在高雄世運主場館舉行，這場演出即便成員彩瑛生病告假，無法全員到齊。仍是子瑜出道10年首次在台演出，意義非凡。而TWICE為了全新世巡「THIS IS FOR」準備了哪些精彩曲目，演唱會入場前又有哪些注意事項，一次看明白。

今年適逢TWICE出道10周年，成員們為了給ONCE（粉絲名）一份大禮，推出全新正規專輯《THIS IS FOR》，並隨之舉辦世界巡演，TWICE還將挑戰四面台，特地打造360度場館座位全開放的設計，徹底打破傳統舞台與觀眾間的界線，讓觀眾享受沉浸式的演出體驗。

這次的巡演歌單，除了琅琅上口的招牌曲目少不了，成員們也各自有solo曲目，預計唱好唱滿寵粉絲，而首次在台演出的子瑜，又有哪些心裡話想對台灣ONCE分享？子瑜的團友們又準備哪些中文與歌迷互動？都將成為精彩亮點。

TWICE《THIS IS FOR》演唱會歌單

〈FOUR〉

〈THIS IS FOR〉

〈Strategy〉

〈MAKE ME GO〉

〈SET ME FREE〉

〈I CAN'T STOP ME〉

MENT 1

〈OPTIONS〉

〈MOONLIGHT SUNRISE〉

〈MARS〉

〈I GOT YOU〉

〈The Feels〉

MENT 2

〈Gone〉

〈CRY FOR ME〉

〈HELL IN HEAVEN〉

〈RIGHT HAND GIRL〉

成員Solo

〈DIVE IN〉（子瑜）

〈STONE COLD〉（Mina）

〈MEEEEEE〉（娜璉）

〈FIX A DRINK〉（定延）

〈DAT AHH DAT OOH〉（Sana、志效、多賢、彩瑛、子瑜）

〈BATTITUDE〉（娜璉、定延、Momo、Mina）

〈CHESS〉（多賢）

〈IN MY ROOM〉（彩瑛）

〈ATM〉（志效）

〈DECAFFEINATED〉（Sana）

〈MOVE LIKE THAT〉（Momo）

〈FANCY〉

〈What is Love?〉

〈YES or YES〉

〈Dance The Night Away〉

MENT 3

〈Feel Special〉

〈ONE SPARK〉

〈AFTER MOON〉

〈YOU IN MY HEART〉

MENT 4 安可

〈CHEER UP〉

〈TWICE SONG〉

TWICE演唱會入場須知

日期：2025/11/22 (六) 18:30、2025/11/23 (日) 18:30

地點：高雄國家體育場（世運主場館）

翻攝FB@Live Nation Taiwan

因本場演出舞台設計特殊，每個座位及區域的觀賞體驗不同，亦可能影響部分表演區域視野，不僅限於售票頁所列視線遮蔽區，請確認可接受再購票。

本場演出全場實名制，一人一票一實體證件。

票面姓名持票者須攜帶本人附照片之有效證件正本（限政府發行之實體證件：身分證、健保卡、駕照、護照）。若證件非實體正本（如圖檔、照片、截圖、影本、健保快易通）、證件無照片、姓名有誤、票券姓名空白、票券姓名非真實姓名、證件照片非本人等，皆不得入場，亦無其他方式可驗證入場。出發前請務必確認隨身攜帶，以免影響入場權益。

入場時間一次看

翻攝FB@Live Nation Taiwan

◎ VIP套票：

VIP周邊商品優先購：10:00 ~ 11:30

VIP報到：11:30 ~ VIP Soundcheck event前

VIP Soundcheck event - 開放入場：14:00 - 入場位置：請依循現場工作人員指示移動 - 活動開始：15:30

※ VIP套票，注意事項：

實際時間請以現場公告為準，各時間安排可能依現場實際情況有所變動。

報到時，請出示本場當日演唱會VIP套票票券，將由工作人員戴上手環，並於演唱會入場券上蓋「已兌換」章。入場時將以「手環+票券」為入場資格辨識，其中一樣毀損即失去入場資格。逾時未報到，視同放棄權利，主辦單位將有權拒絕未於報到時間內完成報到手續者入場。

所有VIP套票粉絲福利及品項皆無法提供寄送，僅限活動當日憑演出VIP套票票券兌換及領取，逾時未領取視同放棄權利，且不予退票。

任何超出 37 x 25 x 11.5 (公分)的包包及任何形式之行李箱。不合安檢尺寸的包包以及禁止攜帶之物品，無法攜入會場。

其他違禁品，請見【現場注意事項】【禁止攜帶物品】，若違反規定經查獲者，將不得入場，若被請出場外，亦不得再入場也不予退票。

如需重複進出場館，仍須再次確認票券及進行安檢，方可進場。

◎ 一般票券

【平面座位區A, B, C, D】

入場時間：16:00

入場位置：請由 D 車道、F 車道、H 車道 入場

【平面座位區，注意事項】 ※ 請務必對號入座。 ※ 實際時間請以現場公告為準，各時間安排可能依現場實際情況有所變動。 ※ 任何超出 37 x 25 x 11.5 (公分)的包包及任何形式之行李箱。不合安檢尺寸的包包以及禁止攜帶之物品，無法攜入會場。 ※ 其他違禁品，請見【現場注意事項】【禁止攜帶物品】，若違反規定經查獲者，將不得入場，若被請出場外，亦不得再入場也不予退票。 ※ 如需重複進出場館，仍須再次確認票券及進行安檢，方可進場。

【看台區座位、身障席】

入場時間：16:00

入場位置：請由 C、D、E、F、G 門入場

【看台座位，注意事項】 ※ 請務必對號入座 ※ 實際時間請以現場公告為準，各時間安排可能依現場實際情況有所變動。 ※ 持有身障手冊的本人購票、本人入場，進場時須檢查身障手冊為本人（若新版身障手冊有註明陪同者，也請陪同者攜帶身份證件以供查驗），若非本人恕無法入場，並且無法退票，場館規定此為社會福利不得加以濫用。陪同者若無陪同身障朋友也無法單獨入席。 ※ 任何超出 37 x 25 x 11.5 (公分)的包包及任何形式之行李箱。不合安檢尺寸的包包以及禁止攜帶之物品，無法攜入會場。 ※ 如需重複進出場館，仍須再次確認票券及進行安檢，方可進場。

◎ 正式演出

開演時間：18:30

※ 實際時間請以現場公告為準，各時間安排可能依現場實際情況有所變動。

◎ 周邊商品 (相關品項請關注 Live Nation Taiwan Facebook, Instagram, X)

翻攝FB@Live Nation Taiwan

翻攝FB@Live Nation Taiwan

翻攝FB@Live Nation Taiwan

VIP 周邊優先購買 地點：外區廣場 時間：10:00~演出結束後 付款方式：現金、信用卡, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. VIP 周邊優先購買，須出示當日TWICE演唱會VIP套票票券方可進行購買。

一般觀眾周邊購買： 地點：外區廣場/內區一樓迴廊E禮品部 (詳細位置請參照場域圖） 時間： - 外區廣場：11:30~演出結束後 (若售完會提前結束) - 內區一樓迴廊E禮品部：16:00~演出開始前 (若售完會提前結束) 付款方式：現金、信用卡, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. 一般觀眾購買周邊，無須出示任何票券及憑證即可購買。

注意事項： ※ 實際時間請以現場公告為準，各時間安排可能依現場實際情況有所變動。 ※ 請於購買當下確實檢查商品狀態，唯商品確實有損毀或故障方可於當下在販售櫃台換貨，一旦離開周邊商品櫃台，將不予退換貨。 ※ 為響應環保，現場不提供塑膠袋，請自行準備購物袋。 ※ 各區銷售情況會因現場而有所異動，請依現場公告為準。

※ 各品項限購數量將會於當天現場公吿，請依照現場工作人員指示購買。

◎ 場外廣場餐飲攤位販售

開始時間：11:00〜演出結束（視現場情況）※ 離場時請隨手帶離垃圾，切勿隨意丟棄。

◎ 場內酒水販賣區

開始時間：16:00〜演出結束（視現場情況） 位置：請見場域圖 ※ 離場時請帶離垃圾，請勿隨意丟棄。 ※ 部份為酒精飲品，請留意自身所能承受的酒精濃度。 ※ 未成年者禁止購買與飲用酒精性飲料。喝酒不開車，開車不喝酒，因飲酒過量造成他人困擾。

TWICE演唱會場域圖

翻攝FB@Live Nation Taiwan

TWICE演唱會安檢須知

翻攝FB@Live Nation Taiwan

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



