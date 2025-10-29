懶人包／川習會要來了！外界預期與討論重點一次看

美國總統川普與中國國家主席習近平，將於明（30）日在釜山會晤。（圖／美聯社）





美國總統川普和中國國家主席習近平，預計在明（30）日上午10時於韓國釜山會面。美國總統川普今（29）日一早啟程離開日本，前往南韓參加於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行的APEC峰會，在當地時間中午左右抵達南韓。在APEC所在地的慶州一處公園，有民眾自發性舉辦「歡迎川普大會」，所有人都舉南韓國旗或美國國旗，齊喊USA歡迎川普。

川習會目前預期的方向有哪些？

川習會的鋪墊

中國外交部今（29）日下午發布公告，確認中國國家主席習近平與美國總統川普，將在30日於南韓釜山會面。這將是川普1月上任以來的首度「川習會」，美方在上週末就已早早預告，中方則是一路拖到會議前一天才進行確認。

本次川習會的意義

川普再度登上美國總統大位後，與與中國國家主席習近平自2019年以來的首次面對面會晤。時機選在APEC峰會前夕，標誌著美中關係進入「戰略性喘息期」的重要象徵，川普宣稱：「這將是一筆偉大的協議」。

舉辦地點

美國總統川普今日上午11點抵達韓國釜山，隨後就傳出川習會不在慶州，而是在釜山進行；中方不具名高階發言人的聲明稿中也證實習近平將與川普在釜山會面。

討論重點

包括中美關係、雙方共同關係、台灣問題、關稅問題等；媒體一度也不能確定兩人是否要見面，川普曾經還傳出不參加峰會只找習近平見面，但之後被媒體發現川普下榻地點就在峰會主場館附近，距離整個峰會中心地點不遠；雖然地點已經確定，但這場會晤當中的變數還是不到結束無法預料結果，對於明天的會面，川普表示「像這樣對話談判並達成協議遠比衝突來得好，也比戰爭來得好」。

攻防的焦點

台灣議題、關稅與稀土的攻防尋求結構性解法、供應鏈重組壓力升高、美國加速「去中化」要求晶片、磁材、電動車零組件撤離中國、中方則透過強化東協與中亞通道重建出口節點，此舉牽動台灣、日本、韓國等「中繼型經濟體」的產業分布與地緣定位、中方可能重申「反對台獨」立場，試圖誘導美方釋出「不支持台獨」的口頭聲明、川普則可能以「不犧牲台灣利益」、「維持台海穩定」等表述安撫國內與盟邦。

外界預期

可能促成短暫休戰，而非全面協議，為川普明年初訪中鋪路，雙方可能聚焦關稅減免與大豆採購等容易妥協的議題，但稀土出口、地緣政治與智慧財產權等核心問題仍待後續協商。