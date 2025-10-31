懶人包／德國之聲專訪變調 鄭麗文：普丁不是獨裁者

國民黨候任黨主席鄭麗文。（圖／中央社）





國民黨候任黨主席鄭麗文日前接受外媒《德國之聲》（Deutsche Welle）專訪，卻與記者展開言詞交鋒，鄭麗文除否認俄國總統普丁是獨裁者，亦指要改變越來越多台灣人不認為自己是中國人的現狀，《EBC東森新聞》整理本次鄭麗文專訪的6大重點。

兩岸論述

鄭麗文再次重申國民黨的核心主張是「和平、和平、和平」，強調兩岸矛盾應以和平方式化解。她認為兩岸當前的對立與緊張，是民進黨堆疊仇恨與對立造成的結果，並主張應展現誠意與善意恢復兩岸正常交流。

對於一國兩制台灣方案，鄭麗文表示這是自鄧小平時代以來的老議題，台灣民眾接受度極低，「幾乎連討論都沒有」。不過鄭麗文駁斥記者「九二共識沒有台灣的解讀空間」，遭對方舉習近平2019年曾說「九二共識是通向國家統一」為例時，質疑記者把習近平的話當成不破的真實，再將話題帶到「所有人的話不會是真理」，與稱只要等到國民黨執政，就能看到新的台灣與兩岸論述。

鄭麗文主張應「避免挑釁」，並在「中華民國憲法的一中框架」下看待兩岸關係，認為「我們既是台灣人，也是中國人」。強調兩岸正常化與強強聯手，形容兩岸若能和平合作，「一加一大於二」。

習鄭會

鄭麗文表示若能促成兩岸和解，「見習近平一百次都願意」。她認為見面目的不是政治談判，而是展現誠意與決心，讓兩岸人民與世界看到和平的訊息。

不過當記者提出政大民調統計台灣民意偏向獨立約21.5％，遠高於主張盡快獨立1.1％與偏向統一5.3％的合計6.4％，質疑她整合所謂主流民意說法時，鄭麗文反駁稱，非常反對統一與非常反對獨立的在台灣都是絕對多數，不需要特別強調某一邊而不強調那一邊。強調兩岸問題必須透過和平處理，反對任何「挑釁仇恨」導致衝突。



對於被問及能否說服習近平放棄武力時，她回應「這不是說服的問題」，強調台灣是民主社會，任何人都可以說服習近平、川普與澤倫斯基。她認為雙方「應累積善意」，不可能一次會面化解所有矛盾，但願透過不斷互動以穩定局勢。

如何實現兩岸和平

鄭麗文主張和平不是被動，而是「信念與選擇」，認為「相信和平」才能避免戰爭。她認為非軍事的方式更能維護和平，批評民進黨切斷兩岸連結與製造仇恨。她希望2028年前避免兩岸衝突，並透過「政黨輪替」讓兩岸政策回歸穩定。

鄭麗文認為若能恢復兩岸互動、旅遊與民間往來，即可化解敵意、創造善意，「我們並不是只有透過軍事才有辦法來維持和平，我們有太多的方法可以維持兩岸和平」。

國防預算

鄭麗文反對將國防支出提高到GDP的5％，並以德國、日本、南韓為例，認為目前全世界沒有國家這麼做，指出國防開支應該合理檢討，同時質疑對美軍購有不合理與延遲到貨問題。

鄭麗文強調軍備競賽只會推向戰爭，呼籲和平才是安全之道，過度增加軍費不會讓台海更安全，並舉例馬英九執政時國防預算低，但情勢較穩定。

不過鄭麗文並未正面回應中國持續增加軍事預算，以及侯友宜2024年參選總統時曾說：「中國的壓力越大，台灣的軍費就會增加」等問題，僅說台灣在量體上無法跟中國抗衡，也無法無限印鈔。

俄烏戰爭與普丁

鄭麗文否認普丁是獨裁者，稱普丁是民主選舉產生的領袖，並認為「全世界沒有完美的民主」。她認為俄烏戰爭應歸咎於「防禦性質」的北約多次東擴，如果烏克蘭未被納入北約議題，「戰爭根本不會發生」。鄭麗文也用近似俄羅斯立場的說法，批評西方政治宣傳太多，不面對事實，強調老百姓才是戰爭受害者。警告台灣不能成為第二個烏克蘭，呼籲避免挑釁與誤判。

鄭麗文也否認北京想讓台灣變成「第二個香港」，稱「我們不是香港，也不會變成香港」，但迴避記者反問馬英九曾說一國兩制台灣方案其實沒得談的質疑，接著引用不具名外媒說法，稱國外評論者稱總統賴清德「越看越像澤倫斯基」，是很不好的現象。

國民黨的中國路線

鄭麗文將當前兩岸對立歸因於民進黨「刻意操作仇中、去中國化」，並批評課綱修改造成「文化斷裂」。她強調國民黨依中華民國憲法主張憲法一中，強調「我們既是中國人，也是台灣人」，她認為民進黨背離憲法宣誓，「當他們說自己不是中國人，就是違憲」。

鄭麗文表示，國民黨要引導台灣社會不再把中國視為敵人，而是「承繼的文化與資產」。她強調國民黨追求的是「和平與繁榮的未來」，而非戰爭與毀滅。

對於鄭麗文的普丁不是獨裁者以及其他論述，記者反問「國際新聞你有在閱讀嗎」、「（國際新聞）你比我熟多了，那您說一下為什麼他不是獨裁者」，也質疑鄭麗文的俄烏戰爭責在北約東擴、烏克蘭嘗試加入北約說法。



