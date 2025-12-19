懶人包》憲法無效判決是什麼？刑法「這條」可制衡？

新修正的《憲訴法》規定，大法官作成違憲宣告時，同意違憲的大法官不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決。

即使依照舊版《憲訴法》第30條規定，「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」國民黨台北市議員游淑慧解讀，目前8位大法官，依照舊版《憲訴法》，必須有6位大法官參與評議。

但憲法法庭今天（19）日由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。

未參與判決的蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官直指，憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，由5位大法官署名作成之判決，形式上一望即知不符法定人數要件，屬顯然無效。

在民事訴訟法，「無效判決」指判決雖然在形式上存在（如已宣示、已確定），但因程序違法（如欠缺當事人適格），導致不發生既判力、執行力等實質效力。判決本身仍具備判決形式，但內容上無實質效力。救濟方式包括提起上訴或聲請再審。

在刑事訴訟，「無效判決」指裁判因重大違背法令而不發生效力的判決，例如對未起訴之犯罪審判（訴外裁判）、對已撤回的起訴或上訴判決、或對死亡被告為判決等。雖然有判決形式，但因重大違背法令，實質上不生效力，主要透過非常上訴或再審等法定程序救濟。

司法院釋字第135號解釋曾經對於「無效判決」作出解釋，「針對下級法院判決，當事人未聲明不服而上級法院誤為廢棄或撤銷發回時，該判決不生效力，可依法定程序救濟。」

不過，《憲法訴訟法》並未如民刑事訴訟法設有救濟之規定，即使有3位大法官認為此次憲法判決無效，雖然法律上「無效」是指「當然無效、絕對無效、確定無效」，但外觀上仍有判決之形式，在救濟管道上似有困難。

根據刑法第128條規定，「公務員對於訴訟事件，明知不應受理而受理者，處三年以下有期徒刑。」刑法第80條第1項第2款規定，「犯最重本刑為三年以上十年未滿有期徒刑之罪者，二十年。」未來如果政黨輪替，似仍未罹於追訴權時效。

