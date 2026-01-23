【懶人包】明天9點！霍諾德徒手攀登台北101 轉播資訊、遇雨取消、周邊交通管制一次看





美國極限攀岩高手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），將於明天（24日）嘗試完全不使用繩索或安全裝備，攀登總高度達508公尺的台北101外牆，並透過Netflix全球同步直播，引發全球關注。台北市交通局表示，若拍攝當日遇雨將會取消，順延至25日管制交通。

來自美國的極限攀岩高手艾力克斯・霍諾德，以「赤手獨攀」聞名全球，是史上最快完成優勝美地「三冠王」的攀岩者。他5歲開始接觸攀岩，2017年更成為史上唯一在未使用任何繩索或保護裝備情況下，徒手攀登美國優勝美地國家公園花崗岩巨壁「酋長岩」的攀岩者。該次壯舉被《國家地理雜誌》拍成紀錄片《赤手登峰》，並榮獲2018年奧斯卡最佳紀錄長片獎。

霍諾德明天將挑戰無安全裝備攀登台北101。（王侑聖攝）

而霍諾德明天將再度挑戰極限，嘗試完全不使用繩索或安全裝備，攀登台北101外牆，並於上午9時透過Netflix《赤手獨攀台北101：直播》進行全球同步直播。





至於未訂閱Netflix的民眾，台北101對面的信義廣場（松智路與松廉路口）將架設戶外大螢幕，開放免費觀賞。

另外，在家的觀眾則可於YouTube搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，並透過象山視角的即時畫面觀看霍諾德攀登過程，不過實際畫面仍可能受天候影響，視訊清晰度不一。

2026年1月24日上午9點





1.Netflix《赤手獨攀台北101：直播》

2.YouTube頻道「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」

3.現場轉播：台北101對面的信義廣場（松智路與松廉路口）

交通管制

部分公車將自24日上午7時至11時改道行駛，路線含28路線去程、46路線返程、66路線、藍5路線、市民小巴7路線、基隆路幹線返程、台北觀光紅線、669路線。

1.台北101周邊松智路、信義路五段部分路段封閉，時間為24日上午7時至11時。松智路上松廉路至信義路五段雙向封閉，禁止車輛通行；松廉路至松壽路段將採雙向管制。

2.信義路五段自信義廣場停車場至松智路將封閉西向1車道，僅允許內側2車道通行

3.松智路至101辦公棟前公車站路段將封閉西向1.5車道，開放內側2.5車道通行。

行人管制分為兩階段，第一階段實施時間為21日及23日上午9時至下午1時，第二階段則是活動當日7時至11時。

松智路上的松廉路至信義路五段東側人行道封閉，保留信義廣場通道供行人通行；西側人行道封閉至101辦公棟，行人可自101大樓往市府路通行；信義路信義廣場旁人行道也將封閉，改由信義路及松仁路口穿越馬路後往信義路南側通行。

21日至24日上午9時至下午1時站點「信義廣場（台北101）」暫停服務，可改至鄰近信義松智路口（東南側）、臺北南山廣或信義運動中心借還車。

自14日至24日上午7時至晚間5時關閉。

14日至24日上午7時至晚間5時，信義廣場停車場丙梯出入口關閉。

「台北101停車場」松智路出口暫停使用，改由市府路出口駛出。

