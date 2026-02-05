懶人包》春節連假疏運公路優惠、交通管制內容一次看

春節連假交通疏運(2月14日起至2月22日)，公路局預估將湧現大量車潮。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 將迎來春節連續假期(2月14日起至2月22日)，公路局預估假期間將湧現大量車潮，除推出大眾運輸通行優惠外，也公布假期間易壅塞時段與路段，另視情況針對部分路口實施彈性交通管制。

公路局為鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具宣布自連假前1日至最後1日(2月13日0時起至22日24時、2月26日0時起至3月1日24時)推出多項全國性共通國道客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇。

全國性共通國道公路客運優惠：

(一)88條中長途國道客運路線享春節6折；另登記為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2-3次，可再享15%回饋，累計4次以上可再享30%回饋。

(二)搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。(轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠)

(三)轉乘指定幸福巴士免費。

公路局預估假期易壅塞路段：

一、主要城際道路

1.台61線鳳鼻至香山路段：2月13日、17日至20日間南向易壅塞；北向2月19日至2月22日間易壅塞。

2.台61線竹南路段：2月17日至19日南向易壅塞；北向2月19日至22日易壅塞。

3.台61線中彰大橋：2月14日、17日至20日間南向易壅塞；北向2月17日至22日易壅塞。

4.台9線蘇花路廊：2月17日至18日南向易壅塞；北向2月19日至22日易壅塞。

5.台9線南迴公路往屏東：2月20日16時至18時易壅塞。

6.台1線水底寮至楓港：2月17日至19日11時至15時南向易壅塞；北向2月15日、15日至22日易壅塞。

二、觀光風景區

1.台2線、台2乙線關渡至淡水路段：2月13日至22日東西向皆容易壅塞。

2.台2線萬里至大武崙路段：2月13日至22日東西向皆容易壅塞。

3.台2線福隆路段：2月16日至21日上午11時到16時間東向易壅塞；西向2月17日至22日下午15時起易壅塞。

4.台9甲線新店至烏來路段：2月13日至14日、2月16日至22日下午18時至晚間20時北向易壅塞。

5.台3線大湖路段：2月17日至21日12時起南北向易壅塞。

6.台3線大溪路段：2月18日至21日13時起南北向易壅塞。

7.台9線礁溪路段：2月19日至21日上午10時起北向易壅塞。

8.台3線竹山紫南宮：2月17日至22日上午11時到18時間東向易壅塞。

9.台19線北港朝天宮：2月17日至21日南北向易壅塞；北向2月17日至21日10時起易壅塞。

10.台14甲線清境農場：2月19日至20日上午10時至13時間東向易壅塞。

11.台21線日月潭：2月18日至20日上午10時至15時間南向易壅塞。

12.台3線大溪及古坑-梅山路段：2月17日至19日南向易壅塞；北向2月14日、17日至21日北向易壅塞。

13.台26線墾丁：2月20日至21日17時至20時北向易壅塞。

14.台17線南鯤鯓代天府路段：2月17日至19日14時至17時南向易壅塞；北向2月17、19日至20日北向易壅塞。

三、銜接國道路段

1.台64國道3號中和交流道：2月13至18日間，東向易壅塞。

2.台65線國道3號土城交流道：2月13日至22日間，南向易壅塞。

3.台74線台中環快接國道3號快官路段：2月20日至21日東向易壅塞；西向2月14日至20日易壅塞。

4.台74線台中環快接國道3號霧峰路段：10月14日至15日、17日至21日東向易壅塞；西向2月13日及2月17日至22日易壅塞。

5.台18線國道3號中埔交流道：2月17至20日東向易壅塞；西向2月14日、17日至20日易壅塞。

6.台88線鳳山至五甲路段：2月17日至19日11時起東向易壅塞；西向2月18日至21日易壅塞。

7.台86線歸仁交流道：2月17日至21日間東向易壅塞。

8.台86線仁德系統：2月14日至15日、17日至20日東向易壅塞；西向2月13日及2月19日晚間易壅塞。

另外，台61線鳳鼻至香山路段於2月14日至22日期間，將實施平交路口封閉。(鳳鼻隧道前62K竹1路路口自2月13日15時起至23日9時、竹北67K新港三街路口自2月13日21時起至22日21時)。公路局將依各路段假期交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊。







公路局預估全台假期易壅塞主要城際幹道。 圖：交通部公路局/提供

觀光風景區及新春參拜易壅塞路段(北、東部地區) 圖：交通部公路局/提供

觀光風景區及新春參拜易壅塞路段(中、南部地區) 圖：交通部公路局/提供

全台銜接國道易壅塞路段。 圖：交通部公路局/提供

公路局推出春節連假(2月13日起至2月22日)優惠措施。 圖：交通部公路局/提供