懶人包／普發金「分齡領」！13歲以上未成年 領錢有三種管道
「全民+1 政府相挺」普發現金即將正式啟動，財政部與數位發展部聯合說明，針對近日家長關心「未成年子女是否能自己領錢」的問題，官方特別釋疑：13歲以上未成年人可比照成人，自行登記入帳、提款或臨櫃領現，讓年輕人也能有參與感與自主理財空間。
根據規劃，本次普發現金提供三種領取方式：登記入帳、ATM領現與郵局臨櫃領現。登記入帳將於11月5日開放預登記，11月17日起可至ATM領現，11月24日則開放郵局臨櫃領取**。整體領取期限延長至115年4月30日，讓民眾有充足時間選擇合適方式。
針對「13歲以上無帳戶是否會被排除」的疑問，數發部表示，普發現金系統設計以防偽冒為核心原則，確保每位領取者的帳戶與身分證、健保卡資料一致。若未具備金融帳戶，也可持證件親赴郵局辦理。整體流程兼顧資安、法規與實務操作，延續過去112年普發現金的規劃標準。
而為何設下「13歲」的年齡門檻？數發部說明，依據民法，7歲以下屬無行為能力人，金融業務須由父母代辦；7歲到13歲為限制行為能力人，具基本判斷能力，可選擇由父母代領或自行申請；而13歲以上的少年已具備基本金融自主能力，可自行完成登記、提款等程序。這樣的設計，讓家庭可依子女成熟度及情況作出最彈性的安排。
政府也強調，不會主動發送簡訊、電子郵件或致電通知民眾操作ATM、網銀等步驟，如有收到疑似詐騙訊息，請撥打165反詐騙專線查證。官方資訊以普發現金網站 10000.gov.tw為準。
懶人包｜13歲以上未成年領取普發現金注意事項
💰13歲以上可自行辦理：只要擁有金融帳戶與提款卡，即可登記入帳或在ATM提領。
💰沒帳戶怎麼辦？ ：可攜健保卡至郵局臨櫃領取。
💰也可委託他人領取：受託人需持本人照片身分證與被領取人健保卡。
💰三種領法任選一種：
1️⃣登記入帳（11/5開放）
2️⃣ATM領現（11/17開放）
3️⃣郵局臨櫃（11/24開放）
🕒 領取期限至115年4月30日，不急著一次領完。
⚠️ 防詐提醒：政府不會主動通知或指示操作ATM，收到可疑訊息請撥165查證。
