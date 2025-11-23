懶人包》普發一萬臨櫃領現11／24上路！提領方式、抽獎活動一次看

自明（24）日起，中華郵政明天起開放 1,294 間郵局櫃檯領現，首周將採身分證單、雙號分流。 圖：彭沛緹／攝（示意圖）

[Newtalk新聞] 明（24）日中華郵政明天起開放 1,294 間郵局櫃檯領現，首周將採單、雙號分流，身分證字號尾數單號者可於周一、三、五臨櫃領現，尾數雙號者則於周二、四、六臨櫃領現，現場領取還可拿特製紅包袋，並可參加總價值 150 萬元的抽獎，最大獎為 3 萬元新光三越禮券，《新頭殼》特別整理相關資訊，讓你快速領到現金。

一、提領時間

114 年 11 月 24 日開放郵局領現，領取期間至 115 年 4 月 30 日止，

二、首週分流措施

11 月 24 日至 29 日領現首周，中華郵政將依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，尾數單號者可於周一、三、五臨櫃領現，尾數雙號者要於周二、四、六臨櫃領現，65 歲以上年長者及身心障礙人士不在此限，將優先引導至友善服務／無障礙窗口辦理。

三、領現流程

攜帶必備證件、前往郵局儲匯櫃台、簽名或蓋章＋留連絡電話、領取現金一萬元

四、郵局領現需帶物品

郵局領現時，請務必攜帶具照片之健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。

五、加碼抽獎活動

只要郵局現場臨櫃領現，就提供特製「郵政寶寶」紅包袋。中華郵政此次也推出加碼活動，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等好禮，其中，臨櫃提供總價值150萬元獎品，最大獎為3萬元新光三越禮券。

六、新生兒帶領流程

115 年 4 月 1 日至 4 月 30 日間在國內出生，並領有出生證明之國民，請家屬備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件正本，於 115 年 5 月 22 日前至郵局臨櫃領取。

郵局領現時，請務必攜帶具照片之健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。 圖：財政部／提供

11月24日至29日領現首週，中華郵政將依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施。 圖：財政部／提供