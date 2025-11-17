新頭殼

懶人包》普發一萬ATM領現11/17上路！提領流程、代領方式一次看

Newtalk新聞 |林冠妤 綜合報導
從今(17)天起開放普發一萬ATM領現，全台16間銀行、2萬8千台貼有識別貼紙的ATM都可領取。(ATM領現示意圖) 圖：新頭殻資料照
從今(17)天起開放普發一萬ATM領現，全台16間銀行、2萬8千台貼有識別貼紙的ATM都可領取。(ATM領現示意圖) 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 從今(17)天起開放普發一萬ATM領現，全台16間銀行、2萬8千台貼有識別貼紙的ATM都可領取，對此《新頭殼》整理相關資訊，包含提領流程、提領地點代領方式、應備證件等資訊，讓您快速領到一萬元。

普發現金自11月5日起正式開放官網預先登記後，今日在普發一萬ATM領現也正式上路，這次合計全國有超過2萬8千台貼有識別貼紙的ATM都能提領，覆蓋率突破8成，相較上一輪普發6000元的ATM台數，這次整整多出1348台，取款更為便利。

廣告

一、提領地點

台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、中華郵政等有識別貼紙的ATM都能提領。

二、提領流程

第一步：出門前往16家指定ATM機台

第二步：插入本人／代領人提款卡，選擇「全民＋1 政府相挺」

第三步：輸入身分證字號後，按確認。

第四步：輸入健保卡卡號後，按確認。(健保卡卡號在健保卡中正面左下角12位數字)

第五步：確認資料後，按下確認，領到10張1000元後，放入錢包。

三、提領時間

自2025年11月17日凌晨0時起到2026年4月30日止

四、需要的證件

1.本人/代領人任一金融機構提款卡

2. 持卡人（本人／代領人）身分證統一編號或居留證統一證號

3. 發放對象健保卡號

五、13歲以下孩童代領方式

父母或監護人要幫未滿13歲孩童代領請先備妥以下三項資料：

1. 代領人提款卡、

2. 代領人身分證統一編號

3. 被代領人(未滿13歲孩童)健保卡號

第一步：前往指定金融機構設置的ATM

第二步：插入代領人提款卡，選擇「全民 1政府相挺」

第三步：輸入提款卡密碼

第四步：輸入代領人身分證統一編號、被代領人（未滿13歲孩童）健保卡號，確認正確後

第五步：領到10張1000元後，放入錢包。

另外，要特別注意13歲以上未領有提款卡者，不能用ATM領取。

查看原文

更多Newtalk新聞報導
強冷空氣南下「雲街」現蹤！鄭明典揭成因
創高後一個月比特幣跌至93K、逾15萬戶爆倉！ 比特幣ETF亦爆發「資金大逃殺」

普發一萬ATM領現流程。 圖：翻攝自財政部10000普發現金
普發一萬ATM領現流程。 圖：翻攝自財政部10000普發現金

其他人也在看

館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了

館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了

網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。

中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」　鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友

館長對決大師兄「過一天風向變了？」　鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友

「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高

焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高

台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。

自由時報 ・ 1 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師　網驚呼：門診要爆了

《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師　網驚呼：門診要爆了

「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！

鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」　怒嗆：錢早被他們拿光

館長開直播認了！手機的確有「我的影片」　怒嗆：錢早被他們拿光

網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」　被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系

他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」　被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系

日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
MLB》大谷翔平印象最深刻6球員　5人打出生涯最差成績

MLB》大谷翔平印象最深刻6球員　5人打出生涯最差成績

洛杉磯道奇球星大谷翔平今年初曾在他代言的遊戲廣告中，挑選了6名讓他印象深刻的大聯盟球員，結果有球迷發現，其中5個人都繳出堪稱生涯最糟糕的單季成績，只有美聯賽揚獎2連霸的Tarik Skubal有更上一層樓表現。

TSNA ・ 2 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」

收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」

三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前

跌到被熔斷、臨床二期未達標 安成生技股價暴跌逾六成 宣告今日暫停交易

興櫃公司安成生技（6610）16日召開重大訊息說明會，曝現仍在開發中、用於治療中樞神經疾病含產後憂鬱症（postpartum depression, PPD）及重度憂鬱症（MDD）的新藥NORA520之美國第二期臨床試驗，取得主要療效指標之統計數據，然因給藥組與安慰劑組之間的差異並未達到統計學顯著意義，致臨床二期未達標，利空飛來，引爆安成生技跌勢，跌幅一度放大至逾六成，因跌幅太重，一度觸發暫停交易機制。

中時財經即時 ・ 2 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」　靠訪客接濟與雨水生存

男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」　靠訪客接濟與雨水生存

畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...

CTWANT ・ 14 小時前
輾轉得知父親10年前過世　葉欣眉曝唯一遺憾

輾轉得知父親10年前過世　葉欣眉曝唯一遺憾

葉欣眉從小爸媽離異，父親在她2、3歲離家後便從未出現在人生中，昨（16日）她在社群發文寫信對父親印象表示，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日第一次看到父親照片，35年沒見過父親的她，更得知父親其實早在10年前過世。

鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面　同團網紅曝現況：升格外交等級

義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面　同團網紅曝現況：升格外交等級

台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了　曝1關鍵：恐加速失智、罹癌

台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了　曝1關鍵：恐加速失智、罹癌

台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？

台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？

台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！　律師：恐面臨5年刑罰

館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！　律師：恐面臨5年刑罰

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖

47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖

以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重

健康2.0 ・ 4 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」　鬆口關鍵原因

常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」　鬆口關鍵原因

47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國

棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國

2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。

Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張

明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...

FTNN新聞網 ・ 1 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查

館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查

網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前