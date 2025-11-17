懶人包》普發一萬ATM領現11/17上路！提領流程、代領方式一次看

從今(17)天起開放普發一萬ATM領現，全台16間銀行、2萬8千台貼有識別貼紙的ATM都可領取。(ATM領現示意圖) 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 從今(17)天起開放普發一萬ATM領現，全台16間銀行、2萬8千台貼有識別貼紙的ATM都可領取，對此《新頭殼》整理相關資訊，包含提領流程、提領地點代領方式、應備證件等資訊，讓您快速領到一萬元。

普發現金自11月5日起正式開放官網預先登記後，今日在普發一萬ATM領現也正式上路，這次合計全國有超過2萬8千台貼有識別貼紙的ATM都能提領，覆蓋率突破8成，相較上一輪普發6000元的ATM台數，這次整整多出1348台，取款更為便利。

廣告 廣告

一、提領地點

台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、中華郵政等有識別貼紙的ATM都能提領。

二、提領流程

第一步：出門前往16家指定ATM機台

第二步：插入本人／代領人提款卡，選擇「全民＋1 政府相挺」

第三步：輸入身分證字號後，按確認。

第四步：輸入健保卡卡號後，按確認。(健保卡卡號在健保卡中正面左下角12位數字)

第五步：確認資料後，按下確認，領到10張1000元後，放入錢包。

三、提領時間

自2025年11月17日凌晨0時起到2026年4月30日止

四、需要的證件

1.本人/代領人任一金融機構提款卡

2. 持卡人（本人／代領人）身分證統一編號或居留證統一證號

3. 發放對象健保卡號

五、13歲以下孩童代領方式

父母或監護人要幫未滿13歲孩童代領請先備妥以下三項資料：

1. 代領人提款卡、

2. 代領人身分證統一編號

3. 被代領人(未滿13歲孩童)健保卡號

第一步：前往指定金融機構設置的ATM

第二步：插入代領人提款卡，選擇「全民 1政府相挺」

第三步：輸入提款卡密碼

第四步：輸入代領人身分證統一編號、被代領人（未滿13歲孩童）健保卡號，確認正確後

第五步：領到10張1000元後，放入錢包。

另外，要特別注意13歲以上未領有提款卡者，不能用ATM領取。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

強冷空氣南下「雲街」現蹤！鄭明典揭成因

創高後一個月比特幣跌至93K、逾15萬戶爆倉！ 比特幣ETF亦爆發「資金大逃殺」