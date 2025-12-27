懶人包》最低時薪漲到196元！2026民生、交通16大新制總盤點
[Newtalk新聞] 2025年將進入尾聲，2026年起將會有很多新制上路，包含最低時薪調漲到196元、國民年金保費調漲，滿70歲「自願繳回駕照」有回饋、有綜所稅申報減稅利多、可以「日」請育嬰留停等。《新頭殼》替大家整理民生稅收、交通旅遊得新制懶人包。
一、民生稅收
1. 最低工資調漲
勞動部最低工資審議委員會決議，自115年1月1日起，每月最低工資由28,590元調整至29,500元，調升910元，調幅3.18％；每小時最低工資則比照每月最低工資之調幅，由190元調整至196元。預估將有約247萬名勞工因此受惠。
配合最低工資調升，相關社會保險與退休制度的投保與提繳級距也將同步修正。領取最低工資的勞工，明年起每月勞保費由715元調高至738元，增加23元。
2. 稅收申報減稅利多
綜所稅：
調高114年度每人基本生活所需費用為21.3萬元，民眾在115年5月申報114年度綜合所得稅適用。調高長期照顧特別扣除額為18萬元，民眾在115年5月申報114年度綜合所得稅適用。
調高2026年度綜合所得稅免稅額及相關扣除額，民眾在2027年5月申報115年度綜合所得稅適用：免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元；70歲以上納稅義務人、配偶或受納稅義務人扶養之直系尊親屬免稅額由14.55萬元調高至15.15萬元。
標準扣除額：單身者，由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者，由26.2萬元調高至27.2萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額：由21.8萬元調高至22.7萬元；課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額亦分別按消費者物價指數上漲幅度調整。
貨物稅：
飲料品無添加糖者免徵貨物稅；刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等4項電器類貨物課稅項目；延長購買電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅實施期限5年至2030年12月31日止。
3. 青年婚育租屋協助專案
內政部表示，「青年婚育租屋協助專案」將原300億元中央擴大租金補貼專案計畫規定所得標準，由每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，符合資格者依現行300億元中央擴大租金補貼加碼制度辦理。另登記結婚或育有新生兒的家庭將再擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50％，每多生1胎再加碼補貼50％。
4. 勞工請假新規多項保障
勞動部公告修正《勞工請假規則》，自2026年1月1日起正式施行，新增多項保障措施，包括1年內請病假未超過10天，雇主不得不利對待（解僱、降職、減薪、剝奪升遷、考績扣分、福利取消、排班權喪失等），而針對低薪族群，若工資貼近最低工資，每日病假最多僅能扣薪491元。勞動部也公布常見9大QA，釐清勞工請病假的權益與保障。
5. 勞保老年年金滿65歲才能領全額
考慮勞動年齡的遞延趨勢及年金請領狀況，勞保年金在民國98年開辦時，法規訂有逐漸調高請領全額年金的年齡機制，會在開辦第10年時提高1歲，其後每2年提高2歲，並以提高至65歲為限。根據法規規定，勞保老年年金請領門檻將再提高，115年起若想請領全額勞保老年年金，必須年滿65歲，這也是目前法規最高法定年齡上限。
6. 育嬰留停照顧彈性化
現行育嬰留職停薪最短不能少於30日，造成勞工面對家庭與職場上時間的困窘。勞動部表示，為了幫助有需要的新手爸媽，面臨小孩有短期照顧需求，可以「日」請育嬰留停；讓小孩發生臨時緊急狀況，例如保母突然通知要提早接小孩，可以「時」請家庭照顧假。方案明年1月1日正式上路。
二、旅遊交通
1. 國際郵輪在台母港營運新制推動
115 年一月起國際郵輪在台母港營運，應於我國設立在台分公司，或委託我國船務代理業代為處理郵輪載客業務，倘有消費爭議案件將由航港局及觀光署分別督 責郵輪公司及旅行社各依權責妥適處理，以保障消費者權益。
2. 年滿 70 歲自願繳回駕照，提供TPASS乘車回饋
年滿 70 歲以上長者辦理自願繳回駕照， 並簽署個資授權使用同意書後（加入 TPASS常客），自繳回次日起，持敬老卡搭乘公共運輸（含公路、國道客運、市區 公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、 渡輪及計程車），依實際搭乘電子票證 支出金額補助 50% 回饋金，每月回饋金上限 1,500元，補助期間兩年。
3. 遊覽車客運業車輛，應裝置駕駛識別設備
為加強遊覽車營運管理，遊覽車車輛全面裝置駕駛識別設備，並應維持正常運 作及提供駕駛人資訊介接至指定資訊平台，以利公路主管機關明確識別駕駛人及督管駕駛時間，確保行車安全。
4. 國際掛號小包服務調整相關措施
配合萬國郵政聯盟政策，各國郵政自 115 年 1 月 1 日起取消「國際掛號小包」（不含大陸地區）之簽收及書面查詢服務。自 115 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期間，凡交寄「國際掛號小包」（不含大陸地區），則提供每件新台幣10元郵資減免優惠。
5. 郵局停止代售台鐵車票
中華郵政宣布，全台郵局領取台鐵車票的服務，明(115)年1月1日起將走入歷史。
台鐵車票除可在車站購票外，也可透過超商、郵局領取車票，還可透過手機和台鐵APP領取QR Code電子車票乘車。由於取票管道多元，根據統計，每年到郵局取台鐵車票數量僅1.2萬張，因此中華郵政決定停辦代售台鐵車票業務。
6.機車考照筆試取消是非題
機車考照將加嚴，明年1月底考領機車駕照筆試全面取消「是非題」，只剩選擇題，降低矇對機率，並增加情境題和危險感知題，估每年約54.9萬考生受影響。汽車路考明年3月將增加停讓等考驗動作，明年6月筆試取消是非題，明年底路考路線數量將增加並延長，且路考路線採當天抽籤決定。
7.國旅補助及生日金
交通部明年推國旅補助優惠，平日住宿第一晚補助800元，續住第二晚再補助1200元，4月1日上路，採登錄和抽籤方式。另外，生日住宿金每月抽1千人，每人補助1200元，1月上路。
8.華航、虎航空服員可穿運動鞋、戴眼鏡
中華航空繼先前已放寬空服員執勤儀容規定，可配戴眼鏡，明年起再開放客艙組員執勤時可穿著自購黑色運動便鞋，優化工作環境與提升舒適度。
台灣虎航也宣布，明年1月1日起跟進開放空服員配戴眼鏡執勤，並配合A321neo機隊交機時程，啟動換新制服專案，屆時將同步開放空服員穿著運動鞋。
9.台南人限定「日本28景點享優惠」
台灣虎航近日陸續開航「台南－熊本」、「台南－沖繩」航線，帶動兩地觀光。台南市政府更宣布，從明年1月1日起，台南民眾持市民卡或身分證，造訪日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等7個城市指定景點，即可享有台南人專屬門票優惠，是全台首創。
10. 北捷開放刷手機進站
台北捷運公司表示，預計明年1月起與公車系統同步開放使用QR乘車碼，將支援市面上常見的LINE Pay、icash Pay等電子支付工具；信用卡乘車功能則將先做6個月上線使用測試，預計明年7月開放所有實體銀行信用卡及蘋果手機快速模式（ECP）功能，民眾無需解鎖手機，即可感應進站。
更多Newtalk新聞報導
農曆年房價也崩盤？中客大減「京都旅館」降價競爭 林氏璧：千載難逢的好機會
哇靠龍介有槍啊！季麟連造勢送「手槍」周軒：國民黨還在鼓吹暴力
其他人也在看
51歲林志玲大跳啦啦舞！ 合體洋基女孩應援羞喊：裝可愛怎麼好意思
「第一名模」林志玲於今（27）日驚喜現身新竹市立體育館，為「洋基工程籃球隊」的首場主場賽事擔任應援嘉賓。現年51歲的她，不僅展現極致凍齡的狀態，更首度與啦啦隊「洋基女孩」同台大跳啦啦舞，活力四射的表現讓現場球迷熱血沸騰，尖叫聲不斷。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 10
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 4
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 81
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 8
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 140
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
民進黨台南民調驚人！吳子嘉預測「翻盤劇本」：不排除這個可能性
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區台南的「憲妃之爭」，也將於明（2026）年1月下旬迎來結果。隨著媒體發布之「內參民調」流出，稱民進黨立委林俊憲後勢看漲，超車立委陳亭妃機率大增一事，媒體人吳子嘉坦言，確實不能排除林俊憲一舉翻盤的可能性。吳子嘉在《董事長開講》節目中，談及彰化縣長之戰，新潮流陳素月翻盤出線一事。吳子嘉坦言，同樣的情況拿來分析台南憲......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 47
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 2 小時前 ・ 43
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 2 天前 ・ 9
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 264
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 37
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
爭定新北市長？黃國昌傳今正式宣布參選 「神秘嘉賓」身分曝光
即時中心／黃于庭報導前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金弊案纏身，遭裁定羈押禁見近1年，今（2025）年9月獲7千萬交保，重獲自由身的他，與現任黨魁黃國昌「2個太陽」之爭備受外界關注。黃國昌日前表態有意參選新北市長，今（27）日在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動；據悉柯文哲將會到場，這也是他交保後首度出席公開正式活動。民視 ・ 9 小時前 ・ 115
法人預言台股衝3萬？三大法人提前卡位這「13檔吸金王」曝光 2026年元月行情提前點火
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股年底氣勢如虹，加權指數26日再刷新歷史紀錄，一舉衝上28,590點，總市值同步跨越100兆元大關，市場氣氛熱到沸騰。隨著20...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4