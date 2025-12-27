懶人包》最低時薪漲到196元！2026民生、交通16大新制總盤點

2026年起將會有很多新制上路，包含最低時薪調漲到196元、國民年金保費調漲，滿70歲「自願繳回駕照」有回饋、有綜所稅申報減稅利多、可以「日」請育嬰留停等。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 2025年將進入尾聲，2026年起將會有很多新制上路，包含最低時薪調漲到196元、國民年金保費調漲，滿70歲「自願繳回駕照」有回饋、有綜所稅申報減稅利多、可以「日」請育嬰留停等。《新頭殼》替大家整理民生稅收、交通旅遊得新制懶人包。

一、民生稅收

1. 最低工資調漲

勞動部最低工資審議委員會決議，自115年1月1日起，每月最低工資由28,590元調整至29,500元，調升910元，調幅3.18％；每小時最低工資則比照每月最低工資之調幅，由190元調整至196元。預估將有約247萬名勞工因此受惠。

廣告 廣告

配合最低工資調升，相關社會保險與退休制度的投保與提繳級距也將同步修正。領取最低工資的勞工，明年起每月勞保費由715元調高至738元，增加23元。

2. 稅收申報減稅利多

綜所稅：

調高114年度每人基本生活所需費用為21.3萬元，民眾在115年5月申報114年度綜合所得稅適用。調高長期照顧特別扣除額為18萬元，民眾在115年5月申報114年度綜合所得稅適用。

調高2026年度綜合所得稅免稅額及相關扣除額，民眾在2027年5月申報115年度綜合所得稅適用：免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元；70歲以上納稅義務人、配偶或受納稅義務人扶養之直系尊親屬免稅額由14.55萬元調高至15.15萬元。

標準扣除額：單身者，由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者，由26.2萬元調高至27.2萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額：由21.8萬元調高至22.7萬元；課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額亦分別按消費者物價指數上漲幅度調整。

貨物稅：

飲料品無添加糖者免徵貨物稅；刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等4項電器類貨物課稅項目；延長購買電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅實施期限5年至2030年12月31日止。

3. 青年婚育租屋協助專案

內政部表示，「青年婚育租屋協助專案」將原300億元中央擴大租金補貼專案計畫規定所得標準，由每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，符合資格者依現行300億元中央擴大租金補貼加碼制度辦理。另登記結婚或育有新生兒的家庭將再擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50％，每多生1胎再加碼補貼50％。

4. 勞工請假新規多項保障

勞動部公告修正《勞工請假規則》，自2026年1月1日起正式施行，新增多項保障措施，包括1年內請病假未超過10天，雇主不得不利對待（解僱、降職、減薪、剝奪升遷、考績扣分、福利取消、排班權喪失等），而針對低薪族群，若工資貼近最低工資，每日病假最多僅能扣薪491元。勞動部也公布常見9大QA，釐清勞工請病假的權益與保障。

5. 勞保老年年金滿65歲才能領全額

考慮勞動年齡的遞延趨勢及年金請領狀況，勞保年金在民國98年開辦時，法規訂有逐漸調高請領全額年金的年齡機制，會在開辦第10年時提高1歲，其後每2年提高2歲，並以提高至65歲為限。根據法規規定，勞保老年年金請領門檻將再提高，115年起若想請領全額勞保老年年金，必須年滿65歲，這也是目前法規最高法定年齡上限。

6. 育嬰留停照顧彈性化

現行育嬰留職停薪最短不能少於30日，造成勞工面對家庭與職場上時間的困窘。勞動部表示，為了幫助有需要的新手爸媽，面臨小孩有短期照顧需求，可以「日」請育嬰留停；讓小孩發生臨時緊急狀況，例如保母突然通知要提早接小孩，可以「時」請家庭照顧假。方案明年1月1日正式上路。

二、旅遊交通

1. 國際郵輪在台母港營運新制推動

115 年一月起國際郵輪在台母港營運，應於我國設立在台分公司，或委託我國船務代理業代為處理郵輪載客業務，倘有消費爭議案件將由航港局及觀光署分別督 責郵輪公司及旅行社各依權責妥適處理，以保障消費者權益。

2. 年滿 70 歲自願繳回駕照，提供TPASS乘車回饋

年滿 70 歲以上長者辦理自願繳回駕照， 並簽署個資授權使用同意書後（加入 TPASS常客），自繳回次日起，持敬老卡搭乘公共運輸（含公路、國道客運、市區 公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、 渡輪及計程車），依實際搭乘電子票證 支出金額補助 50% 回饋金，每月回饋金上限 1,500元，補助期間兩年。

3. 遊覽車客運業車輛，應裝置駕駛識別設備

為加強遊覽車營運管理，遊覽車車輛全面裝置駕駛識別設備，並應維持正常運 作及提供駕駛人資訊介接至指定資訊平台，以利公路主管機關明確識別駕駛人及督管駕駛時間，確保行車安全。

4. 國際掛號小包服務調整相關措施

配合萬國郵政聯盟政策，各國郵政自 115 年 1 月 1 日起取消「國際掛號小包」（不含大陸地區）之簽收及書面查詢服務。自 115 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期間，凡交寄「國際掛號小包」（不含大陸地區），則提供每件新台幣10元郵資減免優惠。

5. 郵局停止代售台鐵車票

中華郵政宣布，全台郵局領取台鐵車票的服務，明(115)年1月1日起將走入歷史。

台鐵車票除可在車站購票外，也可透過超商、郵局領取車票，還可透過手機和台鐵APP領取QR Code電子車票乘車。由於取票管道多元，根據統計，每年到郵局取台鐵車票數量僅1.2萬張，因此中華郵政決定停辦代售台鐵車票業務。

6.機車考照筆試取消是非題

機車考照將加嚴，明年1月底考領機車駕照筆試全面取消「是非題」，只剩選擇題，降低矇對機率，並增加情境題和危險感知題，估每年約54.9萬考生受影響。汽車路考明年3月將增加停讓等考驗動作，明年6月筆試取消是非題，明年底路考路線數量將增加並延長，且路考路線採當天抽籤決定。

7.國旅補助及生日金

交通部明年推國旅補助優惠，平日住宿第一晚補助800元，續住第二晚再補助1200元，4月1日上路，採登錄和抽籤方式。另外，生日住宿金每月抽1千人，每人補助1200元，1月上路。

8.華航、虎航空服員可穿運動鞋、戴眼鏡

中華航空繼先前已放寬空服員執勤儀容規定，可配戴眼鏡，明年起再開放客艙組員執勤時可穿著自購黑色運動便鞋，優化工作環境與提升舒適度。

台灣虎航也宣布，明年1月1日起跟進開放空服員配戴眼鏡執勤，並配合A321neo機隊交機時程，啟動換新制服專案，屆時將同步開放空服員穿著運動鞋。

9.台南人限定「日本28景點享優惠」

台灣虎航近日陸續開航「台南－熊本」、「台南－沖繩」航線，帶動兩地觀光。台南市政府更宣布，從明年1月1日起，台南民眾持市民卡或身分證，造訪日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等7個城市指定景點，即可享有台南人專屬門票優惠，是全台首創。

10. 北捷開放刷手機進站

台北捷運公司表示，預計明年1月起與公車系統同步開放使用QR乘車碼，將支援市面上常見的LINE Pay、icash Pay等電子支付工具；信用卡乘車功能則將先做6個月上線使用測試，預計明年7月開放所有實體銀行信用卡及蘋果手機快速模式（ECP）功能，民眾無需解鎖手機，即可感應進站。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

農曆年房價也崩盤？中客大減「京都旅館」降價競爭 林氏璧：千載難逢的好機會

哇靠龍介有槍啊！季麟連造勢送「手槍」周軒：國民黨還在鼓吹暴力