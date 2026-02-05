【懶人包】李貞秀國籍爭議延燒 藍綠白交鋒、賴政府重申依《國籍法》認定





立法院新會期才剛開跑，民眾黨不分區立委李貞秀就被推上風暴中心。從「中配」身分、國籍爭議，到宣誓當天當場秀出回中國的車票與機票，強調「我試過放棄，但不被受理」，一句「唯一效忠中華民國」也點燃藍綠白攻防，連國台辦、行政院都接連表態，戰線一路升高至兩岸與憲政層級。原本只是立委宣誓，卻因離婚、國籍、忠誠度交織成一場政治蝴蝶效應；行政院長卓榮泰5日也重申，一切將依《國籍法》認定立委資格。

這場風波早已不只關乎一名立委，而是台灣社會如何界定身分、效忠與政治正當性。《上報》整理「李貞秀爭議」引發的連鎖效應，並回顧歷來中配任職公職所面臨的政治與制度考驗。

民眾黨立委李貞秀因國籍與身分爭議持續發酵。她依民眾黨「兩年條款」於2026年2月就任，成為台灣首位中配出身的立委。李貞秀1993年因婚姻來台，在台生活逾30年，投入政治前已預期「身家調查」會衝擊家人，並在遞交提名隔日，與因畏懼政治的丈夫協議離婚。

她近日接受《BBC》專訪，形容這是「很友好的分手」，前夫是平民、不願捲入政治風暴。專訪曝光後，PTT與社群輿論炸鍋，焦點轉向她離婚後是否仍具「中配」身分基礎，甚至出現「已離婚的中國人」等質疑聲浪。

除了國籍風波，李貞秀上任後迎來第二波質疑，焦點轉向學歷與專業背景。立法院公開資料顯示，她為亞東技術學院電機工程系副學士，學經歷曝光後，引發網友熱議，有人在社群平台 Threads 質疑其學歷與履歷「過於薄弱」，相較同黨不分區名單中的其他人，無論專業或新住民服務經驗都顯得不足。

相關貼文累積逾3.3萬瀏覽，討論持續延燒，甚至有人翻出其丈夫疑似在新竹開設診所，直指她是「醫師娘」。也有網友為排在她後面的不分區人選抱不平，質疑：「為什麼非她不可？」、「她的專業與貢獻是什麼？」批評聲浪未歇。

依《國籍法》第20條規定，中華民國國民一旦取得外國國籍，即不得擔任公職；儘管《兩岸人民關係條例》對陸籍身分另有特殊規範，但主管機關陸委會與內政部已多次表態，要求相關人員須在就職後1年內，提出已喪失中國國籍的證明文件，否則將依法解職。

針對此案，內政部長 劉世芳表示，將盡量不向李貞秀提供「密件」以上資料，引發外界議論。李貞秀回應指出，依《國家機密法》，主管機關本就有權判定資料是否屬於機密，但希望對所有立委採取一致標準，而非因身分遭到污名化與貼標籤，並呼籲劉世芳不要以政黨鬥爭的角度處理公共事務。內政部則重申，若李貞秀主張已申請放棄中國國籍卻未獲受理，仍應提出具體佐證，以確認其在就職前已完成相關程序。

國籍問題也引爆藍綠白論戰。民進黨立委陳培瑜質疑李貞秀的說法反覆，甚至指其操作「既視感強烈」，要求出面說清楚；綠委王定宇也指出，依《國籍法》，立委須具單一國籍，新住民不論來自何國皆不例外，並質疑若未放棄中國籍，恐涉及國安疑慮。不過相對地，藍委謝龍介則認為中華人民共和國不被我國憲法承認，應以《兩岸人民關係條例》處理；藍委陳玉珍則批評政府「追殺中配」，質疑內政部曲解法令。

民眾黨方面也強烈反彈。黨團總召黃國昌直指此為政治攻擊延續，批評內政部在國會備詢時態度傲慢；立委陳昭姿則認為問題核心在憲法，若執政黨認定兩岸為兩國，就應正面修憲。

對於是否全面拒絕提供李貞秀資料，行政院發言人李慧芝強調，政府立場一致，凡擔任公職者皆須遵守《國籍法》，這是國家對公務員忠誠的基本要求，行政院將在合憲、依法前提下履行職責。

事實上，捲入國籍爭議的並非只有 李貞秀。過去也曾有多名具中配身分的地方民代，因未在期限內完成放棄中華民國以外國籍，而遭解除公職，包括南投縣前議員史雪燕，以及花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華。

內政部於去年（2025年）查核地方民代身分後，發現多名村里長仍具中國國籍，其中鄧萬華曾於去年8月遭解除職務，但隨後提起訴願，花蓮縣政府撤銷原處分，要求公所重作決定；另有4名村里長同樣未放棄中國籍，卻未遭即時解職。內政部因此認定地方政府怠於處理，去年已將台北市、新北市、桃園市與花蓮縣府函送監察院查處。

至於史雪燕，則因未依《國籍法》規定於期限內提出放棄國籍佐證，去年遭解除議員職務，訴願亦遭駁回。相關案例也讓李貞秀案，被視為制度是否一致適用的最新考驗。（責任編輯：呂品逸）

