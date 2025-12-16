懶人包／一次看懂「副署權」！下一步為何？
[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊，各界譁然。《NOWNEWS 今日新聞》本篇將帶讀者了解何謂「副署」權？行政院長可以不副署嗎？不副署的後果會如何？
🟡何謂副署？
根據中華民國《憲法》第37條：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」這意味著法律經立法院通過後，原則上需由總統公布，並由行政院長副署，代表行政部門同意該法律並願意共同承擔政治責任。
《憲法》也規定，立法院三讀通過的法律案，會移送總統及行政院，除非行政院提出覆議，否則總統應於收到後10日內公布，法案才能正式生效。因此，「行政院副署」是讓立法院三讀通過之法案生效的一道程序。
🟡為何不副署《財劃法》？怎麼走到這一步？
卓榮泰12／15說明，不副署的理由包括：
行政院有責任捍衛憲法權力分立原則；
行政院有責任堅守國民主權、民主原則，依法行政；
行政院有責任確保國家發展及財政穩健；
而《財劃法》之所以走到這一步，起因於在野陣營聯手於11／14在立法院三讀通過，事後卻被發現公式漏洞百出，行政院於11／20提出院版草案，卻遭在野頻嗆要「退回」，也讓朝野之間產生對立。
根據民進黨立委陳培瑜還原兩院協商過程，她提到，原本行政院版本已送進立法院，待11／25程序委員會通過，確定後就可付委審查，兩院之間對於院版《財劃法》的討論就有機會正式展開，立法院長韓國瑜也以善意回應。
不過，陳培瑜指出，國民黨立法院黨團在過去的3個會期中，均由傅崐萁主導議事進程，甚至整個黨團都聽命於傅崐萁，而韓國瑜只能被晾在一旁，無力可回天。
陳培瑜說，就連韓國瑜安排了11／21的會議，也在議程協商中提出建議，但根本不被傅崐萁採納，不正是徹底體現了誰才是權力領袖？沒有傅崐萁的點頭，韓國瑜對內、對外何來話語權？就算找了賴士葆這位最資深的財政立委來，又有什麼用？
對於藍白聯手強渡《財劃法》，綠委張雅琳也表示：「當孩子要做一個危險的決定，大人會怎麼做？你一定會立刻阻止，踩下剎車！」如果不制止，後果不堪設想。國家目前就在失控邊緣，行政院正在做的，就是以合憲、合法的方式為國家踩下煞車。
張雅琳認為，這段時間，藍白接連提出多項違憲法案，更實質侵害其它4院的職權，甚至8次否決行政院的覆議，立法院已然變成失控的怪獸。行政院若選擇照單全收傷害國家傷害人民的法律，才是真正的失職。
🟡可以不副署嗎？結果會如何？
中華民國憲政史上行政院宣布不副署早已有前例。會宣布不副署，通常表示行政部門認為該該法案有重大問題，例如存在違憲疑慮、政策無法執行等，或像這次的《財劃法》，可能對國家財政與施政造成嚴重影響。
行政院長卓榮泰15日親自宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政以及國家的發展，他也強調，行政院過去已窮盡憲政救濟的各種可能，如今只剩下「不副署」這一途徑。
另外，依據我憲政體制，行政院與立法院間的爭議，理應交由憲法法庭作出最終判斷。但是，立法院先前修訂《憲法訴訟法》，提高憲法法庭議決門檻，並多次杯葛總統提名的大法官人選，導致憲法法庭至今仍無法正常運作，因此有爭議的法案也難以進入釋憲程序。
而當行政院決定不副署時，立法院也可依據《憲法增修條文》第3條提出不信任案進行「倒閣」，若倒閣通過則行政院長必須辭職，同時行政院長也可呈請總統解散國會，重選立委。
🟡專家觀點：最重要的是恢復憲法法庭
針對行政院宣布不副署，專精於《憲法》及公法的中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐直言，卓院長主張法律案違憲審查，這是合法對抗非法，行使《憲法》副署權限，阻止骯髒的的法案生效。
東吳大學政治學系副教授陳方隅也發文指出，《憲法》講說總統「應」公布法律，但並沒有講說行政院長一定要副署，行政院長當然可以不副署法律，讓該法無法公告，而當前最重要的事情，是讓憲法法庭能夠恢復運作。
律師黃帝穎也表示，1991年時任行政院長郝柏村「不副署」總統李登輝任命蔣仲苓的人事令，就是閣揆行使不副署權的憲政首例，國民黨若想要罵不副署是獨裁，先回去問自己同黨的郝柏村公子郝龍斌！
黃帝穎也指出，依據《憲法》增修條文第3條第2項第3款，立法院有權對行政院長提出不信任案，但立法院如果不敢對閣揆提出不信任案，即代表閣揆守護民主憲政的「不副署」有憲法正當性。
