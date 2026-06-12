懶人包一次看／江祖平求償1300萬！要三立前副總兒「去吃狗糧」 性侵案恐怖時間軸曝

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江祖平揭發三立電視台前副總之子龔益霆性侵黑幕。翻攝臉書

三立電視台前副總之子龔益霆被控下藥性侵女藝人江祖平且疑似惡劣偷拍案，台北地檢署12日偵結，認定龔益霆涉犯《刑法》強制性交罪嫌事證明確，依法起訴。回顧全案，江祖平去年原以「正義使者」姿態揭露職場霸凌，未料劇情驚人大反轉。她忍痛自揭身分，坦承自己就是那名遭下藥、性侵甚至被拍下裸照的被害人。

以下為《鏡報》整理這起震驚各界的事件發展時間軸：

2025年8月中旬：正義吹哨，揭露劇組黑幕

事件起初，江祖平在個人社群平台憤而發文，指控一名女性臨時演員（大特）在身體不適時，竟被劇組人員餵食鎮定劑後性侵，過程甚至遭手機偷拍錄影。當時江祖平以「受害者友人」的身分代為發聲，痛批涉案人利用權勢欺凌弱勢女性，引發網友熱議。

2025年9月上旬：權貴之子曝光，男方反擊自爆「交往中」

涉案男子的身分遭媒體與網友起底，竟是三立電視台資深副總龔美富之子、現年25歲的龔益霆。三立電視台緊急發聲明表示副總將利益迴避並尊重調查。龔益霆隨即在9月4日晚間反擊，否認性侵指控，甚至自爆兩人曾於2024年10月開始交往，直至2025年8月底才分手，強調所有指控皆為片面不實。

2025年9月4日～5日：吹哨者變受害者！A姓女星自揭慘痛經歷

面對龔男的反口，江祖平火速回擊，坦承自己就是那名被下藥、性侵的「大特」女演員本尊。她控訴在交往期間，多次遭龔男強迫發生性行為，且對方曾出言羞辱、暴力捶壞房門，對她造成嚴重精神壓力。她更爆料，龔男甚至對其他女性工作人員及牌友出過手。

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江祖平自曝，受害後身心俱疲，短短時間內暴瘦10公斤，原有的心臟疾病更因此惡化，必須接受電燒手術。她痛斥龔男為「自戀型人格」，並發出「不自殺聲明」，同時委任律師正式提告性侵，提出刑事、民事求償共計新台幣1300萬元。江祖平直言，若獲賠將全數捐給流浪動物之家，更狠酸：「龔先生應該吃得到這些狗糧。」

檢方罕見下達保護令 龔男強制性交罪起訴

士林地檢署主動介入後，案件移由台北地檢署偵辦。檢方複訊後，一度諭令龔益霆以100萬元交保、限制出境，並罕見下達為期2年的犯罪被害人保護令。2026年6月12日台北地檢署偵查終結，認定龔益霆涉犯《刑法》強制性交等罪嫌事證明確，依法正式起訴。

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