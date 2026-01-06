懶人包》武陵農場櫻花季2/13開跑！交通管制措施一次看

武陵農場櫻花季即將到來。 圖：交通部／提供

[Newtalk新聞] 武陵農場櫻花季即將開跑，今年武陵農場櫻花季疏運期間自2月13日開始，到3月1日結束，共17天。交通部今(6)日公布武陵農場櫻花季疏運期間交通管制措施，禁止無通行證車輛進入農場，鼓勵旅客搭乘大眾運輸工具前往賞櫻，詳細交通管制措施如下：

一、武陵農場每日僅開放6000人入園

交通部說明，2月13日到3月1日間，武陵農場每日僅開放6000人入園，包括投宿於武陵農場的1800名住宿客，以及4200名一日遊遊客。屆時，全台將開設「臺北轉運站－武陵農場」、「臺北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」共6條賞櫻路線供旅客選擇，各路線可預訂名額如下：

1.臺北轉運站－武陵農場：平假日皆開放1,200人。

2.臺北市府轉運站－武陵農場：平日480人，假日800人。

3.宜蘭轉運站－武陵農場：平日320人，假日400人。

4.羅東轉運站－武陵農場：平日200人，假日320人。

5.三星鄉綜合運動場－武陵農場：平日200人，假日280人。

6.梨山－武陵農場：平假日皆開放200人。

交通部提醒，疏運期間的賞櫻專車搭乘方式採「原車去原車返乘」方式搭乘，回程時，客運司機將在武陵農場內共4處接駁地點等待旅客上車。欲前往武陵農場一日遊的旅客，可至各客運公司官方網站或台北轉運站購票。

二、武陵農場周邊道路交通管制

1.台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：2月13日到3月1日間，武陵農場及台中市政府警察局將針對台7甲線和中124線實施全天候交通管制，禁止無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛進入武陵農場。

2.台7甲線思源啞口至中124線路口禁止路邊停車：2月13日到3月1日間，台7甲線45k至55k處將設置紅線和禁止臨時停車標誌，台中市政府警察局也會嚴加取締違規車輛。

3.聯外道路施工路段管制：受颱風影響，台7甲線香菇橋僅開放單線雙向通行，將在2月13日至3月1日每日上午6時到傍晚17時間，由公路局視車流狀況實施號誌管制通行。

三、宜蘭地區增設停車場

交通部公路局表示，為鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具上山賞櫻，武陵農場櫻花季交通管制期間，宜蘭轉運站、羅東轉運站和宜蘭縣三星鄉綜合運動場都會規劃小客車臨時停車場，並在停車場周邊道路設置引導標誌，讓上山賞櫻的旅客能安心停車。

今年武陵農場櫻花季疏運期間自2月13日開始，到3月1日結束。 圖：交通部／提供

武陵農場櫻花季交通管制期間，每日開放4200名一日遊旅客入園。 圖：交通部／提供

武陵農場櫻花季交通管制期間，每日僅開放6000人入園。 圖：交通部／提供

2月13日到3月1日，武陵農場周邊道路將實施交通管制。 圖：交通部／提供

一日遊旅客可搭乘公共運輸上山賞櫻。 圖：交通部／提供

賞櫻專車司機將在武陵農場內共4處接駁地點等待旅客上車。 圖：交通部／提供

各賞櫻路線購票資訊。 圖：交通部／提供