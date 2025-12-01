（懶人包）濱崎步「上海風暴」神展開 中媒否認「無人演唱會」遭天后打臉

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本天后濱崎步原定11月29日在上海開唱，萬萬沒想到，一場「不可抗力」突襲取消演出，演變成橫跨日、中、台全面開戰的巨大風暴；本報為讀者梳理整起事件，輕鬆讀懂此爭議的來龍去脈。

一、事情如何開始？濱崎步團隊舞台搭好，一句「不可抗力」直接喊卡！

11月28日，中國官方突然丟出通知：「濱崎步演唱會取消。」當時演出舞台剛搭好沒多久，包括日本＋中國工作人員共200位，已耗時5天準備；濱崎步得知後相當震驚且無奈，在IG沉痛表示：「我要向大家傳達這個痛苦的消息。」

二、天后逆轉！決定在空場「唱給1萬4000個空位」

演唱會被取消後，濱崎步並沒有立即離開場館，而是做了「天后級」的反操作；包括她照常開場，從第一首到最後安可，完整唱完全場，據悉有全程錄影，未來有機會公開給粉絲；「無人演唱會」畫面在IG曝光後，全球粉絲大讚「天后永遠是天后。」甚至連金馬影帝黃秋生都忍不住評論按讚。

三、天后親自出面！IG公開真相

濱崎步在IG轉發多則台灣媒體報導，包含本報《自由時報》在內，親自寫下：「在沒有觀眾的情況下，我完整完成了從第一首歌到安可曲的整個演出。」將職業精神放到最高點。粉絲大讚：「這不是無人演唱會，是藝術家的尊嚴。」

四、爆點來了！12月1日中國官媒《澎湃》出手否認

就在粉絲以為事件要落幕時，中國官媒《澎湃新聞》昨突然跳出來重寫劇本：「無人演唱會不是真的。」、並找來工作人員發聲表示：「那些照片是偷拍彩排。」意有所指「濱崎步沒搞清楚狀況。」並附上攝影師賴宗隆的「致歉聲明」，稱照片為「誤拍」。瞬間，網路炸裂。

五、台灣&日本&部分中國網友怒轟！網友全面開戰

不少網友直呼「濱崎步本人都說完整唱完，為什麼還硬要洗？」、「彩排而已，難道需要全妝全服、燈光、舞者全到齊？」、「說濱崎步開唱是『不實訊息』的才是不實訊息。」甚至還有人直接變成迷因大戰：「下一步是不是要說她以為自己在唱卡拉OK？」

六、事件影響擴大：明年「澳門站」是否照常成未爆彈

濱崎步巡演原定明年1月10日唱進澳門站，但在這次風波後，外界擔憂：會不會又「不可抗力」？也有人憂心港澳能否給她更好的演出環境？粉絲超怕重演一次「上海慘案」。

七、「濱崎步」事件為何越吵越大？三大原因：

① 天后個性強硬：歌比政治更直接！對1萬4000個空位唱完整場，是足以寫進流行音樂史的霸氣行為。

② 官方回應太「硬拗」：越描越黑，越否認、恐怕越多照片流出。

③ 兩岸三地粉絲太團結：共同挺歌后的職業精神；罕見出現「日本＋台灣＋部分中國粉絲」站在同一邊。

