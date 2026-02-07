懶人包／眷改條例不副署 藍綠說法一次看
[NOWnews今日新聞] 國民黨立委羅智強提案修《老舊眷村改建條例》，盼解決選區內的慈仁八村長期無法改建的問題，不過行政院今（6）對此表示，此次修法不僅無視該個案早已敗訴，也已明顯違憲，宣布不副署此修正案。這是繼《財政收支劃分法》後，行政院第二度不副署立法院三讀通過法案，認為立法院此次修法，是侵害行政院依《憲法》形成施政計畫。《NOWNEWS》特別整理這次修法過程，讓讀者進一步瞭解事件發展經過。
還原此次修法過程，慈仁八村是位於北市大安區富陽街180巷的集合住宅，1989年落成，但由於《國軍老舊眷村改建條例》明定，老舊眷村是指1980年以前興建，因此慈仁八村不符規定，長年無法改建，國防部耗資5億在萬隆蓋好的新眷舍，也因眷戶無法搬遷，長期閒置，還被審計部糾正。
慈仁八村無法改建也難搬遷，羅智強修法協助解套
羅智強尋求國防部意見後，提案修法，將老舊眷村定義時限從「民國六十九年」大幅放寬至「民國八十五年」，並新增「且有改建之必要」條款。經濟民主連合等民團質疑，修法後羅智強選區內包括大安新村、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村等等，都可以由政府免費改建，形同圖利，也恐會掏空國庫2千億元。
上月13日，立法院長韓國瑜召集朝野協商，國防部由副部長徐斯儉列席，羅智強問，修法後，受影響的只有慈仁八村的50戶，所以不包括已改建完成的大安新村等。羅智強問，「沒錯吧」，不過協商畫面未帶到徐斯儉，徐未明確表達同意或不同意。當天民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱仍說，此案眷戶的行政訴訟104年上訴駁回，判決確定，而且兩度遭到大法官不予受理釋憲，羅智強卻要強行修法。
國防部質疑修正後文字恐有爭議，羅智強不滿國防部無其他解套方案
國防部政戰局過去也曾在協商時表達，修正條文中增加「且有改建之必要」，以此作為認定國軍老舊眷村的要件，「因屬不確定的法律概念，其認定基準為何？可能因基準差異或個人主觀的認定衍生爭議。」
羅智強則認為此案並非改建案，而是「遷移案」，也是政府跟國防部疏失造成的「歷史共業」，民進黨政府上台10年擺爛不解決問題，才由他出面解決，
羅智強與國防部協商兩年，希望修法創造四贏
羅智強說，他跟國防部協商此案兩年，解決慈仁八村問題，可以解決共業、填平黑洞、活用資產、挹注國庫，且若不用修法政府就有解，他也不堅持修法，但因國防部找不到其他方法，只能修法，他才希望法案盡速三讀，創造「四贏」，不僅沒有弊端、沒有要幫富翁蓋房子、沒有要改建，更能照顧眷戶、活用資產、福國利民、挹注國庫。
行政院決定不副署，羅智強痛批，他一向同意，再讓國防部試試看修法以外的路徑，但國防部卻回覆「沒有修法以外的路徑」，修法三讀前韓國瑜召集協商，民進黨團總召柯建銘更直言，沒有要解決問題，行政院長卓榮泰現在還不副署，全部加入了「不解決問題」的擺爛聯盟。
行政院：修法是針對個案立法，加重國家財務負擔
行政院發言人李慧芝表示，本案實際上只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，此次立法不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」，且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反憲法平等原則。
總統府發言人郭雅慧表示，總統公布修法後，公文送行政院後，經卓榮泰加註意見，為捍衛《憲法》平等原則及權力分立原則，基於行政院長副署權，決定不予副署，總統賴清德同時函達五院院長。
