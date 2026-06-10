懶人包》端午連假上國道不塞車！11條替代道路段、匝道管制時段一次看

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交通部高速公路局預估，今年端午節連假自6月19日至21日為期3天，國道將湧現龐大的返鄉與旅遊車潮。(資料照) 圖：高速公路局／提供

[Newtalk新聞] 端午連假準備返鄉、出遊用路人注意！今年端午節連假自6月19日至21日為期3天，交通部高速公路局預估國道將湧現龐大的返鄉與旅遊車潮。為避免車流塞爆國道，高公局依據歷年大數據分析，精準規劃了11條長短途替代道路，用路人可善用替代道路避開壅塞路段，並自6月19日清晨起針對國 1、國 3 及國 5 實施嚴格的匝道封閉管制。

高公局指出，連假期間部分國道路段易壅塞，若用路人能適時改道，將可免去排隊等候的困擾。高公局針對「長途」與「短途」共規劃 11 條替代動線，沿線皆設有指示標誌導引：

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4條「長途旅次」替代道路分別如下：

國1、國3 新竹至臺南地區（雙向）

國3 霧峰至國1台中系統與國3中港系統（雙向）

國5 頭城至坪林（北向）

國6 舊正至臺中地區（雙向）

7條「短途區域性」替代道路分別如下：

國1 湖口至新竹（雙向）、大雅系統至員林/北斗（雙向）

國3 土城至三峽（雙向）、三峽至大溪（雙向）、快官至草屯（雙向）、中興至中投（北向）

國3 田寮至國10旗山東向

高公局提醒用路人，端午節連假期間，國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人改道行駛。匝道封閉之交流道與時段如下：

一、南向部分

(一)115年6月19日（星期五）

1.國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5～12時

2.國道5號石碇、坪林交流道南向入口，0～12時

(二)115年6月20日（星期六）

1.國道1號埔鹽系統交流道南向入口，5～12時

2.國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5～12時

二、北向部分

(一)115年6月20日（星期六）

1.國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時

2.國道3號西濱交流道北向入口，12～21時

(二)115年6月21日（星期日）

1.國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時

2.國道3號西濱交流道北向入口，12～21時

高公局針對上述匝道封閉之交流道，共規劃8條替代道路，用路人可於出發前透過1968App加以規劃利用。

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國道4條長途替代道路。 圖：高速公路局／提供

國道7條短途替代道路。 圖：高速公路局／提供

端午節連續假期匝道封閉措施。 圖：高速公路局／提供