懶人包／粿粿發道歉片、范姜彥豐再反擊 最新進度一次看

前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐結婚三年，近日婚姻風波持續延燒。（圖／翻攝自范姜彥豐 IG）





前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐結婚三年，近日婚姻風波持續延燒。范姜日前公開指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊），掀起輿論關注。粿粿雖在先前否認部分內容，但王子已親口道歉，承認「超越了朋友的界線」。

粿粿17分鐘影片首度發聲

粿粿隨後在11月1日首度拍攝一段17分鐘影片，正式對外發聲，坦承自己在婚姻期間確實與王子有「逾矩行為」。粿粿在影片中提到，婚姻期間曾多次與范姜彥豐發生爭執，對方也多次提出離婚。她表示，當自己鼓起勇氣再度提出離婚時，范姜彥豐卻遲遲不簽字，面對面時態度轉冷並責備她做得不夠好。粿粿坦言：「我真的低估了自己在過程中脆弱的程度，在這樣的情緒下忽略了法律的部分，對不起，我不應該在那個時候跟邱先生越走越近。」

粿粿進一步表示，兩人關係早已出現裂痕，而她在處理情緒的過程中犯了錯，「這樣不對的行為讓整件事變得完全不是原本的樣子。」她除了私下向范姜彥豐道歉外，也在影片中公開致歉：「讓你受到很大的傷害，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係。」

粿粿家人控訴范姜彥豐

粿粿的小姑、啦啦隊成員Kiwi也在Threads發文力挺姊姊，稱粿粿不是在為出軌找理由，而是在勇敢說出三年婚姻的真相。她指出，粿粿長期支撐家計、照顧家庭，卻換來不斷被比較與計較，「說是美國禮物，卻還沒付錢」。Kiwi更直言，范姜彥豐「不主外也不主內又愛計較公平」，並認為姊姊「堅強得太孤獨、太辛苦」，如今結束婚姻反而是「解脫」。

范姜彥豐回應影片喊：留點口德

影片發布後，范姜彥豐隨即在社群平台回應。他批評粿粿的說法「惡意抹黑、避重就輕」，並呼籲「留點口德吧」。范姜彥豐表示，夫妻緣分已盡，無論多少謊言，真相終會揭露，「面具不可能戴一輩子」。他指出，粿粿影片中有「鋪天蓋地的謊言與誇飾」，對方刻意醜化他形象，「三年的婚姻裡，我不曾否認過彼此的努力，但若一方不斷用謊言掩蓋事實，最終只會模糊焦點『婚內出軌』。」

范姜彥豐也針對細節回應，強調妻子所稱「生產費用全由自己負擔」並不屬實。他表示，當時在經濟壓力下仍主動承擔所有生產支出，「保險後來支付了費用，但我仍帶她去買精品包、單眼相機與電腦，想表達感謝，卻被一句話輕描淡寫，真的很無奈。」

范姜彥豐同時釐清出軌時間線：「從她從美國回來、第一次提離婚、我尋求婚姻諮商，到她要求簽婚前協議，再到我發現出軌證據、心死放手，才進入離婚協商。」他強調，事情發生的順序並非女方所說「協商離婚後才發生外遇」。

律師：雙方都存在「避重就輕」

此外，律師王至德則從兩人的聲明中觀察，雙方都存在「避重就輕」的表述。他指出，從粿粿的說法可看出范姜彥豐可能因收入與名氣不及妻子而產生自卑，導致雙方爭執不斷；而粿粿強調自己負擔多數開銷，法律上也屬合理，因夫妻應依收入比例分攤生活費。

王至德並提到，若范姜彥豐在未經同意的情況下查閱粿粿的iPad私人資料，可能涉及妨害秘密罪或妨害電腦使用罪，未來可能成為雙方談判籌碼。



