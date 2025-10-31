懶人包》粿粿遭爆背叛老公勾王子！三人背景一次看
男星范姜彥豐29日指控妻子粿粿和藝人王子（邱勝翊）偷來暗去，粿粿駁斥，王子承認超越朋友界線。隨著這段三角關係越演越烈，有讀者好奇事發前，范姜彥豐夫妻、王子的背景、演藝圈經歷。
王子
36歲王子本名邱勝翊，2006年透過節目《模范棒棒堂》出道，被選為男子偶像團體Lollipop棒棒堂的成員之一，2007年和黑澀會美眉主演偶像劇《黑糖瑪奇朵》，加入戲劇領域。2008年，棒棒堂以新團之姿攻台北小巨蛋開唱，創下重要里程碑，隔年更在香港紅磡體育館辦演唱會，人氣火紅。
2010年，王子因經紀約的問題而退出棒棒堂，與團員小杰、弟弟邱宇辰（毛弟）共組新團體JPM，後來他單飛，演藝版圖跨足唱片、主持、節目等，2025年更以《來吧！那裡怕》獲得金鐘獎實境節目主持人獎。
除了演藝事業，王子也有經營5項副業，涵蓋電商、時尚等多元產業，營收破億。儘管看似荷包賺飽飽，王子至今未買房，而是住在昆凌的內湖大樓，只需負擔水電、管理費等。有消息傳出，王子沒買房，主要是和毛弟出道以來，一直幫忙付爸爸經商失敗的債務，據悉已代償還上千萬元。
粿粿
31歲粿粿（江瑋琳）是前中信兄弟、新北中信特攻啦啦隊Passion Sisters成員，外型甜美可愛，在隊內逐漸累積人氣。2020年，她進軍演藝圈，在運動實境節目《全明星運動會》出任紅隊的經理，形象活潑、親和；後來錄製節目《綜藝玩很大》，被主持人吳宗憲稱長相神似高中女友「鼻鼻」，稱呼她為「鼻鼻粿粿」而走紅。
2021年，粿粿出版寫真書《初次見面！我是你們的粿民女友》大熱賣，曾躍上誠品暢銷排行榜冠軍。除了啦啦隊、節目和寫真，粿粿曾擔任歌手古曜威的MV女主角。2022年，她和范姜彥豐登記結婚，同年生下女兒「小粿醬」，未料2025年婚變。
范姜彥豐
33歲范姜彥豐是台日混血，外型高大帥氣，又有台北醫學大學牙體技術學系的高學歷。早年他參加模特兒比賽奪冠，進而踏入演藝圈，曾拍過電視劇《天橋上的魔術師》、電影《違反校規的跳投》、《We Best Love》等，也有拍過朱俐靜、安心亞、郭靜、曾沛慈等人的MV。
2022年，他和粿粿宣布結婚、生女，時常在節目、社群公開放閃。想不到，2025年3、4月粿粿去了趟美國，夫妻感情開始生變，直到10月29日，范姜彥豐露面坦承婚姻觸礁，不滿粿粿出軌王子。
更多中時新聞網報導
羅志祥〈做伙〉馬志翔 驚兩人竟是親戚
NBA》雷霆、馬刺開季4連勝 約基奇連3場大三元
油條兄弟提醒陪伴父母 掌上明珠拍片揚孝
其他人也在看
不只范姜彥豐頭上拿綠帽！Cheap揪「王子1細節」嘆：無數男人的陰影
男星范姜彥豐昨（29）日指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，事件爆發後引發熱議。網紅Cheap在臉書發布貼文，表示有網友發現3年前王子在聚會上拿著一頂綠帽同框范姜彥豐，另外，王子當時的頭髮還是金色，讓Cheap大嘆，在華語圈、遊戲圈，黃毛被拿來泛指那些以NTR為樂、讓無數的男人感到害怕的男子。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐公審粿粿、王子不划算？律師曝一大風險：給自己找麻煩
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。不過粿粿發聲否認外遇，反控對方「說了許多與事實不符的內容」。就有不少網友擔心范姜彥豐公審第三者是否會構成誹謗罪，知名網紅律師「雷丘」朱立偉也在臉書分享看法，透露他通常都會勸正宮這是一個「法律風險」不要「節外生枝」、「給自己找麻煩」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
追高賺更多1／36歲已退警官不怕追高 2指標抓大反彈、報酬率飆50%
FB粉絲專頁「美股夢想家」版主施雅棠，6年前從警官退休時年僅30歲，靠著投資配置，年入百萬目標達陣。如今他的財富又翻了2番，手中持股更是大豐收，資產跟著美股一路水漲船高，背後關鍵就在「敢追高」。他透過指標，配合資金控管，穩穩逮住且抱牢飆股。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
范姜彥豐控粿粿外遇邱勝翊
前啦啦隊女孩粿粿5月爆出與交往6年、結婚3年的范姜彥豐婚變，夫妻倆始終未回應。范姜彥豐29日在社群爆料粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），「我看見2人明確出軌證據，我變成最可笑的人」。而王子昨也發聲向當事者及受波及的人致歉，但強調自己並非破壞別人家庭關係的人，「這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀」。中時新聞網 ・ 1 天前
王子爆不倫！品牌活動取消 中國音樂會也急喊卡
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子昨（29）日遭指控介入粿粿婚姻，震驚演藝圈，而王子也發聲道歉。事件持續延燒，不只讓他形象重創，工作也受到影響。如...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿出軌美國行露餡！范姜彥豐控「友人幫隱瞞」 王子節目中曾1句自爆
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，過往兩人的蛛絲馬跡也通通被網友挖出，王子曾在節目中自爆，除了公開的那任女友之外，「沒有和女朋友單獨約會過」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子感情時間軸曝！2月與席惟倫同遊日本 半年後爆不倫粿粿
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐昨（30）日透過影片控訴老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），消息一出瞬間引發熱議。對此，王子也發出聲明...FTNN新聞網 ・ 1 天前
簡廷芮衰捲粿粿出軌王子事件！沉默2天首度發3點聲明 撇清「不支持任何不當行為」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，范姜彥...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
王子道歉認偷吃粿粿！網再挖他曖昧人妻簡廷芮 「關鍵影片對話」曝
粿粿2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜彥豐29日控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉認了超過朋友界線，震驚演藝圈。而王子過去跟粿粿、「最美校花」簡廷芮等好友一起出遊美國的影片也被翻出，有網友發現他們一起搭摩天輪時，簡廷芮的手放在王子腿上，而粿粿就坐在旁邊不知道做何感想，更有人猜測粿粿、簡廷芮兩位人妻對王子應該都有意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿！薔薔自嘲「黑澀會邊緣人」：八竿子打不著
薔薔解釋，她加入《我愛黑澀會》一年節目就收攤，直言：「（王子）他們很早就進去，（我們）八竿子打不著。」一旁的派翠克聽了嚇得急喊：「妳可不可以先離開？」雖然薔薔不願多做評論，但她坦言自己無法接受另一半背叛，「別人我不了解，這應該沒有人可以接受。」范姜彥豐日...CTWANT ・ 1 天前
王子即刻切割粿粿 AI狠批「顧自己的形象」80萬人拜讀
粿粿否認結婚3年的老公范姜彥豐的指控，稱對方說了許多與事實不符的內容。不過王子倒是爽快地認了「超過了朋友間應有的界線」，網友們認為是「小王」要切割了。AI分析「王子變小王」的聲明也認為確實如此，並指出內容疑似刻意帶風向、企圖維護個人形象；相關內容已逾80萬人拜讀。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
（影）王子踰矩當小王！胡宇威曝「紅藍隊私交少」：聽到蠻驚訝
「王子」邱勝翊與粿粿因《全明星運動會》第三季結識，如今卻陷入婚變爭議。粿粿的老公范姜彥豐昨拍片爆料，指控妻子婚內出軌、手中握有她與王子的親密證據，震撼演藝圈。由於節目過去就被網友笑稱是「戀愛巴士」，這次再度掀起討論，甚至被酸是「全明星睏揍會」。自由時報 ・ 1 天前
《嗨！營業中》鬼鬼自信過頭 莎莎笑嗆：有看到我手上拿刀嗎？
超人氣實境節目《嗨！營業中》全新一季主題聚焦「記憶中的味道」，女明星穿上旗袍拍攝宣傳影片，創意十足。由姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎組成「Food 製團隊」，搭配實力特派成員，將以料理喚醒人們心中最熟悉、最溫暖的滋味。鏡報 ・ 10 小時前
粿粿出軌風波捧紅小吃店 台南"粿仔王子"網讚神預言
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導藝人粿粿爆婚內出軌王子邱勝翊，婚外情風波鬧得沸沸揚揚。台南關廟一間小吃店家卻因此暴紅，原來店名恰巧就叫粿仔王子，網友大呼真是神預言，還有網友建議可以加賣草仔粿。不過市場內沒有招牌的小店突然受到關注，老闆坦言沒關注網路，不知道發生什麼事，店內最近因為豬肉缺貨也沒有營業。民視 ・ 9 小時前
離婚金要3千萬？ 粿粿喊超出負擔 律師搖頭：夢裡會有
離婚金要3千萬？ 粿粿喊超出負擔 律師搖頭：夢裡會有EBC東森新聞 ・ 1 天前
王子又爆代言黑歷史！廠商忍7年全說了：沒職業道德
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息曝光後，瞬間引發熱議，王子與粿粿的社群也紛紛被網友們洗版。眼看人設崩塌，就有過去曾與王子合作過的廠商出面發聲，透露他曾違反代言合約，導致公司資金卡住，一度陷入危機，痛批「沒有職業道德」。民視 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前