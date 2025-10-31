懶人包》粿粿遭爆背叛老公勾王子！三人背景一次看

(左起)范姜彥豐、粿粿和王子。(圖/FB@范姜彥豐、陳俊吉攝)

男星范姜彥豐29日指控妻子粿粿和藝人王子（邱勝翊）偷來暗去，粿粿駁斥，王子承認超越朋友界線。隨著這段三角關係越演越烈，有讀者好奇事發前，范姜彥豐夫妻、王子的背景、演藝圈經歷。

王子

36歲王子本名邱勝翊，2006年透過節目《模范棒棒堂》出道，被選為男子偶像團體Lollipop棒棒堂的成員之一，2007年和黑澀會美眉主演偶像劇《黑糖瑪奇朵》，加入戲劇領域。2008年，棒棒堂以新團之姿攻台北小巨蛋開唱，創下重要里程碑，隔年更在香港紅磡體育館辦演唱會，人氣火紅。

「棒棒堂男孩」曾大紅。圖為敖犬（前排右起）、威廉、阿緯、王子（後排右起）、小傑、小煜。（林國彰攝）

2010年，王子因經紀約的問題而退出棒棒堂，與團員小杰、弟弟邱宇辰（毛弟）共組新團體JPM，後來他單飛，演藝版圖跨足唱片、主持、節目等，2025年更以《來吧！那裡怕》獲得金鐘獎實境節目主持人獎。

除了演藝事業，王子也有經營5項副業，涵蓋電商、時尚等多元產業，營收破億。儘管看似荷包賺飽飽，王子至今未買房，而是住在昆凌的內湖大樓，只需負擔水電、管理費等。有消息傳出，王子沒買房，主要是和毛弟出道以來，一直幫忙付爸爸經商失敗的債務，據悉已代償還上千萬元。

粿粿

31歲粿粿（江瑋琳）是前中信兄弟、新北中信特攻啦啦隊Passion Sisters成員，外型甜美可愛，在隊內逐漸累積人氣。2020年，她進軍演藝圈，在運動實境節目《全明星運動會》出任紅隊的經理，形象活潑、親和；後來錄製節目《綜藝玩很大》，被主持人吳宗憲稱長相神似高中女友「鼻鼻」，稱呼她為「鼻鼻粿粿」而走紅。

粿粿曾是啦啦隊成員，後來轉戰演藝圈。(粘耿豪攝)

2021年，粿粿出版寫真書《初次見面！我是你們的粿民女友》大熱賣，曾躍上誠品暢銷排行榜冠軍。除了啦啦隊、節目和寫真，粿粿曾擔任歌手古曜威的MV女主角。2022年，她和范姜彥豐登記結婚，同年生下女兒「小粿醬」，未料2025年婚變。

粿粿去年走金鐘獎紅毯。（陳俊吉攝）

范姜彥豐

33歲范姜彥豐是台日混血，外型高大帥氣，又有台北醫學大學牙體技術學系的高學歷。早年他參加模特兒比賽奪冠，進而踏入演藝圈，曾拍過電視劇《天橋上的魔術師》、電影《違反校規的跳投》、《We Best Love》等，也有拍過朱俐靜、安心亞、郭靜、曾沛慈等人的MV。

電視電影《違反校規的跳投》2019年開鏡，吳念軒、蔡瑞雪、范姜彥豐(左)。（盧禕祺攝）

2022年，他和粿粿宣布結婚、生女，時常在節目、社群公開放閃。想不到，2025年3、4月粿粿去了趟美國，夫妻感情開始生變，直到10月29日，范姜彥豐露面坦承婚姻觸礁，不滿粿粿出軌王子。

