懶人包／網爆至少欠3.4萬元 鹹酥雞365元男最新回應被揪「把現任當ATM」

去年底引發網路熱議的「鹹酥雞365元男」又有新進度了，孰料期間發生許多事情，也意外揭露男子是向女友借錢「慣犯」了，被網友嘲諷是無息借錢。（翻攝自Dcard）

去年底引發網路熱議的「鹹酥雞365元男」又有新進度了！起因為1名女網友點了365元鹹酥雞遭男友罵「拜金女」，結果雙方揭短過程中，發現女子交往3個月期間陸續借給男方進修費2萬元、普發現金1萬元、發票中獎4,000元等，而男方不僅遲遲不還錢還多次以敗金為由PUA女方。

男方多次留言試圖狡辯，甚至假借路人角度勸女方刪文，但沒多久就明顯露出馬腳，網友不管不顧定時喊話男方還錢，男方去年11月28日透露發票中獎可先還500元但被女方已讀，後續就只打算還女方「19,500元」，男子今年2月再現身，透露將等現任女友領年終獎金就會還錢，再次被網友酸爆。

最後一根稻草：365元鹹酥雞

Dcard去年一篇「點了$365鹹酥雞被嫌貴」掀起全台熱議，女網友指出，男友應允請客鹹酥雞，他個人就點了190元，加上女方想吃的，最終點了2盒365元的炸物，孰料卻被男友譴責「拜金女」，女方委屈辯駁卻被嗆「我已經設想好我們要吃的量了，妳沒必要再多點其他的，就點我列出來要吃的那些就好了」，最後365元鹹酥雞還是女方買單。事後，女子出門吃拉麵，也被男方抱怨浪費錢。

雙方爭執後，女子決定與男方分手，返回同居半個月的租屋處收拾個人用品，並傳訊息「謝謝他這3個月的照顧，並轉了2個月的房租給他 怕他可能要重新找房子，這是補貼給他的，盡量不欠他囉！」孰料男方打電話質問，但她反問交往第1個月借他2萬元的進修費用何時還，「因為他一直說要進修，是加薪的機會，這是為了我們的將來」，男子聲稱暫時拿不出錢，就突然掛斷電話後斷聯。

交往遭PUA：拜金、愛慕虛榮

女子說明雙方經濟狀況，她月薪5萬多元，男方則是4萬元，雙方約定交往採AA制。交往3個月期間，鹹酥雞是男方首次說要請客，「這3個月我被講過拜金女 當然他每次都說是開玩笑的，也確實用輕鬆的語氣來講 聽久了我感覺都快習慣了，好像介意這個就是小題大作」。女子坦言此次發文，才驚覺「我認為我沒問題的這個想法是對的！」不用因為喝星巴克、沒買特價的零食、叫外送，而被抨擊是愛慕虛榮、不節儉、敗家，「我不要再被PUA了！」。

男方抨擊道歉賣慘勸刪一條龍

男子首篇回應言詞相當強硬。（翻攝自Dcard）

期間男方持續留言回應，起初非常振振有詞譴責女方的「拜金」行為，聲稱罵她拜金是因看不下去女方不看價位消費的行徑，才會有的玩笑用語。慘遭網友圍剿後，男子發文道歉，卻一一列出女子喝原價星巴克、鹹酥雞超過300元、看假日原價電影、用最貴的4層衛生紙等，「反正其實不是也不是我的錢，我不該干涉你的花用，是我能力不夠跟不上你，對不起。」最後也強調欠女友的2萬元一定會還，「我沒這麼不知羞恥。」

男子儘管道歉，但列出的「事蹟」，也引發網友討論現今的「拜金女」條件之低。（翻攝自Dcard）

針對普發1萬元，男子解釋，因為家人生病但他捉襟見肘，女友才主動拿出普發現金1萬元與發票獎金4,000元幫忙，「她說反正普發也是多出來的…叫我不用有負擔1萬4拿去用」「並不是我故意貪掉這筆錢，是因為女友認為這是多出來的，她並沒有想要我還這筆錢，我很謝謝她在我困難時幫助我，我接受並領情她的善意。」男子不忘將其他人的按讚數當成支持他，「1700/7500=22%，謝謝還有1/4的人不畏懼被網友砲轟」。

男子開始賣慘。（翻攝自Dcard）

男子11月中旬在留言中還透露，「我是真的一時急用錢才跟女友借，我到現在還欠著上任女友的錢，每個月還要定期還2,000，加上家人生病以及償還家人的信貸，所以才會捉襟見肘，我明年一定會還女友錢的，每月平均攤還也一定還她。」「我錯了，我對不起女友跟前女友們，我沒錢真的不該交女友，我真的錯了」，並強調他一定會還錢，先還完前任的2萬元，會接著攤還她的2萬元，「我保證一定會還的」。

男子開始解釋欠款的來龍去脈。（翻攝自Dcard）

男子接著指出，普發現金1萬元、發票獎金4,000元與房租及相關用品均為女友墊付，「女友屆時想跟我收，也一定會攤還給她」「這個月其實沒有好好跟女友AA，幾乎共同的開銷都是她先墊付的，因為家人突然生病，我經濟壓力太大，看到女友還照常買星巴克我就看不順眼，嘴巴賤了一點才會這樣，但後悔也來不及了」，更聲稱他真的很該死。

男子竟留言「勸世」，意圖貶低前任。（翻攝自Dcard）

「我以身作則勸各位同樣也是AA的兄弟，千萬不要插手女友的消費習慣，反正不是花我們的錢，大可不用管這麼多，等到另一半未來醒悟自然就知道我們的用心良苦。」男子還不忘喊話「我想跟妳說其實刪文會更好，妳不妨考慮看看，何必讓不相干的大眾檢視我們的感情呢？妳覺得呢。」事後，男子還假藉路人替他說話，不過很快就露出馬腳，最後被發現後他也不裝了，又開始回應。

n個2萬！男子歷任都金錢糾紛

男子曝光與多任女友均有金錢糾紛。（翻攝自Dcard）

「男方家人不僅生病支出大，還要幫忙償還信貸及手機分期付款，又尚前女友的錢，一時經濟壓力大在所難免。」最後根本不裝了，直接解釋「家人信貸是長輩被詐騙後欠的，我與手足一起攤還；手機分期是去年上上任女友自己開口承諾說要幫忙負擔我才買的，結果分手後就反悔不再繼續付了；上任女友是主動借我2萬旅費，我每月2,000還她；這任女友是借2萬進修，說好1月開始攤還。」

19500哪來的？男獨到計算法

男子中發票後，竟稱如果妳不要的話，剩下的19500我之後還是會繼續詢問妳的意願。」（翻攝自Dcard）

男子11月28日再留言表示，「這期發票有中700，我可以先還妳500，看妳要不要？我有密妳FB但妳沒回應，如果妳不要的話，剩下的19500我之後還是會繼續詢問妳的意願。」接著就沉寂一時，但不時有網友都會留言關心，「2026年持續關注鹹酥雞議題，男的到底跑哪去了」「每月關心還錢了沒」「有點廉恥度的人都知道要趕快還了」「一月過一半以上了，該還錢了，不會真的要拖到最後一天才還吧」。

認愛有新歡！男要現任幫還錢

男子突更新近況。（翻攝自Dcard）

男子今年2月1日突然留言表示，「我們雙方分手後都已經各自安好，我已經有了新的幸福，不再回頭看這段不歡而散的過去，而女方我相信她也不想再跟我有所聯繫，她也跟我一樣往前看了，也並不希罕我還錢給她，所以我選擇尊重她的意見，當然如果要我還那19,500我也是沒問題的，只是要再等一陣子我+女友的年終才會發放，只要女方需要我們就會還她19,500。」

對此，其他網友好傻眼「你『們』！？老兄你能不能別再借了，以後哪天遇到對錢很執著的，你真的會死很慘」「莫名其妙為什麼自動減少500變19,500，還有當初承諾是一月要還現在都2月1號了還在說對方要你還才會還還要等年終…」「不止2萬，還有代墊那些的，你是失憶了嗎？」「年終還是現女友（新ATM）提供的」「所以到底什麼時候要還錢，欠錢還要人家說才要還，有夠不要臉」。

有不少網友在幫男子計算欠款。（翻攝自Dcard）

先前也有網友整理男方的債務，「a.沒錢硬要補習的補習費：2萬元；b.濫用女方好意，意圖不還的女方普發：1萬元；c.蕭貪女方發票中獎金額：4千元；d.兩個月房租（概估1人1個月1萬元）：2萬元；e.說要請客但女方付掉的鹹酥雞：365 元，蕭貪總金額共54,365元。女生3個月支出呆帳就超過你一個月薪水，你倒是開心的每天編輯文章意圖情勒跟帶風向。」

