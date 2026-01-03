懶人包／美軍為何對委內瑞拉動手？三分鐘看懂「午夜鐵鎚行動」背後真相

國際中心／唐家興報導

美軍閃電突襲委內瑞拉，「午夜鐵鎚」震撼全球！（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

2026年1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉並捕獲馬杜羅（Nicolás Maduro），這場代號為「午夜鐵鎚」的行動震驚全球，不僅標誌著美國對拉美戰略的劇烈轉向，更深刻影響了全球能源與毒品防制的版圖。

【美軍突襲委內瑞拉：凌晨兩點的閃電行動】

這不是演習，而是一場精心策劃的「精準斬首」。當地時間1月3日凌晨約2時，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）在隆隆的飛機轟鳴聲中驚醒。美軍出動精銳的三角洲部隊（Delta Force），配合無人機與空襲火力，精準打擊了包括提烏納堡（Fort Tiuna）軍事基地在內的七處目標。

就在空襲發生後數小時，美國總統川普於社群平台證實：「馬杜羅及其妻子已在行動中被捕，並正送往紐約接受審判。」這一幕宛如36年前美軍進入巴拿馬抓捕諾瑞加的歷史重演，讓委內瑞拉這個長期處於經濟崩潰邊緣的國家，瞬間陷入權力真空。

【美國為何動武？揭秘背後的「正義」與「利益」】

許多人好奇，美國為何選在此時大動干戈？這並非單純的軍事挑釁，而是多重戰略疊加的結果：

1.掃蕩「毒梟國家」：美國司法部指控馬杜羅領導「太陽卡特爾」集團，利用國家機器向美國輸送大量毒品。美方主張，這次行動是為了執行法院逮捕令，將販毒元首繩之以法。

2.解決「黑幫移民」源頭：川普政府認為，委內瑞拉蓄意向美國輸出犯罪分子（如「阿拉瓜火車」黑幫），動搖美國社會穩定。要守住德州邊境，就必須先鏟除加拉加斯的禍根。

3.重奪「石油主權」：委內瑞拉擁有全球最大的原油儲量。透過扶植親美政權，美國能徹底打破俄羅斯與伊朗在美洲的能源佈局，確保全球能源定價權重新回到華盛頓手中。

【未來的劇本：委內瑞拉將走向何方？】

目前的委內瑞拉就像一個被拆除引信的炸彈，雖然馬杜羅被帶走，但民間支持者與殘餘軍方勢力的反撲仍是未知數。美國已明確表示將「深度介入」隨後的過渡政府建立，這不僅是為了委國的民主，更是為了確保美國在「後院」的絕對話語權。

這場跨越國界的抓捕行動，是美式霸權的展現，還是拉丁美洲重生的契機？全球都在看。

《參考出處》：

Associated Press (AP), 2026/01/03 - "US captures Maduro in stunning military raid"

The Guardian, 2026/01/03 - "Why Trump attacked Caracas and captured Venezuela's president"

Reuters & DW News, 2026/01/03-04 - "International reaction to Operation Midnight Hammer"

