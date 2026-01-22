【懶人包】《聯盟戰棋》S16 台港澳「冠軍之路」賽程、轉播、參賽／晉級名單一次看

（圖片來源：《聯盟戰棋》）



《聯盟戰棋》「英雄棋譚」S16 賽季台港澳賽區官方賽事 TFT Path to Championship（TPC）、冠軍之路今（22）日晚正式登場，參賽選手將從兩天海選賽爭取正賽資格，冠軍可獲得 APAC 聯盟棋手盃 II 資格，此外官方更是強力投入了「綠茶」、「羅傑」、「薛喜」、「花輪」、「小雲寶寶」等知名實況主參戰！一起來看看這次的賽事懶人包吧。

《聯盟戰棋》英雄棋譚「冠軍之路」賽程

這次賽事設有「排階限制」，報名時排位需為大師以上，開放 192 位選手參與，並以 32 名天梯積分好手、8 名特邀選手及 152 名一般抽籤選手組成，從海選賽脫穎而出的 28 位選手將與四名《職業循環賽》選手展開正賽賽事。

此外官方指出為了讓更多選手能夠參與對戰，同時維持賽事節奏與競技品質，將調整海選賽賽制結構。而參賽名單、晉級名單及每日即時賽果分數表可以到。

《聯盟戰棋》英雄棋譚「冠軍之路」海選賽賽制說明

《聯盟戰棋》英雄棋譚「冠軍之路」資訊（一連四天，晚上 7點開打）

海選賽日期：1/22（四）～ 1/23（五）

海選賽晉級方式



海選賽 Day1：Bo4，192 人抽籤分成 24 組,每組最多 2 名天梯前段選手，2 場後依積分重新進行S型分組。4 場結束後，積分前 96 名晉級海選賽 Day2。



海選賽 Day2：Bo4，96 人依第一天成績 S 型分組，2 場後依積分重新進行 S 型分組。4 場結束後,積分前 28 名晉級正賽。

正賽日期：1/24（六）～1/25（日）

正賽晉級方式

正賽 Day1：Bo6，4 名特邀選手隨機分配到四組，28 名晉級選手依照海選賽第二天成績 S 型分組,每兩場依積分重新S型分組。第四場比賽結束後,積分倒數 8 名選手將被淘汰，剩餘 24 名選手繼續進行兩場比賽，最終積分前 8 名晉級第二天賽事。





正賽 Day2：20 分將死賽制，晉級的 8 名選手進行決戰，於賽事中首先滿足 20 分條件後，在單場中獲得第一名的選手將視為該輪冠軍，其他選手依照當下積分排列名次。若第八場遊戲結束，仍沒有選手達成上述條件，則依當下積分排名決定名次。

獎金與獎勵

殿軍 5,000

季軍 10,000 無



亞軍 15,000 無

冠軍 20,000 晉級 APAC 聯盟棋手盃 II



賽事轉播平台

Twitch：https://www.twitch.tv/teamfighttactics_tw

YouTube：https://youtube.com/@playtfttw

賽事參賽名單／晉級名單／分組名單／即時分數表

Google 雲端連結：