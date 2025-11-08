懶人包／蕭美琴出席IPAC峰會發表演說 台歐外交關係再突破
台灣副總統蕭美琴於11月7日深夜（台灣時間）現身比利時布魯塞爾，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，成為首位登上歐洲議會場合發言的台灣現任副總統。此行事前高度保密，外媒指出是為避免中國干預與安全風險。
蕭美琴提及台海和平
據了解，蕭美琴由外交部長林佳龍陪同出席，她在演說中強調，台海和平對全球穩定與經濟發展至關重要，「更強大的台灣代表更穩定的印太，也意味更安全的世界。」她指出，台灣擁有蓬勃的民主制度與關鍵的科技產業角色，是「負責任的國際夥伴」，即使被排除於國際組織之外，仍堅守國際標準。
外媒皆以「罕見」、「外交突破」形容此次行程
此次峰會由約20多國、50名議員參與，活動以會員形式舉辦，非歐洲議會官方活動。Euractiv報導，蕭美琴是在歐盟議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）與庫塔（Bernard Guetta）邀請下出席，行程直到抵達前才公布。
美聯社、路透社、彭博等多家外媒皆以「罕見」、「外交突破」形容此次行程，指出這是台灣深化歐洲關係的重要一步。儘管歐盟遵循「一中政策」，但仍與台灣維持密切經貿往來並共享民主價值。
總統賴清德發聲
總統賴清德8日於社群平台X表示感謝，強調台灣會與歐洲及志同道合的夥伴共同守護民主。駐歐盟代表謝志偉隨後設宴款待多國議員與外使，民進黨立委范雲也出席，表示台灣的民主是幾代人努力的成果，「我們絕不會放棄。」
旅美學者：含金量仍待觀察
旅美學者翁履中則指出，這場閉門會議雖具象徵意義，但政治含金量仍待觀察。他認為台灣應追求可持續的外交槓桿，而非短暫的「高光時刻」。蕭美琴預計9日上午返台，並就此次出訪成果發表簡短談話。
蕭美琴訪歐洲議會IPAC峰會發表演說 強調台海和平攸關全球穩定
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說。蕭副總統表示，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。中天新聞網 ・ 20 小時前
范雲獨家還原蕭美琴歐洲議會演說現場！曝保密背後的「2大原因」
立委范雲今（8）日受訪，獨家分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。范雲表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭副總統離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台灣副總統在歐洲議會呼籲加強合作 中國強烈抗議
台灣副總統蕭美琴赴布魯塞爾參加 「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年峰會，並在歐洲議會發表講話，強調台海和平對全球穩定乃至經濟發展至關重要」，並呼籲國際社會反對以武力單方面改變現狀的企圖。德國之聲 ・ 9 小時前
「台灣有事恐成日存亡危機」 高市強硬：能行使集體自衛權
「台灣有事恐成日存亡危機」 高市強硬：能行使集體自衛權EBC東森新聞 ・ 8 小時前
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺EBC東森新聞 ・ 7 小時前
蕭美琴登歐洲議會演說！中國怒喊「不顧我們強烈反對」：強烈憤慨
台灣外交重大突破！副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的年會發表演說，獲得各國國會議員掌聲。但這讓中國駐歐盟使團爆氣，今（8）日指控對方是反華組織，還怒喊，「歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉」，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
中央研究院南部院區開放 人文科普親子樂
記者黃朝琴／臺北報導 中央研究院「南部院區開放日」昨日熱鬧登場，推出超過50場結合科學與人文的科普活動，從量子電腦的世界、黑洞的追光之旅，到AI解讀史料的時空青年日報 ・ 4 小時前
蔡英文啟程赴德 將在柏林自由會議發表演說 盼深化台歐民主合作
[Newtalk新聞] 前總統蔡英文今（8）日晚間啟程前往德國，將出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並於10日發表演說，她在臉書發文表示，外交工作是一棒接一棒、沒有停歇的接力任務，這趟行程將延續台灣推動國際交流的步伐，展現與歐洲民主夥伴並肩同行的決心。 蔡英文指出，在賴清德總統指派下，副總統蕭美琴剛結束歐洲訪問，成為首位登上歐洲議會發表公開演說的台灣副總統，這是台灣外交史上的重要里程碑。她強調，將接續蕭美琴的努力，在「柏林自由會議」上以實際行動深化台灣與德國的連結，推動更多理念相近國家的合作與對話。 她並寫道：「如同賴清德總統所說，台灣是國際社會值得信賴的夥伴，我們會堅定地與歐洲及其他理念相近的國家站在一起。」蔡英文表示，此行將秉持這樣的信念，向全世界傳達台灣守護民主與自由的堅定意志。 蔡英文於晚間10時10分抵達桃園國際機場第一航廈，準備搭乘晚間11時10分的中華航空CI61班機飛往法蘭克福。面對現場媒體關切，她未發表談話，僅微笑揮手致意後即入關登機。 蔡英文辦公室表示，「柏林自由週」活動訂於11月8日到15日舉行，蔡英文預計10日在「柏林自由新頭殼 ・ 5 小時前
蕭副總統現身歐洲議會 感謝IPAC支持台灣 (圖)
副總統蕭美琴（前中，著白西服者）7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表演說，身旁為台灣IPAC共同主席范雲（著黑底白條紋西服者），中央社 ・ 1 天前
IPAC年度峰會 范雲出席 (圖)
立法委員范雲（左）以台灣共同主席身分參與7日在布魯塞爾舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，呼籲應重視中國跨境鎮壓的問題，並與各國國會議員交流。中央社 ・ 1 天前
台灣外交突破！蕭美琴訪歐IPAC演講 大陸：強烈憤慨、堅決反對
副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發外界震撼。對此，中國大陸駐歐盟使團今一早發出聲明，表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則。中天新聞網 ・ 18 小時前
蕭美琴赴歐洲議會發表演說！賴清德這樣說
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，對此，總統賴清德今（8）日透過社群媒體「X」表示，台灣會堅定地與歐洲及其他志同道合的朋友站在一...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
蕭美琴IPAC演說是外交突破？翁履中爆「偷渡」內幕
副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說；旅美教授翁履中表示，IPAC借了歐洲議會場地，然後辦了這樣的活動，20多個國家、50幾人參加，幾乎都是在野議員。中時新聞網 ・ 5 小時前
