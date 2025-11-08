懶人包／蕭美琴出席IPAC峰會發表演說 台歐外交關係再突破

2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，並與參加者交流。（圖／中央社提供）





台灣副總統蕭美琴於11月7日深夜（台灣時間）現身比利時布魯塞爾，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，成為首位登上歐洲議會場合發言的台灣現任副總統。此行事前高度保密，外媒指出是為避免中國干預與安全風險。

蕭美琴提及台海和平

據了解，蕭美琴由外交部長林佳龍陪同出席，她在演說中強調，台海和平對全球穩定與經濟發展至關重要，「更強大的台灣代表更穩定的印太，也意味更安全的世界。」她指出，台灣擁有蓬勃的民主制度與關鍵的科技產業角色，是「負責任的國際夥伴」，即使被排除於國際組織之外，仍堅守國際標準。

外媒皆以「罕見」、「外交突破」形容此次行程

此次峰會由約20多國、50名議員參與，活動以會員形式舉辦，非歐洲議會官方活動。Euractiv報導，蕭美琴是在歐盟議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）與庫塔（Bernard Guetta）邀請下出席，行程直到抵達前才公布。

廣告 廣告

美聯社、路透社、彭博等多家外媒皆以「罕見」、「外交突破」形容此次行程，指出這是台灣深化歐洲關係的重要一步。儘管歐盟遵循「一中政策」，但仍與台灣維持密切經貿往來並共享民主價值。

總統賴清德發聲



總統賴清德8日於社群平台X表示感謝，強調台灣會與歐洲及志同道合的夥伴共同守護民主。駐歐盟代表謝志偉隨後設宴款待多國議員與外使，民進黨立委范雲也出席，表示台灣的民主是幾代人努力的成果，「我們絕不會放棄。」

旅美學者：含金量仍待觀察



旅美學者翁履中則指出，這場閉門會議雖具象徵意義，但政治含金量仍待觀察。他認為台灣應追求可持續的外交槓桿，而非短暫的「高光時刻」。蕭美琴預計9日上午返台，並就此次出訪成果發表簡短談話。

更多東森新聞報導

注意！中華電信重要作業「這區碼」恐短暫斷線

31歲男載菲籍同事 國道追撞大貨車！遺體掛車頭慘死

騙12歲女兒赴日做性交易 泰警：生母在台灣

