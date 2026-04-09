懶人包／角球、球門球霧煞煞？世界盃前足球術語一次看懂

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114學年度大專校院足球聯賽近日正如火如荼進行中，除了國內足球賽事受到不少學生關注之外，6月12日世界盃足球賽就要登場，全球關注的精采大賽，在那之前有哪些必須要知道的基礎足球術語？球員們一一帶大家認識。

114學年度大專足球聯賽男子一級四強交叉賽，8日下午登場，由輔仁大學對上銘傳大學足球隊，終場輔大足球隊以4比1獲勝！

而除了國內大專盃，6月還有世界盃足球賽，在開踢之前，輔大男足隊隊長黃永竣教學基本術語，假如說我方進攻時，敵人在禁區犯規，裁判就會吹「點球」；只要是在禁區外面犯規的球都叫「自由球」；我方進攻結果敵方解圍、球從底線出去的話，就是我方「角球」；當進攻方將球踢出防守方的底線時，由防守方的守門員或隊員在球門區內開出的定位球，就稱為「球門球」。

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角球。圖／台視新聞

球門球。圖／台視新聞

除此之外，黃永竣進一步提到，假如我方是防守方，對方踢球門球，如果全部人都在敵方半場，代表說我方要「高位壓迫」；而「低位防守」就是當對手實力比較強，或是我方已得分且比賽快結束，要死守住剩下可能5分鐘、10分鐘左右，那就會全部11個人退到自己的半場防守。

掌握這些關鍵術語，看足球比賽時聽到的將不再只是熱鬧加油聲，而是賽場上的戰術交鋒！

台視主頻也將自6/12起至7/20轉播2026世界盃足球賽，敬請鎖定台視主頻（有線電視CH8/CH7、數位電視CH15）。

新北／劉芝宇、黃明聖 責任編輯／張碧珊

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