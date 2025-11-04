懶人包／謝侑芯命案轉「謀殺」黃明志也涉入 事發時序一次看

大馬鬼才歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死案。（圖／翻攝自謝侑芯 IG、黃明志臉書）





大馬鬼才歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死案，案情從最初的「心臟病發」，演變成震驚國際的「謀殺」案！隨著馬來西亞警方在今（4日）正式宣布，將全案轉為謀殺罪偵辦，並認定黃明志已經潛逃，這起撲朔迷離的案件頓時成為全球焦點。《EBC東森新聞》為您整理出這起命案的懶人包。

謝侑芯命案

網紅謝侑芯（護理師女神）不幸身亡，黃明志被捲入其中，以下為案情發展的關鍵時序整理。

10月20日：謝侑芯抵達馬來西亞

謝侑芯以甜美外表與火辣身材聞名，被粉絲暱稱為「護理師女神」，10月20日飛抵馬來西亞。

10月22日：謝侑芯猝逝

謝侑芯10月22日在飯店客房內被發現。當時她全身赤裸，只蓋著一條毛巾倒臥在浴缸裡，現場疑點重重。

10月31日：謝侑芯經紀人透露死因為心臟病發

謝侑芯逝世超過一週後，她的經紀人Chris透過驗屍報告透露，死者初步死因為心臟病發。

11月2日：黃明志被搜出藍色藥丸

黃明志與謝侑芯同住飯店。警方在黃明志身上搜出9顆藍色藥丸，引發社會譁然。黃明志隨即在網路上發聲明，堅決否認吸毒及持毒指控。不過，黃明志初步尿液檢查結果，對4種毒品呈現陽性反應。

黃明志隨即在網路上發聲明，堅決否認吸毒及持毒指控。（圖／翻攝自黃明志臉書）

11月3日：黃明志交保

吉隆坡總警長拿督法迪爾證實，警方搜出的9顆藍色藥丸可能是搖頭丸。黃明志面對指控時否認犯行，最終以8000令吉（約新臺幣5.9萬元）交保外出，案件預定於12月18日再度開庭審理。

11月4日：謝侑芯猝逝轉列「謀殺」偵辦

法迪爾總警長宣布，警方將正式轉為謀殺罪偵查此案。警方基於黃明志是最後一個與謝侑芯見面及接觸的人，且研判他已透過媒體及社群得知調查進度卻始終沒有露面，因此認定他已經潛逃，將逮捕黃明志作進一步調查。

謝侑芯命案疑點重重

短短兩週內，謝侑芯的死因從「心臟病發」迅速轉向「謀殺」，背後有多重疑點支撐警方決定。

現場疑點：謝侑芯的遺體被發現在浴缸內，但現場環境過於整潔，讓警方高度懷疑遺體曾被移動。

毒品爭議：黃明志身上被搜出疑似搖頭丸的藍色藥丸，且尿檢呈現毒品陽性反應，引發外界對謝侑芯死因是否與藥物有關的猜測。

最後接觸者：警方最終鎖定黃明志為最後一位與謝侑芯有接觸的人，成為轉列謀殺案並發出拘提令的關鍵依據。

吉隆坡總警長表示，黃明志在得知案情發展後始終未露面，警方相信他已經潛逃，並決定將其拘捕歸案，希望能進一步釐清所有細節，讓這起充滿爭議的命案能水落石出。

