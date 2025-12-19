懶人包》迎接2026！全台跨年煙火、晚會活動一次看

全台各地推出最具地方特色跨年活動。交通部觀光署彙整全台跨年、迎曙光等活動，邀請民眾跟著旅遊地圖，迎接嶄新的2026年。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 隨著2025年即將邁入尾聲，全台各地紛紛推出最具地方特色跨年活動。交通部觀光署特別彙整全台44項跨年、迎曙光等特色活動，橫跨都會、山城、湖畔、樂園與離島，邀請民眾跟著「北、中、南、東、離島」旅遊地圖，一起迎接嶄新的2026年！五大特色亮點活動如下：

1.北部：台北最High新年城2026跨年晚會

於12月31日在台北市民廣場展開，由國內外藝人及表演團體接力演出，倒數時刻搭配萬眾矚目的台北101煙火秀，邀請現場民眾共同倒數迎接新的一年。多元舞台將會結合四四南村、景勤一號公園、東區頂好廣場、象山公園等，讓不同的音樂風格布滿跨年晚會主舞台周邊。

2.中部：日月潭跨年晚會『潭然心動』

於12月31日晚間於水社碼頭登場，推出水社、伊達邵雙場域同步施放跨年煙火，晚會則由在地團隊熱情演出，包括曼輝舞蹈團、極限火舞團等多組表演者。隔天還可到海拔820公尺的金龍山參加「2026金馬龍來迎曙光」，欣賞金龍山的壯麗日出，迎接新年第一道曙光。

3.南部：賞太平2025一抹紅霞

遠眺嘉南平原及台灣海峽觀賞2025年最後一抹紅霞，並由遊客彩繪祈福燈喜迎新年。隔天將以古典音樂為主軸的「阿里山日出印象音樂會」，於元旦清晨阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台舉行，屆時將以玉山山脈、雲海與曙光為天然舞台，欣賞管弦樂團、在地原住民音樂、歌聲和舞蹈。

4.東部：遠雄海洋公園跨年限定「2025海洋星光之夜」

以夜宿探險島水族館為主軸，推出兩日暢遊園區、節慶晚宴、星光派對與專屬導覽等多項精緻體驗，還有特別值得推薦的與海豚共進早餐籃、保證席美人魚劇場觀賞席次等亮點活動。活動需事先預約報名，邀請民眾把握機會。

5.離島地區：馬祖歲末聯歡跨年晚會

特邀知名藝人及百萬網紅歌手、獨立樂團大賞獎樂團、馬祖好聲音歌唱比賽小小歌手，共同與鄉親、遊客跨年迎新。元旦清晨則有「2026元旦迎晨曦暨升旗健行活動」，可於馬祖最高峰壁山迎接第一道曙光，再沿路健行至塘岐運動場參與升旗典禮。

更多活動資訊請洽觀光署國家風景區管理處、主題樂園及縣市政府相關網站查詢。觀光署提醒，活動期間遊客眾多，建議民眾參加跨年及迎曙光活動時，可多搭乘公共運輸或接駁車，並事先做好保暖禦寒準備。







交通部觀光署特別彙整2026年全台44項跨年、迎曙光等特色活動。 圖：交通部觀光署提供

北部跨年活動一覽。 圖：交通部觀光署提供

中部跨年活動一覽。 圖：交通部觀光署提供

南部跨年活動一覽。 圖：交通部觀光署提供

東部跨年活動一覽。 圖：交通部觀光署提供