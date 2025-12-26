懶人包》追雪族注意！5高山染成夢幻銀白世界 全台雪況一次看

氣象署指出，今日玉山北峰6時28分到38分降雪。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 受到大陸冷氣團的影響，今(26)日全台5個高山都傳出雪訊，包含玉山、合歡山、太平山、雪山、台東南橫山區的嘉明湖、向陽山屋。根據氣象預報，中部、東部3000公尺以上，北部、東北部2000公尺以上高山有局部降雪或結冰機會，這波冷空氣將持續影響至明日，追雪者仍有機會一睹銀白世界的美景。

根據氣象預報，今天清晨是這波冷氣團氣溫最低的時段，全台有感降溫，中部、東部3000公尺以上，北部、東北部2000公尺以上高山有局部降雪或結冰機會，因此今天不少山區都傳出下雪或冰霰的消息。

1.玉山

氣象署指出，今日玉山北峰6時28分到38分降雪，雖然時間只有10分鐘，但之後持續下冰霰，讓山區變成一個大冰庫，更讓玉山北峰石碑染了白頭，山區步道變得結冰濕滑，提醒山友要注意安全。

2.合歡山

南投合歡山松雪樓與武嶺停車場，今天清晨先下冰霰，隨著溫度持續下降，開始出現降雪，令在山區追雪的旅客開心。由於道路結冰，公路局還宣布聯外道路台14甲線昆陽至大禹嶺，上午8點起限加掛雪鏈通行。

3.太平山

宜蘭太平山清晨氣溫約攝氏1度，毛毛細雨，自6點半開始下起間歇性降下冰霰，地面結霜，太平山臉書上有PO出下冰霰的影片，更讓園區看台地面結霜，像是蓋上白色地毯，讓不少旅客湧入上山追雪，截至8點半已超過百人入園賞雪。

4.台東南橫山區

台東南橫山區今日迎來入冬驚喜，海拔約2880公尺的向陽山屋及3400公尺的嘉明湖山屋，於今日中午12點多同步降下瑞雪，山屋、步道、大樹等都被白雪覆蓋，彷彿童話故事中的森林小屋。

5.雪山

雪霸國家公園管理處指出，今天清晨雪山山脈地區降下白雪，積雪厚度達約4公分，讓登山的遊客相當驚喜，雪管處提醒山友備妥裝備、保暖衣物再入山，確保登山安全。

雪霸國家公園管理處指出，今天清晨雪山山脈地區降下白雪，積雪厚度達約4公分。 圖：取自雪霸國家公園臉書

台東嘉明湖山屋雪景。 圖：林業署台東分署／提供

台東向陽山屋雪景。 圖：林業署台東分署／提供

合歡山下雪導致道路結冰，公路局宣布聯外道路台14甲線昆陽至大禹嶺，上午8點起限加掛雪鏈通行。 圖：公路局／提供