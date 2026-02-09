懶人包》過年走春去！觀光署「19處觀光大亮點」全台山海人文一次玩

福壽山農場千櫻園及武陵農場櫻花季是中部賞櫻亮點，適合春節假期走春。 圖：交通部觀光署/提供

[Newtalk新聞] 農曆過年走春不知道去哪玩？各縣市聯合推出「台灣觀光百大亮點」並由交通部觀光署精選，無論你是親子族群、熱愛自然的登山客，或是尋求文化沉浸的文青旅人，都能在馬年新春期間，來趟深度體驗台灣各地山海自然及人文特色的旅程。

北台灣地區：

1.基隆市和平島地質公園，可近距離觀賞特色的海蝕奇景並結合鄰近的海科館，認識港都豐富的海洋文化。

2.台北市則規劃多元走春路線，包含郊區的貓空賞花、台北101觀景、松菸文創看展、大稻埕走春、西門町潮流商圈及北投溫泉泡湯，滿足自然、歷史及藝術等多元體驗。

3.新北市串聯山海與老街風情，從淡水漁人碼頭再到由猴硐、三貂嶺、牡丹共同串聯的百年聚落礦村。

4.桃園市可以走訪慈湖觀看衛兵交接，並預約體驗「台灣客家茶文化館」新春封茶DIY，適合全家同遊，感受茶香文化。

5.新竹縣市以山林自然旅行為主軸，司馬庫斯櫻花盛開、青草湖湖光山色相互輝映；新竹市同時推出「風城印記」數位旅遊護照集章活動，為走春留下專屬回憶。

中台灣地區：

1.苗栗縣可前往白沙屯祈福開啟整年運勢，並串聯舊山線鐵道、出磺坑歷史遺跡、觀霧雪見森林櫻花及南庄客家氛圍，感受山城慢活魅力。

2.台中市除將迎來福壽山農場浪漫千櫻園、武陵農場櫻花季，今年燈會亦引進全球超人氣IP「姆明(Moomin)」現身市區，吸引民眾拍照打卡。

3.彰化縣則以鹿港老街為核心，串聯台灣玻璃館與餅乾學院，體驗工藝文化與年節氣氛。

4.南投縣則推薦民眾在年節飽食後走進溪頭自然教育園區，透過山林健行、森林瑜珈與茶席體驗，在蓊鬱林木間吸收芬多精，洗滌身心壓力。

南台灣地區：

1.雲林縣可漫步雲林溪藝文廊帶，享受城市慢活的日常魅力，或前往農村風情的金湖休閒農業區，感受濱海農村的勞動樂趣與豐收喜悅。

2.嘉義縣市依託阿里山林業鐵道的歷史感，帶領遊客穿梭山城老街，了解百年林業歷史與城市記憶。

3.台南市可走訪關子嶺溫泉風景區體驗泥漿溫泉，並品嚐山產美食、東山咖啡、走訪觀光工廠等特色景點。

4.高雄市今年則迎來經典IP「超人力霸王」進駐愛河灣，結合高雄燈塔、大港橋愛河灣、衛武營國家藝術文化中心、壽山動物園、龍虎塔等地，規劃豐富的城市輕旅行。

5.屏東縣在勝利星村日式建築群中，結合屏東燈節限定燈飾，展現復古與現代交融的美感。

東台灣地區：

1.宜蘭縣冬山河的生態綠舟與傳統藝術園區，展現常民文化之美。

2.花蓮縣推薦走訪七星潭及瓦拉米步道，感受壯闊山海景色。

3.台東縣除有三仙台八拱橋與關山「天后邸家」彩繪稻田等打卡熱點，更結合關山走春市集，深度感受豐沛年味。

離島地區：

1.澎湖縣首推搭船尋訪「員貝嶼」，近距離欣賞「百褶裙」玄武岩石柱，感受石筆與墨硯在海天之間交織出的壯麗景觀。

2.金門縣的經武酒窖與連江縣的芹壁、北海坑道，透過花崗岩地景與軍事戰地史蹟，提供沉浸式的文化感官體驗。

此外，觀光署提醒規劃前往離島搭機旅遊的民眾，於託運行李時請務必留意行李箱外部配件的使用情形。行李箱綁帶若未正確固定，或過於鬆脫，可能於輸送過程中脫落，造成輸送機卡帶或設備故障，影響航班作業與旅客行程。

春節期間各景點人潮眾多，部分景點有特定休園時間。觀光署建議民眾出發前先至各景點官網或「台灣觀光資訊網」查詢最新資訊，也鼓勵多加利用「台灣好行」景點接駁公車或「台灣觀巴」優質套裝行程。





台灣客家茶文化館預約制的新春封茶DIY，可讓全家大小一同體驗茶香文化。 圖：交通部觀光署/提供

阿里山林業鐵道充滿濃厚歷史感，遊客可穿梭山城老街，了解百年林業與鐵道的城市記憶。 圖：交通部觀光署/提供

漫步七星潭濱海步道，可遠眺山海的壯麗景緻，感受東部獨有的魅力與節奏。 圖：交通部觀光署/提供