由於國民黨、民眾黨近期持續聯手，頻頻猛推高爭議法案，包括財劃法修法、反年金改革、助理費除罪化等，將朝野政黨對立態勢，推升至最高點。為此，總統賴清德日前怒批「藍白沒學到（立法遭判違憲）教訓」，更提出「立法濫權、在野獨裁」等論點，並公開支持閣揆卓榮泰不副署。為此，藍白兩黨氣到跳腳、今（19）日開記者會，揚言彈劾賴清德，但彈劾真有這麼容易？本文將細述彈劾門檻、並爬梳爭端原由。

為何藍白揚言彈劾賴清德、卓榮泰？

數月前，藍白已挾國會多數、以及大罷免失敗彰顯的民意優勢，強推「普發現金」法案；當時，就遭到輿論批評，立法院無視憲政、擴權私自增編預算，已嚴重侵害行政權。然而，眼見政院最終妥協，藍白似乎食髓知味，又不顧主流民意反對，打算讓「軍公教年金改革」開倒車，使年金重新面臨破產危機；接著，藍白又再次通過財劃法修正案，使地方政府可從中央，多挖走數千億統籌款。

連續遭逢普發現金、財劃法修法衝擊，行政團隊多次對外示警，國庫將面臨空虛、甚至恐承擔新債務。對此，以卓榮泰為首的政院團隊，近期只得拋出「不副署不執行」方案，考慮以此做為反制藍白、對抗立法濫權的武器。然而，這將創下我國憲政史首例，藍白宣稱，賴卓此舉將製造「憲政危機」。在野黨怒批，行政團隊蔑視國會立法、自我擴權、自行扮演大法官，因此表示，將提案移送監察院彈劾。

懶人包／難度有多高？藍白揚言「彈劾」賴清德、卓榮泰 門檻流程一次看

什麼是彈劾？彈劾難度有多高？

根據我國現行憲政體制，立法院若要彈劾總統、副總統，須經全體立委2分之1以上提議、以及全體立委3分之2以上決議，才能聲請司法院大法官審理。也就是說，以現行立委結構共113席，必須至少57名立委提議、76名立委決議，彈劾案才能送入憲法法庭。憲法法庭收案後，首先會審查「聲請程序合法性」（例如，國會決議程序是否合法），若不符程序要件，就會做不受理裁定；如果符合法定程序，則將舉辦言詞辯論等審理程序。

而憲法法庭評議過程，必須大法官現有總額3分之2以上參與評議、且參與評議的大法官不可低於10人；以及，大法官現有總額3分之2以上同意、同意人數不得低於9人，符合以上所有要件，彈劾案才能成立。而憲法法庭一旦通過彈劾案，被彈劾的總統、副總統，自判決生效日起，即刻解除職務。

除了門檻過高的問題，國民黨、民眾黨眼下若想彈劾賴清德，恐怕還得解決另一件尷尬的事實：憲法法庭已遭兩黨徹底癱瘓。目前，憲法法庭僅剩8名大法官，而賴清德去（2024）年、今年已先後提出兩波大法官提名，結果最後都被在野黨封殺，無法補充大法官人數。而依據前述的彈劾門檻，參與評議的大法官至少得滿10人，因此，除非藍白行使人事同意權、補充憲法法庭人數，否則審理程序恐根本無法開啟。

另一方面，立法委員不能彈劾行政院長。根據我國憲法，國會彈劾權僅能用於總統副總統。倘若國會認為閣揆、以及其他公務員違法失職，可將證據「移送」監察院，讓監察委員判定是否彈劾。而立委若要親手讓閣揆「下台」，唯一武器就是提出「不信任案」，也就是俗稱的「倒閣」，但並非法律意義上的「彈劾」。

如果彈劾總統成功，是否能重新競選總統？

不能。根據我國憲法49條，總統缺位時，副總統繼任，直到任期屆滿。因此，以現況而言，如果賴清德被彈劾，將由副總統蕭美琴繼任，無法重新大選。

總統是否可以被罷免？

雖然我國憲法已提供「彈劾總統、副總統」的管道，但也有另一路徑，「罷免」。不過，罷免總統同樣門檻極高，雖然立委提議人數，只需超過全體4分之1；但決議人數，還是需要全體的3分之2以上，以現行國會結構而言（藍白兩黨僅掌握約55%席次），可能性幾乎為0。倘若決議通過，罷免案則將進入「全民公投」階段，而公投門檻則是「選舉人總額過半數投票、有效票過半數同意罷免」，通過上述條件，才能罷免總統。

回顧台灣歷史，是否有總統遭到彈劾、罷免？

由於我國彈劾、罷免總統門檻極高，因此，國會雖然曾完成「提議」階段，但最終都並未通過。2006年6月，民進黨籍前總統陳水扁，遭國會在野黨提出罷免案，最終獲得119張同意票，超過半數立委，但無法通過3分之2（148席）的超高門檻，因此失敗。

此外，2013年期間，國民黨籍前總統馬英九執政時，亦有在野黨立委揚言彈劾；不過，當時藍營立委握有國會多數，通過彈劾門檻的可能性微乎其微。

但另一方面，中華民國憲政史上，確實有行政院長、副總統遭到彈劾。首先是1952年，時任副總統李宗仁，成為首次、也是唯一一次副總統遭彈劾。當時，前總統蔣中正於1949年辭職，後暫由李宗仁代行職權，豈料後者竟託病赴美滯留；且失去代總統職權後，竟還繼續在國外擅發命令。為此，監察院對其發動彈劾、最後國民大會成功罷免李。當時，總統、副總統彈劾案，均由監察院行使；但我國後於1997年修憲，改由立委行使。

另，1932年，時任行政院長汪兆銘（汪精衛）於日本侵犯中國、於上海製造128事變後，未經立法院議決，直接與日本締結停戰協定。為此，時任監察院長于右任以「重大法案應送國會審議」為由，對汪提出彈劾。只不過，該案最終卻被中央監察委員會擋下，于右任於是請辭、以表達抗議。

最後則是1951年，時任行政院長俞鴻鈞，拒絕為軍公教人員待遇、美援運用委員會人員等問題，到監察院接受詢問；監察院抨擊俞不願處理糾正案，並提出彈劾，俞鴻鈞於是請辭。

