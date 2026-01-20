【懶人包】《魔法公主》IMAX 首週特典、特別場、全台十間上映戲院一次看

《魔法公主》IMAX 4K 紀念版 1 月 23 日重返全台大銀幕（圖片來源：甲上娛樂）



於 1997 年推出、由宮﨑駿執導、久石讓配樂之經典動畫電影《魔法公主》，動畫代理商甲上娛樂推出 IMAX 4K 紀念版 1 月 23 日重返全台大銀幕，並公布了首週特典、上映戲院及特別場資訊。

《魔法公主》IMAX 4K 紀念版預告片（影片來源：甲上娛樂）

唯有和解才能共存，我們一起活下去 中了致命詛咒的王子「阿席達卡」離開家鄉尋找解方，卻被捲入森林神獸與礦城人民之間的生存搏鬥，旅途中邂逅由山犬神族扶養成人的魔法公主「小桑」，小桑決心守護森林與人類對抗到底，戰役一觸即發，而阿席達卡則試著找出能夠化解大自然與人類紛爭、和平共處的方法。

《魔法公主》為首部與美國華特迪士尼合作進軍國際市場的吉卜力電影，以耗時三年手繪 14 萬多幀、耗資高達 25 億日圓製作出的史詩作品，並締造日本票房 202 億勇奪日本影史票房冠軍，透過電影配樂大師久石讓傾力打造，讓影迷感受身臨其境的沉浸式聽覺享受。

《魔法公主》 IMAX 首週特典為「巨木森林IMAX限定版 A3 海報」（圖片來源：甲上娛樂）

IMAX 4K 紀念版

此次首週特典海報以置身「巨木森林」的魔法公主小桑與山犬神為主視覺，採用 0.35mm 厚鑽卡紙印製，並裱上亮銀龍光澤效果，結合 UV 白墨與排斥油處理，讓自天而降宛如神域降臨的森林光束，在不同角度下閃耀層次流轉。主要角色與片名則運用線條打凹工法，使魔法公主小桑與山犬神莫娜的身影更顯立體，彷彿自銀幕中走到眼前，細節質感滿載。

凡購買《魔法公主》 IMAX 4K 紀念版 1/23（五）-1/28（三）電影票1張，憑電影票於 1/23（五）起至原購票影城，即可兌換領取「巨木森林 IMAX 限定版 A3 海報」乙張（每人限兌換四張海報。數量有限，送完為止）。

美麗華影城舉辦《魔法公主》 IMAX 特別場（圖片來源：美麗華影城）

IMAX 4K 紀念版

美麗華影城將於 1 月 24 日至 1 月 25 日舉辦特別場活動，入場粉絲除了可以獲得首周特典外，還可以獲得獨家電影劇照典藏票卡。另外IMAX 4K 紀念版將於全台十間戲院上映，目前沒有規劃放映一般版本。

美麗華影城IMAX 4K 紀念版資訊



開賣時間：1 月 20 日（二）​ 18:00後



（官網及 APP 將於 18:00-18:30 區間陸續顯示）







場次資訊



時間：1 月 24 日（六）16:30、1 月 25 日（日）16:30



地點：美麗華IMAX 影廳







IMAX 特別場套票 $729



內含：



IMAX 2D電影票、瓶裝可樂、袋裝爆米花



巨木森林 IMAX 限定版海報(A3)



Miramade 影城獨家 電影劇照典藏票卡（內含三張）