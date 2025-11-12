懶人包》鳳凰颱風今晚登陸！雙鐵應變措施一次看

鳳凰颱風將在今(12)晚登陸，對此台鐵和高鐵也宣布應變措施。(台鐵示意圖) 圖：台鐵公司／提供

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將在今(12)晚登陸，對此台鐵和高鐵也宣布應變措施，台鐵公司表示，花蓮到台東段、南迴線、深澳線、山嵐號停駛全日停駛；至於高鐵公司則表示，除原定每小時3班次之全車自由座列車外，今(12)日傍晚5時30分至6時30分，再增開4班次南港至台中之南下列車。

一、高鐵

依據鳳凰颱風氣象資訊及旅運需求綜合評估，除原定每小時3班次之全車自由座列車外，將於今(12)日傍晚1傍晚5時30分至6時30分，再增開4班次南港至台中之南下列車，發車時間為17:30、17:50、18:10、18:30，均為全車自由座(商務車廂除外)並沿途停靠各站。

另外，為加強服務通勤旅客，南港站於下午5時至7時間總計將發出11班次南下列車，其中5時20分至6時40分，每10分鐘即發出1班次南下列車， 南港站於17:00至19:00，發車時間為17:00、17:20、17:30、17:40、17:50、18:00、18:10、18:20、18:30、18:40、19:00。

二、台鐵

因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，今(12)日12時至24時各級列車行駛概況如下：

1.東部幹線

(1)對號列車：樹林－台東間全區間停駛至18時；18時後樹林－花蓮區段恢復行駛，但花蓮－台東仍停駛。

(2)區間(快)車：蘇澳新－蘇澳間全日停駛、18時後樹林－花蓮區段恢復成行駛。

2.西部幹線

(1)對號列車：彰化－基隆間正常行駛(372次、385次全區間停駛)；彰化－潮州間停駛。

(2)區間(快)車：視風雨狀況機動行駛。

3.南迴線：各級列車全區間停駛。

4.支線：深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。

5.山嵐號：6676次及6677次11月13日停駛一天。

另外，台鐵也提醒，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

