懶人包／黃明志失聯兩天遭通緝 8大疑點指向「空白18小時」

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝，已朝命案方向偵察，馬國警方已對他發出通緝令，網友也有8大疑點希望能釐清。翻攝黃明志、謝侑芯IG

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日驚傳在馬來西亞吉隆坡五星級飯店猝逝，享年31歲。吉隆坡總警長拿督法迪爾於今（4日）宣布，警方已決定將全案改列為「謀殺案」偵辦，並將逮捕事發時在場的歌手黃明志進行深入調查，不過黃明志已經失聯兩天，只能確定還在馬來西亞境內，警方也發出通緝令。而網友也整理出此命案7大疑點，希望馬來西亞警方的調查能釐清疑點。

最新進度：警方改謀殺罪調查發出通緝令

在謀殺罪名調查之前，黃明志已因涉及毒品被警方依《危險毒品法令》起訴，並獲保釋候審，該毒品案預計在12月18日開庭。謝侑芯的經紀人與家屬已聘請馬來西亞律師，準備進行跨國訴訟，同時謝侑芯家人也已經抵達馬來西亞。而黃明志目前也被馬來西亞發出通緝令。

謝侑芯的遺體已送往吉隆坡中央醫院進行剖驗，但解剖報告與毒理報告目前仍尚未出爐。雖然醫院曾傳出初步報告指死因是心臟病發，但家屬與經紀人強烈質疑此說法，認為需待完整的化驗結果才能釐清真相。

8大命案疑點解析 存在不合理

本案從猝死案發展成謀殺案偵辦，顯露出多處矛盾與不合常理之處：

1. 關鍵「空白18小時」發生了什麼？

據謝侑芯友人透露，謝侑芯最後一次聯繫的時間為21日19時07分，而當地警方正式通報案件時間為22日13時40分。這中間有將近18小時的資訊空白，目前尚無任何官方或媒體消息揭露這段時間內兩位當事人，或其他相關人士的確切行蹤和活動。這段時間的真相，應該是釐清案情的首要關鍵。

2. 死者對違禁品使用是否知情且同意？

黃明志尿檢被爆出對安非他命、K他命、大麻及冰毒4種毒品呈陽性反應，與本人聲明「沒有吸毒」的說法明顯不符，房內也搜出疑似違禁藥物。目前沒有任何資訊能證實謝侑芯對於使用違禁品，或任何發生在當下的未知行為，是否是完全知情且同意的情況下發生，這將影響案件的定性與責任歸屬。

謝侑芯傳訊息給經紀人，到報案時間中間存在19小時空白。翻攝IG@about_686868

3. 案發時飯店現場是否有其他人在場？

目前已知唯一能確定在場的為謝侑芯以及黃明志，但外界高度質疑現場是否存在其他「第三人」或未知的相關人士。是否還有其他同行者或引薦人，或甚至飯店工作人員涉入其中？

4. 關鍵監視器畫面是否已被取得？

儘管事發地點位於高檔飯店，但目前尚無任何官方消息證實相關單位已取得或正在分析關鍵的飯店監視器畫面。這些畫面涵蓋房門口、走廊、電梯及其他公共區域，對於重建案發前18小時的空白時段、釐清是否有第三人出入，以及確認兩位當事人的狀態，將是極為重要的證據。

5.陳屍環境異常與死因矛盾

謝侑芯被發現時全身赤裸倒臥在無水的浴缸內，狀況可疑。家屬與經紀人質疑醫院初步的「心臟病發」說法。

6.黃明志的現場反應與爭議

據馬國媒體報導，因為兩人下榻的飯店為2025年東盟峰會指定接待飯店之一，因代表團入住，當地警方加強維安，發現黃明志等到救護車來後，就往飯店電梯方向走去，被剛好在該層樓進行東盟峰會布防工作的警察攔住，才發現原來他與該起命案有關。

7.救護車延誤羅生門

黃明志曾發文控訴救護車遲到近1小時，但此說法隨後遭大馬衛生部反駁，澄清在26分鐘內即抵達。

8.毒品來源與第三方證言

除了謝侑芯經紀人公開質疑黃明志說詞，另有台灣AV女優發文暗示，相關違禁品是由對方提供，使得毒品來源成為調查的焦點。

黃明志失聯，被馬國警方發出通緝令。翻攝中國報

同時也整理謝侑芯命案時間軸如下：

10月22日／謝侑芯在吉隆坡飯店客房內被發現昏迷，送醫後宣告不治。黃明志當時在場，遭警方逮捕。

10月24日／黃明志出庭，否認持毒與吸毒指控，繳交保釋金後獲釋。

11月3日／大馬媒體曝光黃明志警局照，並爆出其尿檢對4種毒品呈陽性反應。

11月4日／吉隆坡總警長宣布，全案改列為謀殺罪（刑事法典302條文）偵辦，黃明志失聯，馬國警方發出通緝令將逮捕黃明志進行調查。



