【懶人包】115年學測明登場 考程、試場注意事項、必備物品一次看
115學年度「學科能力測驗（學測）」將於2026年1月17日（六）至1月19日（一）登場，為期3天，學測成績預計於2月25日（三）公布。隨著考期接近，《上報》整理學測重要時程、考試日程、試場注意事項與必備物品清單，提醒考生與家長及早準備，避免因疏忽影響應試權益。
115學測重要時程
114年10月28日至11月11日：學測報名
115年1月6日（二）：公布試場分配表
115年1月16日（五）14:00至16:00：開放查看試場與座位
115年1月17日（六）至1月19日（一）：學測考試
115年2月25日（三）：學測成績公告
115年2月26日（四）至3月4日（三）：成績複查申請
考生可自1月6日起，透過大考中心系統查詢試場資訊。建議提前前往考場，熟悉交通狀況、進場動線，以及考場內的廁所、考生服務站與休息區位置，降低正式考試當天的不熟悉感與緊張情緒。
115學測考試日程
學測考試時間為1月17日至1月19日，各日上午與下午均設有考科。考試當天上午7:30開放進入校園，各科考試前5分鐘開放進入教室。
考試開始鈴響前，不得翻閱試題本與答題卷，並不得書寫、劃記或作答；考試開始20分鐘後不得入場。除因生病或特殊原因經監試人員同意外，入場後至考試開始60分鐘內不得離場。
各科考試時間如下：國文90分鐘、國寫90分鐘；英文、數學A、數學B各100分鐘；社會、自然各110分鐘。
試場注意事項
1.行動電話與電子設備規定：行動電話須完全關機，不得僅開飛航模式、靜音或震動；開啟飛航模式、定時靜音或關閉提示音，均不視為完全關機。行動電話、智慧型手錶、智慧型手環、耳機等電子設備，不得攜入座位或隨身放置，如需攜帶，須放置於「臨時置物區」，且不得發出聲響。
2.禁止攜帶入座與使用物品：包括行動電話、智慧型手錶、智慧型手環、耳機類、智慧型眼鏡、錄影筆、吊飾型密錄器，以及具通訊、記憶、計算、拍攝、錄影功能之物品；若經申請並核准使用之助聽器或應試輔具，則不在此限。
3.文具與直尺使用規定：僅能使用符合規定的文具與直尺。不可使用：含圓、橢圓、正方形等圖形模板的直尺；含數值、數學式或非量測用途標示的直尺；三角板、量角器、圓規等規定，依考試簡章說明辦理。
4.入場與作答基本規定：上午7:30開放進入校園；各節考試前5分鐘開放進入教室；考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、答案卡（卷），也不得書寫、劃記或作答；考試開始20分鐘後不得入場；入場後至考試開始 60分鐘內不得離場（除非因生病或特殊原因，經監試人員同意）。
5.證件與桌面規範：入場後，請將應試有效證件正本放置於桌面左上角，以利監試人員查驗；考生務必確認答案卡（卷）、試題本與座位標示資料是否正確，如有錯誤，立即向監試人員反映。
6.考試結束注意事項：考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作；若未停止作答，將依情節扣分，屢勸不聽或情節重大者，可能不予計分；結束前須將試題本與答案卡（卷）繳回，不得攜出試場。
7.其他重要提醒：考試期間不得飲食（含水）、抽菸、嚼口香糖或咀嚼檳榔；文具、證件、輔具不得相互借用；所有隨身物品不得發出聲響或影響試場秩序；行車、赴考途中請留意天氣與交通狀況，提早出門避免遲到。
必備物品清單
1.應試有效證件正本：國民身分證、有照片之健保卡、汽機車駕照、護照或居留證、中華民國身心障礙證明等。注意：115學測已無「入場識別證」及「准考證」，提醒各位考生，考試當日一定要攜帶應試有效證件正本喔！（學生證不屬於應試有效證件）
2.文具用品：2B鉛筆、黑色墨水原子筆、橡皮擦、修正帶或修正液、直尺等，建議準備2組備用，以免突發狀況發生。
3.備用物品：不會發出聲響的手錶（不得為智慧型裝置，攜帶手機務必完全關機，避免因聲響或震動構成違規）、保暖用品、衛生紙、個人藥品、平安符等。
如對學測相關規定仍有疑問，可撥打大考中心電話（02）2366-1416洽詢。學測在即，提醒考生提前確認考程與規定，調整作息、穩定心情，全力迎接關鍵挑戰。
（延伸閱讀：學測1/17至1/19登場 應考資訊、試場分配表今起開放查詢）
