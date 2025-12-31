懶人包》2026台北跨年交通攻略！北捷疏運、封路時間一次看

台北跨年演唱會將於今(31)晚7點登場，預計將會湧入大量人潮，因此信義計畫區將實施三階段交管，台北捷運也從今日6時起，連續營運 42 小時不收班。 圖：取自台北旅遊網(資料照)

[Newtalk新聞] 台北跨年演唱會將於今(31)晚7點登場，預計將會湧入大量人潮，因此信義計畫區將實施三階段交管，台北捷運也從今日6時起，連續營運 42 小時不收班。《新頭殼》為大家整理封路時間、捷運疏運、公車改道、停車規則到散場接駁等資訊，方便大家掌握資訊，快速地到達目的地。

一、交通管制

1. 交管時間

2025 年 12 月 31 日 19:00 起至 2026 年 1 月 1 日 03:00 止，在信義計畫區分三階段實施交通管制，管制期間限制車輛進出，其中2026 年 1 月 1 日 0:00 至 2:00，基隆路（樂業街至喬治商職）將比照平日下午尖峰實施車道調撥，用路人需配合現場號誌與行車動線。

2. 易塞路段

平面道路如基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、光復南路、敦化北路、八德路、辛亥路；高架與快速道路則以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道，以及麥帥一、二橋、大直橋、福和橋、永福橋等路段車流較多。

跨年散場後車潮更為集中。交工處規劃 2026 年 1 月 1 日 0:00 至 2:00，基隆路（樂業街至喬治商職）將比照平日下午尖峰實施車道調撥，用路人需配合現場號誌與行車動線。

二、停車管制

1. 管制時間

停車管制將從12月31日上午 9:00 開始，一路持續到1月1日凌晨3:00。

2. 管制範圍

涵蓋光復南路以東、忠孝東路以南、忠孝東路五段 236 巷、松德路、松仁路以西，以及信義路、莊敬路以北所圍區域，活動期間全面禁止停車。

3.管制區內車輛若未能在管制前駛離，需等到1月1日凌晨 3:00 後 才能離場。

三、捷運疏運

1. 北捷疏運措施

北捷配合跨年晚會與演唱會人潮，自12月31日6:00起至1月1日 24:00，連續營運 42 小時不收班(小碧潭、新北投支線除外)，並視人潮彈性加密班距；官方建議採「2 線進場、3 線離場」原則：進場可利用板南線、淡水信義線。散場則分流使用板南線、淡水信義線與松山新店線，避開市政府站與台北 101／世貿站。

2. 捷運優惠

北捷推出跨年夜限定優惠。12月3日 22:30至1月1日06:00，從松山新店線 南京三民站、台北小巨蛋站 進站，可享不限站數、當趟車資免費。如果不想卡在市政府站或101站排隊，建議改走這兩站路線，多走一點路，反而能省下最多等車時間，是跨年夜相對順暢的實用選擇。

3. 捷運「國父紀念館站與台北 101／世貿站」過站不會停

國父紀念館站與台北 101／世貿站 可能因站內壅擠，捷運將視現場狀況，彈性採取部分列車過站不停的疏運措施；若遇到列車未停靠，建議可改在市政府站或信義安和站下車，再步行前往會場；北捷也會全面啟動月台、收費閘門與出入口三級管制，部分出口與連通道將依時段陸續關閉，現場會有站務人員引導，請多留意站內廣播與指示牌。

4. 部分捷運站出口與連通道將依時段關閉

台北 101／世貿站，4 號出口 22:00 起關閉；市政府站，2 號出口與轉運站鐵門 21:30 起關閉，2 號出口與統一時代百貨連通道、3 號出口與微風信義連通道，皆於 22:00 起關閉；國父紀念館站，5 號出口外電扶梯、花園綠廊及商場地下連通道 22:00 起關閉，3 號出口於元旦 0:00 起關閉。

四、公車輸運

1. 公車時段調整

配合跨年晚會，信義區周邊共有 37 線公車延後收班。同時因舞台架設與交通管制，55 線公車改道、114 個站位取消，實際行車時間可能拉長，建議提早出門或改搭捷運。另外，行經信義商圈的公車末班車約延後至 01:30；非商圈捷運接駁公車約至 01:00；貓空路線小 10 與棕 15 也延後至 01:00，並於 01:30 下山接駁至捷運動物園站。

2. 市府轉運站管制

跨年當晚，市府轉運站同步進入交通管制。轉運站自12月31日19:00起實施管制，至1月1日05:00起恢復正常營運。管制期間轉運站不開放民眾進入搭車，且管制區內國道客運站均取消停靠。

另外，市府轉運站地下停車場自19:00 起禁止車輛進出；2樓人工平台自 19:00起、統一時代百貨及B2連通道自21:00起管制進出，並將陸續淨空留駐人員。跨年夜若打算將轉運站作為集合或轉乘據點，實際上將無法使用。

公共運輸處也指出，信義區國道客運自 19:00 起配合三階段交通管制，分別為 19:00–20:00、20:00–22:00、22:00–翌日 03:00，各階段站位取消與替代站位依公告為準。

四、散場接駁車

公共運輸處規劃 3 線跨年晚會散場接駁公車，於 1 月 1 日 00:00–01:30 巡迴輸運，採分段收費。

1 號線：往捷運忠孝新生站（仁愛路／延吉街口）

2 號線：往捷運公館站、六張犁站（吳興街口站）

3 號線：往木柵、景美、深坑（松德路／信義路口）

參加大巨蛋演唱會者，另有免費接駁車，於光復南路側搭乘，接駁至捷運南京三民站，服務時間 22:30–01:30。官方也提醒，若住家距離會場不遠，散場後步行返家，往往比排隊等車更省時。

五、YouBike 共65個站點暫停營運

YouBike 將分二階段進行場站管制，信義區周邊共65個站點暫停營運。由於現場人潮密集，官方也提醒騎乘民眾下車時請牽行，若需還車，須前往管制範圍外的鄰近場站。

